Újra összeáll a Spice Girls, de a világ körüli turnén az egyikük nem lesz ott

Három évtized telt el azóta, hogy a Spice Girls meghódította a világot – most pedig minden jel arra utal, hogy a legendás lánycsapat újra összeáll, hogy méltóképpen ünnepelje 30. évfordulóját. Bár Victoria Beckham valószínűleg kimarad a csapatból, a többiek világ körüli turnét terveznek, és a háttérben már zajlanak a tárgyalások.

Úja összeállhat az 1990-es évek egyik, ha nem a legnépszerűbb bandája, a Spice Girls, amely amennyiben terveik megvalósulnak, egy világ körüli turnéval ünnepelheti meg a 30 éves jubileumát. Geri Horner és a zenekar mögött álló menedzser, Simon Fuller ugyanis ismét kapcsolatba lépett egymással, és a hírek szerint a héten Miamiban találkoznak, hogy egyeztessenek a részletekről.

A felállás azonban nem biztos, hogy teljes lesz, ugyanis a már többször is az újrakezdés útjába álló Victoria Beckham közeli ismerősei szerint „90 százalékban kizárható”, hogy David Beckham felesége is részt vesz a projektben. Mindezek ellenére Geri, Emma Bunton, Mel B és Mel C komolyan fontolgatják egy világ körüli turné lehetőségét 2026-ra.

Hónapok óta keringenek a pletykák, de Geri eddig mindig túl elfoglalt volt, más kötelezettségei miatt nem tudott igent mondani. Még semmi sincs megerősítve, de Geri és Simon ismét kapcsolatban vannak, tele izgalmas ötletekkel

– idézi bennfentesét a The Sun.

A bennfentes azonban kiemelte, Victoria Beckham szinte biztosan nem fog részt venni a turnén, de elképzelhető, hogy valamilyen digitális megjelenéssel vagy egy különleges alkalmi fellépéssel tisztelegni fog ő is a zenekar előtt. „Mindig is fontos volt számára, hogy tiszteletben tartsa a közös múltjukat” – fogalmazott.

A forrás hozzátette, hogy Geri Horner a héten Miamiba utazik, hogy támogassa férjét, Christian Hornert, aki az F1-es csapatfőnöki szerepében érkezik a városba, Simon Fuller a Red Bull meghívottjaként pedig szintén jelen lesz a nagydíjon. „Ha Simon Fuller is beszállna a projektbe, az egészen új szintre emelné az egész turnét” – vélekedett a lap informátora.

A zenekar debütáló kislemeze, a Wannabe 1996-ban jelent meg, és azonnal világhírnévre repítette őket. Legutóbb 2019-ben turnéztak – szintén Victoria Beckham nélkül –, 13 telt házas stadionkoncertet adtak az Egyesült Királyságban és Írországban, mintegy 700 ezer eladott jeggyel, amivel fejenként 4,4 millió fontot (2 millió forintot) kerestek. A turné akkor hétéves kihagyással azután zajlott, hogy a Spice Girls a 2012-es londoni olimpia záróünnepségén együtt lépett fel.

Mel C márciusban az ausztrál 2Day FM rádióban utalt arra, hogy 2026-ban valami nagy dolog készül: „Valami különlegeset kell csinálnunk. Nem árulhatok el túl sokat, de beszélgetünk a lehetőségekről. Remélhetőleg egy szép kis világ körüli turné lesz belőle!” – mondta.

Geri Horner ugyanakkor óvatosabban fogalmazott, amikor a közelmúltban egy interjúban a visszatérésről kérdezték, miközben új regényét népszerűsítette: „Imádom a Spice Girlst, mint egy mozgalmat, egy törzset, és szeretem az egyes tagokat is.”

A Spice Girls – azaz Geri Halliwell (Ginger Spice), Victoria Beckham (Posh Spice), Mel B (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) és Emma Bunton (Baby Spice) fennállása alatt több mint 100 millió lemezt adott el, és kilenc alkalommal vezette a brit slágerlistát, mielőtt Geri Horner 1998-ban kilépett a zenekarból.

Simon Fuller később a Beckham házaspár karrierjét is egyengette, mielőtt 2018-ban elváltak útjaik.