A betegségével kapcsolatos „félelmetes élményekről” beszélt III. Károly

„Félelmetes élményekről” számolt be a rákbetegségével kapcsolatban III. Károly király. Az uralkodó méltatta a rák ellen küzdő szervezeteket, valamint hozzátette, hogy a diagnózis az emberiség legjavát is helyezheti a középpontba. A király saját tapasztalatai alapján realizálta, mekkora munkát végeznek a betegeket segítő egyesületek. III. Károlyt továbbra is kezelik, de azt nem árulta el, milyen típusú rákkal küzd.