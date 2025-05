Ő volt valójában „Átkozott Jankó” ellenfele – hogyan ábrázolta Mehmed szultánt a Hunyadi-sorozat?

Szuromi Kristóf a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főelőadója. Fő kutatási területe a kora újkori európai oszmán-török kép, így igazán hozzáértő és kritikus szemmel nézhette végig az elmúlt évek legsikeresebb magyar sorozatát, a Hunyadit.

Alapvetően nyitott vagyok a magyar történelmet feldolgozó alkotásokra és örülök, hogy olyan témák és korszakok is megközelítésre kerülnek, amik esetleg korábban háttérbe szorultak

– fogalmazott a történész, aki szerint minden ilyen alkotás egyfajta kompromisszum a szórakoztatóipar és a történeti pontosság között.

Hozzátette, hogy ő minden ilyen filmnek, sorozatnak vagy akár számítógépes játéknak ad esélyt, de volt már olyan, hogy nem tudott befejezni egy történelemmel foglalkozó művet, mert annyira negatív élmény volt a számára.

A Hunyadi-sorozat kapcsán azonban még hiányosságai ellenére sem ez volt a helyzet. Külön pozitívumként értékelte, ahogyan megjelennek a korabeli városok rekonstrukciói, valamint a középkori tüzérség és a kézifegyverek ábrázolása.

Nagyon örültem például a korabeli páncélzatok megjelenítésének is. Ezek részleteibe ugyan bele lehetne kötni, illetve a magyar előkelőknél nagyjából egyfajta páncéltípust látunk, de tény, hogy a sorozatban XV. században létező európai vértezetek , vagy legalábbis arra hasonlító páncélok jelennek meg –, jó tehát az irány, hogy legalább az alkotók a századra jellemző stílust eltalálták, mert több alkotást láttam már, ahol még ez se sikerült

– jegyezte meg.

Azt pedig különösen értékes elemnek tartja, hogy a széria nemcsak a magyar nézőpontot mutatja be, hanem többek között az oszmán oldalt is „megszólaltatja”, bár hozzátette, hogy az oszmán haderő – például a janicsár hadtest – pontosabb bemutatása hiányzott számára.

Én nyugodt szívvel tudom azt állítani, hogy láttam már ennél nagyobb költségvetésből készült, jóval rosszabb külföldi alkotást

– összegezte.

A történész szerint a sorozat egyik jelentős gondja, hogy „nagyon szalad az időben”, így számos kulcsfontosságú esemény vagy roppantmód leegyszerűsítve jelenik meg, vagy teljesen kimarad. Ebből fakadóan pedig több, különösen fontos történelmi tévedést találni a filmben. Emellett itt is megtalálhatók olyan téves közhelyek a középkorról, amelyet a köztudatból nehéz kiszorítani.

A 12 éves szultán, aki birodalmat örökölt

A sorozat egyik legnagyobb pontatlansága Mehmed szultán ábrázolásában rejlik. A valóságban Mehmed mindössze 12 éves volt, amikor 1444-ben trónra került, nem pedig felnőtt, ahogy a filmben láthatjuk.

Szó sem volt arról, hogy apja kvázi halálra ítélt személyként kezelte gyerekkorában fiát, és közel sem felnőttként foglalja el a szultáni pozíciót. Murád legidősebb gyermeke, Ali meghal, így ő kénytelen Mehmedre hagyni a trónt, mert nem volt más leszármazottja. Hozzátenném, hogy Mehmednek hét fivére és hat leánytestvére volt. Egyébként a testvérgyilkosság, mint olyan, valóban létező gyakorlat volt a dinasztián belül, de pont II. Mehmed fekteti ezt törvénybe, hogy a trónra jutott szultánnak jogában áll kivégeztetni fivéreit, mint potenciális trónkövetelőket

– mesélte a szakértő.

Szuromi Kristóf szerint a dramaturgiába jól illő narratíva az oszmán öröklési rendet egyszerűsíti le.

Nem volt egy bevett öröklési rend, mint Európában. Nem mondható ki, hogy mindig az elsőszülött lesz az örökös, a többieket pedig meg fogjuk fojtani. A szultán halála esetén minden élő fiúgyermek jogosult volt a hatalomba való bekerülésre, ezért rögtön meg is indult a vetélkedés a trónért. Bayazid szultán halála után ez például egy többéves belháborút jelentett

– fogalmazott, majd elárulta, hogy azért megfojtásról van szó, mert a törvények lefektetik, hogy a szultáni család tagjainak vérét nem szabad venni.

„Ali halála erősen kérdéses még a források alapján is, Mehmed azonban trónralépésekor elrendelte 8 hónapos öccse meggyilkolását” – tette hozzá.

Mehmed édesanyjáról nem sok minden ismert valójában, szemben a sorozatban látottakkal.

Nem sokat tudunk az édesanyjáról, származását tekintve sem. Egyes feltevések szerint türk származású, mások azt mondják, hogy délszláv (vélhetően szerb), vagy görög volt, de az biztos, hogy bőven túlélte a szülést, megélte fia felcseperedését és 1449-ben halt meg

– mutatott rá a történész.

Fotó: port.hu Részlet a Hunyadi-sorozatból

„Ha te vagy a szultán vezesd a hadsereget”

A fiatal szultán helyett kezdetben apja, II. Murád vette vissza az irányítást, különösen a keresztes hadjárat fenyegetése miatt. Szuromi Kristóf szerint ez fontos tanulási időszak volt a későbbi nagy hódító számára. Murád ugyanis idősebbik gyermekének halála miatt dönt úgy, hogy visszavonul, azonban mivel egy gyerek lesz a birodalom ura, elkezdődik egy válságos időszak.

A történész felelevenített egy híres idézet Mehmedtől, aki állítólag azt írta az édesapjának:

„Ha te vagy a szultán, akkor jöjj és vezesd a hadsereget, ha pedig én vagyok a szultán, akkor parancsolom, hogy jöjj és vezesd a seregemet.”

Mehmed apja visszatérése után folytatta felkészülését a tényleges uralkodásra, ekkor nyelveket, művészetet, költészetet, matematikát és földrajzot is tanult. Ennek eredménye lett, hogy széles körű műveltséggel rendelkezett, állítólag hét nyelven beszélt, és nemzetközi szinten is elismert, jól képzett uralkodóként tartották számon.

A „Hódító” színre lép

Mehmed életének fordulópontja Konstantinápoly 1453-as elfoglalása volt. Ez az esemény nemcsak az ő személyes hírnevét, hanem az egész Oszmán Birodalom sorsát is meghatározta:

Konstantinápoly a fordulópont, amikor a 21 éves Mehmed igazán felkerül a nemzetközi porondra. Ekkor megkapja a Fatih, vagyis a hódító nevet. Ez azért is egy kulcsfontosságú pillanat, mert tulajdonképpen az iszlám világ egy több száz éves célját teljesíti be, amit először még az arabok próbáltak meg a VII. század derekán

– fejti ki Szuromi Kristóf.

A történész hangsúlyozza, hogy Mehmed alaposan felkészült erre az ostromra: „Kihasználta a békés időszakot, felépítette a hadsereget, erődöt is emeltetett Konstantinápoly közelében.”

A város elfoglalása után Mehmed felvette a Kayser-i Rum (római császár) címet, ami jelentős jogalapot biztosított számára a további nyugati hódításokhoz.

Tulajdonképpen ezzel már jogot formál a teljes Római Birodalomnak a területére, ami alapján ő tovább tudja igazolni a nyugati hadjáratait is és egyfajta globális küldetéstudattal ruházta fel

– magyarázta a történész.

Érdekesség, hogy Mehmed a konstantinápolyi pátriárka kinevezésével is folytatta a bizánci császári hagyományt, tudatosan olyan személyt támogatva, aki ellenezte az ortodoxia és a katolikus egyház újraegyesülését.

A Magyar Királyság és „Átkozott Jankó"

A Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom között nem csupán vallási, hanem jelentős geopolitikai ellentétek is feszültek. A XV. században az észak-balkáni területekért zajló versengés meghatározó volt a két hatalom viszonyában.

Hunyadi János személye pedig éppen ezért különösen ismert volt az oszmánok körében:

Vannak oszmán források, ahol őt Piszkos Jankónak, vagy az Átkozott Jankónak is nevezik, tehát mondhatjuk, hogy nem volt egy közkedvelt figura az oszmán oldalon. Ugyanakkor elismerik őt hadvezéri képességei miatt. Murád szultán állítólag azt mondta rá, hogy »Bárcsak volna még néhány ilyen piszkos gyaur, akik többször ellenünk jönnének, hogy a hit harcosai még több zsákmányhoz jutnának«

– mondta Szuromi Kristóf.

Hunyadi legnagyobb sikerét a Nándorfehérvári csatában aratja, ami a sorozat egyik legdrámaibb jelenete. Ezzel kapcsolatban a történész felhívta a figyelmet, egy különös részletre.

Az oszmán zsoldban álló, egyébként keresztény itáliai tüzérek tényleg nem hajlandók tüzet nyitni a Kapisztrán vezette keresztesekre. Ez olyasvalami, aminek utána kell nézni, ez nem egy köztudott információ, emiatt elismerésem a készítőknek

– fogalmazott a történész, aki hozzátette, hogy ez a jelenet nemcsak történészi szemmel értékelhető, hanem drámai szempontból is jól sikerült a sorozatban.

Az 1456-os nándorfehérvári vereség után Mehmed már nem próbálkozott újra a vár elfoglalásával, de a magyarok iránti ellenséges érzület azonban megmaradt. Ezt jelzi az is, hogy Hunyadi János sógorát, Szilágyi Mihályt – akit jóval Nándorfehérvár után fognak el – 1460-ban csak akkor végezték ki Konstantinápolyban, miután Mehmed szultán visszatért a fővárosba és személyesen jelen lehetett.

Hadvezéri képességek és birodalomépítés

Mehmed hadvezéri képességeivel kapcsolatban a szakértő kiemelte, hogy bár oszmán hadak szenvedtek vereségeket, maga a szultán összességében kompetens hadszervezőnek és hadvezérnek tekinthető. A szultán főbb katonai újításai közé tartozott az ostromtüzérség fejlesztése.

Komoly változások történnek az ostromtüzérség területén. Az ő vezetése alatt kezdik el az igazán nagy űrméretű ostromágyúk alkalmazását, valamint a mozsárágyúk első sikeres bevetését is az ő személyéhez kötik. Konstantinápoly ostroma során pedig nagyon komoly előkészítéseket és leleményes kivitelezéseket is láthatunk

– említette meg Szuromi Kristóf. „Nándorfehérvárnál a szultán és a hadvezetés követ el taktikai hibákat, amelyek megbosszulták magukat az olyan kompetens és rutinos parancsnokokkal szemben, mint Hunyadi. Egyébként itt jön elő a másik pontatlanság: Mehmed közelharcban sérült meg a combján és nem pedig a sátrára zúduló ágyútűz miatt. A szultánt azonban valóban ki kellett menekíteni” - tette hozzá.

Mehmed Konstantinápoly elfoglalása után számos további hódítást vitt véghez a Balkánon, az Égei-tengeren, Kis-Ázsiában és a Fekete-tenger partvidékén. Élete végén, 1480-ban még az itáliai Otrantót is elfoglalta, és Róma felé tekintett, de 1481-es halála megakadályozta további tervei kivitelezésében.

A hárem valósága: több, mint amit a sorozat mutat

A sorozatban gyakran megjelenő hárem kapcsán Szuromi Kristóf megjegyezte, hogy bár a hárem valóban létezett, annak politikai szerepe csak később, a XVI. század derekától kezdett igazán megnövekedni:

Az, hogy mélyebb lelkizéseket folytatott a szultán az adott ágyasával, azt nem tudhatjuk, úgyhogy ennek a sorozatban való megjelenése igazából megint csak a művészi szabadságnak köszönhető. De abból a szempontból egy érdekes dolog, hogy ez az elmúlt évszázadokban is mindig felpiszkálta az érdeklődését az embereknek, ugyanis ilyesmivel nem találkozhatunk Európában, ez valami titokzatos, egzotikus dolog volt

– mondta Szuromi Kristóf.

A szakértő kiemelte, hogy a hárem nem csak az ágyasok lakhelye volt, hanem egy komplex rendszer.

„A hárem gyakorlatilag egy elkerített rész, ebben ott vannak az ágyasok mellett a feleségek, a család női tagjai, a szolgálók és az eunuchok is. Később pedig ezen belül is kialakulnak különféle frakciók és hatalmi törekvések, emellett a háremnek megvolt a saját belső hierarchiája is” – magyarázta a történész, aki megemlítette, hogy az Oszmán Birodalomban később okozott is problémát, hogy a hárem befolyása túl nagyra nőtt, hozzájárult politikai válságokhoz és a szultáni hatalom gyengüléséhez is.

Az európai „démon": az oszmánok képe a korabeli Európában

Az európai közvéleményben II. Mehmed és az oszmánok képe elsősorban a félelmet tükrözte. A keresztény Európa számára egy „más kultúrájú, más vallású és egyébként egy agresszíven terjeszkedő hatalom” képe rögzült, az oszmán hadsereg rémtetteinek híre pedig gyorsan terjedt a régióban.

Amikor az apácák között mondják a sorozatban, hogy »az a démon közelít hozzánk«, az egy teljesen reális kép, mert Európa szinten van egy egyfajta démonizálás

– magyarázza Szuromi Kristóf, de hozzátette, hogy igazán a balkáni, illetve közép-európai térségben tartanak az oszmántól, a nyugati országok inkább kíváncsian figyelik, hogy mitől ennyire jó hódítók, Várna után egy jó ideig komolyabb katonai akciót nem is indítanak ellenük. A 16. századtól látjuk azt a képet, hogy az oszmánok az „apokalipszis népe”, illetve a „kereszténység ősellensége”.

Összegezve a szakértő elmondta, hogy a Hunyadi sorozat minden dramaturgiai túlzása és történelmi pontatlanságai ellenére hozzájárult ahhoz, hogy egy fontos történelmi korszak újra a figyelem középpontjába kerüljön. Ahogy Szuromi Kristóf fogalmazott, az ilyen produkciók legnagyobb érdeme, hogy „beszélnek róla az emberek és beszélnek emiatt a történelemről”.

A sorozat és a valóság közötti különbségek bemutatása révén talán még értékesebbé válik ez a párbeszéd, hiszen az érdeklődők így nemcsak a képernyőn látott történetet, hanem a mögötte rejlő valódi történelmi eseményeket és személyiségeket is megismerhetik – köztük a 12 évesen trónra lépő, hét nyelven beszélő ifjú szultánt, aki később az Oszmán Birodalom egyik legnagyobb uralkodójává vált.

(Borítókép: II. Mehmed szultán. Fotó: Pictures from History / Getty Images)