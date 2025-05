Több város is jócskán túlragyogja Budapestet, de süthet még ránk a nap

Ha nyaralásról van szó, akkor a legtöbbeknek a hideg italok, a különleges ételek, a pihenés és a tengerparton rohangáló gyerekek mellett a napsütés jut az elsők között eszébe. Ez az egyik legfontosabb kritérium akkor is, amikor otthon a számítógépet babrálva a következő úti célunkra vadászunk.

Nem kell azonban vészesen keresgetni, ha valakinek a napozás a legfontosabb a külföldön töltött idő alatt, ugyanis van egy európai város, amely minden más úti célt háttérbe szorít ebből a szempontból. Egy friss időjárási kutatás szerint ugyanis a Spanyolország délkeleti partvidékén fekvő Cartagena jelenleg Európa legnaposabb városa, és számos egyéb szempontból is ideális célpont lehet azon turisták számára, akik ragyogó időben töltenék a városnézős napokat is.

A napsütés fővárosa

A Holidu nevű nyaralásközvetítő platform a World Weather Online adatai alapján állította össze a tíz legnaposabb európai város listáját, amely ranglista első helyét Cartagena foglalja el – méghozzá nem is kis különbséggel.

A város havi átlagosan 283 órányi napsütést élvez, ami bőven túlszárnyalja más városok időjárási mutatóit.

Ez éves szinten közel 3400 óra napsütést jelent – összehasonlításképp, Budapest éves napsütéses óráinak száma átlagosan 2000 körül mozog. Cartagena tehát nem csupán melegebb, hanem napfényben is jóval gazdagabb.

Cartagena városát még Kr. e. 228-ban alapították a karthágóiak, történelme pedig máig érződik a város hangulatán. A római kori amfiteátrum, a szűk sikátorok és a barokk templomok keveredése egyedülálló karaktert ad a kikötővárosnak. A földrajzi fekvésének köszönhetően az éghajlat is rendkívül kellemes: az éves átlaghőmérséklet 19,1 Celsius-fok, de nyáron gyakran meghaladja a 30 fokot is. A tengerpart közelsége miatt a hőség azonban sosem válik elviselhetetlenné – a felfrissülést a Földközi-tenger szellője garantálja.

Ráadásul a pénztárcánk tartalmát sem kell kiürítenünk ahhoz, hogy teljesen kihasználjuk a város adta lehetőségeket, ugyanis nem csak a klíma, de az árak is igen csábítóak. Egy korsó sör átlagosan 3 euróba, azaz körülbelül 1000 forintba kerül. A szállások, ételek és programok is kedvezőbb árúak, mint sok más nyugat-európai városban. Az olcsóbb légitársaságok, mint a Ryanair és a Wizzair ugyan közvetlen járatot még nem indítanak Budapestről a spanyol városba, de a közeli Málaga és Valencia reptereire igen, így ugyan ha a közvetlen eljutás lehetősége egyelőre nem is adott, az akár 15 ezer forintért megváltható repülőjegyek vélhetően többszörösen megszolgálják az árukat a napsütéses órákért cserébe.

És hogy miért Cartagena? Mutatjuk:

tengerpart és városi hangulat egy helyen,

gazdag történelem és építészeti örökség,

biztonságos, nyugodt, barátságos légkör,

megfizethető árak, még főszezonban is,

remek elhelyezkedés: Alicante, Murcia és Valencia is könnyen elérhető.

Egy 2023-as Which? utazási felmérés szerint Cartagena az egyik legjobb ár-érték arányú tengerparti város Spanyolországban. A látogatók 11 szempont alapján értékelték a városokat – beleértve a strandok minőségét, a biztonságot, az étkezési lehetőségeket és az általános élményeket. Cartagena kiemelkedő pontszámokat kapott.

Spanyolország tarolt

Cartagena mellett persze más spanyol városok is kiemelkedően napfényesek, ezt pedig jól bizonyítja, hogy a Holidu felmérésének tízes listáján nyolc is a déli országban található. A listán második helyezett Alicante szintén tengerparti település, ahol nemcsak kiváló strandok – mint a Postiguet –, hanem impozáns történelmi látnivalók, például a Szent Borbála-erőd is várják a látogatókat. A város híres élénk éjszakai életéről, így azoknak is ideális, akik a nappali strandolás után éjszaka szórakozást keresnek. Alicante repülőtere a régió egyik legnagyobb és legjobban kapcsolt légikikötője, így Európa számos pontjáról könnyen elérhető.

Harmadikként következik Málaga, Picasso szülővárosa és az andalúz kultúra egyik legismertebb központja. A Costa del Sol kapujaként ismert város tökéletes választás azoknak, akik a napsütés mellett kulturális élményre is vágynak: múzeumok, galériák és történelmi városmag várja az érdeklődőket. Az időjárás itt is szinte mindig kegyes – nyáron forró, télen enyhe, mégis derűs. A negyedik legnaposabb város Murcia, amely kevésbé ismert a turisták körében, de éppen ez a visszafogottság teszi különlegessé. Az autentikus spanyol életérzés, a gazdag barokk örökség és a nyugodt hangulat miatt sokan választják azok, akik elkerülnék a zsúfolt nyaralóhelyeket. A város különösen kedvező árú, legyen szó szállásról, étkezésről vagy közlekedésről.

Végül, az ötödik helyen Granada található, amelyet leginkább a közelben fekvő Alhambra palotáról ismerhetünk. Itt találkozik az iszlám és a keresztény kultúra, a történelem és a természet, hiszen a város a Sierra Nevada hegyeinek lábánál fekszik. Granada különlegessége, hogy nyáron mediterrán forróság uralkodik, télen pedig akár síelni is lehet a környéken. Diákvárosként kedvező árakat kínál, miközben kulturális élményekből sincs hiány.

Íme a teljes lista (a város neve után a havi átlagos napsütéses órák száma látható):

Cartagena – 283 óra Alicante – 279,6 óra Málaga – 279,3 óra Murcia – 277 óra Granada – 274,4 óra Sevilla – 273,4 óra Catania (Olaszország) – 273,7 óra Córdoba – 268,2 óra Marseille (Franciaország) – 266,1 óra Madrid – 265,4 óra

Jól látható, hogy két nem spanyol város is bekerült a listára: a francia Marseille, valamint a szicíliai Catania, ahol szintén kiemelkedő a napsütéses órák száma.

Azoknak pedig, akik nem csak a nyaralás alatt, de akár hosszabb távon is élni szeretnének napsütésben, Valencia lehet az ideális választás. Az InterNations expat-felmérése szerint a városban élő külföldiek 77 százaléka elégedett a pénzügyi helyzetével, ami messze felülmúlja a globális átlagot. Ráadásul több mint 61 százalékuk rendelkezik elegendő szabadon elkölthető jövedelemmel. Egy Amerikából Spanyolországba költözött expat így fogalmazott: „Tetszik, hogy nem kell aggódnom a megélhetési költségek miatt – sem a lakhatás, sem az egészségügy terén”.