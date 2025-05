Árpa Attila: Ma már régimódi férfinak lenni toxikus maszkulinitásnak számít

A Nagyfiúk podcast vendégeként Árpa Attila ezúttal is kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit gondol a mai férfiszerepekről, és miért nem tud azonosulni a modern férfiideállal, ugyanis szerinte a határozott fellépést ma már könnyen félreértik.

„Soha nem lesz kontyom” – mondta a Nagyfiúk című műsorban Peller Mariann kérdésére Árpa Attila, hozzátéve: komoly különbséget lát aközött, hogy valaki feminista vagy feminin, és a heteroszexuális, asszertív férfiak egyre inkább kisebbségbe szorulnak. Úgy véli, ez a jelenség nem csak az ő generációjában érzékelhető.

A színész németországi gyerekkorából hozza azt a férfiképet, amit ma már sokan elutasítanak.

A férfiak cigiztek, ittak, káromkodtak, és ha valaki megdicsérte egy nő fenekét, az még nem számított zaklatásnak

– idézte fel a nyolcvanas évek világát, hozzátéve, hogy James Bondként Sir Sean Connery jelentette számára a férfiideált. „Azt is láttam, hogy ha a nő nemet mondott, Bond akkor is odarántotta és megcsókolta. Volt, hogy egy pofont is lekevert. Ezzel nyilván nem értek egyet, de ebben a közegben szocializálódtam.”

Árpa Attilát elmondása szerint az édesanyja ugyanakkor arra tanította, hogy a nőket tisztelni kell – így próbálja ötvözni a klasszikus férfiszerepet a tiszteletteljes viselkedéssel.

Régen ezt úgy hívták, hogy valaki kiáll a véleménye mellett. Ma már toxikus maszkulinitásnak nevezik

– jegyezte meg.

A beszélgetés alatt szóba került az is, hogy Árpa Attila korábban narcisztikus szociopatának nevezte magát. Most pontosított: van benne némi narcizmus és szociopátia, de szerinte ezek nem uralkodó jegyek nála, különösen, mivel rendkívül empatikusnak tartja magát, amit szerinte a diagnózis kizár.