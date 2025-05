Aimee Lou Wood szembeszállt Hollywooddal, és nyerésre áll

A sztárvilágban szinte alapvetésnek nevezhető, hogy valaki tökéletesen néz ki. Ehhez a tökéletes sminken és hajkoronán kívül hozzátartozik az öltözködés és bizony a kifogástalan mosoly is. Viszont egy ideje már nem elég, hogy valakinek szép fehér fogai vannak, rendkívül felkapott trend lett a furnérozás, aminek keretein belül már-már természetellenesen tökéletes fogsort faragtatnak maguknak a hírességek.

A tökéletesség hajszolása, úgy fest, már a rajongóknak sem tetszik, mivel ennyire mégsem szeretnék elérhetetlennek érezni az ideális szépséget. Az évek alatt megannyi módon elkezdett népszerűsödni a természetesség, először az étkezésben, majd az implantátumok és a smink terén, most pedig elértünk az arcberendezéshez is. Ezért történhetett meg, hogy mindenkit ámulatba ejtett A Fehér Lótusz legújabb évadának színésznője, Aimee Lou és az ő tökéletesen tökéletlen mosolya.

Mit jelent „normálisan” kinézni?

Az, hogy valaki „normális” külsővel rendelkezik, erősen szubjektív jelentéstartalommal bír, viszont a jelenlegi, változó szépségtrendekkel rendelkező világban talán azt jelenti, aki nem változtatta meg teljesen a teste és az arca kinézetét. Megőrizte azokat a jegyeket, amik egyedivé teszik, társadalmi elismeréstől függetlenül. A szépség jelentése mindig is szubjektív volt, ezt megerősítik a 20. század különböző évtizedeiben készült filmek is, amelyekben folyamatosan változott a smink- és hajviselet, nem is beszélve a divatról. A közösségi média megjelenésével ez a változási sebesség a többszörösére gyorsult, már szinte hetente érkezik egy új szépségápolási trend, aminek hullámára egyesek felülnek annak érdekében, hogy gyönyörűnek számítsanak a társadalom szemében.

Mindebben az is közrejátszhat, hogy amikor Hollywoodban elkezdtek olyan filmeket és sorozatokat gyártani a hatvanas-hetvenes években, amik elsősorban a „valódi emberek” életét dolgozták fel, a filmkészítők akkor sem akartak teljesen elszakadni a különösen gyönyörű színészek, színésznők alkalmazásától. A normális kinézet szubjektivitása így továbbra is fennmaradt, ahogy a szakadék is nőtt a hétköznapi emberek és a hollywoodi sztárok között.

Ezt erősíti a furnéroztatás népszerűvé válása is, a szakemberek ugyanis azt tapasztalják, annyi hírességgel kell nap mint nap foglalkozniuk, hogy talán emiatt várják fizetésüket a filmcsillagok és az influenszerek. Nem olcsó mulatságról beszélünk, mivel egy kezelés 5000 dollárba is kerülhet foganként, de számukra ez megéri több szempontból is. Azon túl, hogy gyönyörű mosolyuk lesz, még egy kissé meg is fiatalítja őket új fogsoruk. Jessica Cruz fogászati asszisztens úgy fogalmazott, egyes pácienseken megfelelő furnérozással akár 15 évet is fiatalíthatnak. A Vanity Fair írása szerint

Hollywood státusszimbólummá tette a furnérozást,

egy olyan beavatkozássá, ami képes elhomályosítani a szerény, szűkölködő hétköznapok szomorú tényét. Kijelenthetjük tehát, hogy a szórakoztatóipar bölcsője még egy, az 1920-as években megjelent egészségügyi beavatkozást is saját bevételi forrásává alakított alig száz év leforgása alatt.

„Lázadónak érzem magam, amiért nem furnéroztattam”

Jelenleg Aimee Lou Wood mosolya tartja lázban az internet népét, üdítő újdonságként élik meg, hogy nem egy teljesen kimaszkírozott színésznőt látnak a képernyőn. Joyce Kahng kozmetikai fogorvos erről elmondta, az emberek a fogakat a társadalmi-gazdasági szinttel hozzák összefüggésbe, tehát minél drágább valakinek a mosolya, annál nagyobb társadalmi elismerésben részesülhet. A brit színésznő ezt a sztereotípiát dönti romba, amit még kolléganője sem hagyhatott szó nélkül A Fehér Lótusz forgatása alatt: „Imádom a fogaidat, brit vagy, ugye?”. Ez az improvizált kérdés annyira megtetszett a készítőknek, hogy benne hagyták a produkcióban, a nézők legnagyobb örömére.

Az angol színésznőt keblére ölelte az egész világ, megnyugtatólag hat természetes külseje, mivel a vakítóan fehér és egyenes fogsorok hadrendjében egészen üdítően hat egy foghézagos mosoly. Maga Aimee Lou Wood is megjegyezte, nem hiszi el, mekkora hatást gyakorolnak az emberekre a fogai, kifejezetten az amerikaiak kezdtek rajongani érte emiatt. Egy nemrég készült interjúban bevallotta, izgatottan várta a sorozat thaiföldi forgatását, elsősorban azért, mert főként amerikai színészkollégákkal dolgozott együtt.

Nem voltam biztos benne, hogyan kezeljem, hogy ennyi magabiztos ember között vagyok. Attól, ahogyan a rajongók beszélnek rólam és a fogaimról – hogy nem furnéroztattam vagy botoxoltattam –, egy kicsit lázadónak érzem magam

– fogalmazott a színésznő. Hozzátette, a mosolya különlegessége mellett megtanulta, furcsaságait a saját javára fordíthatja, szuperképességként alkalmazhatja őket. A forgatás hat hónapja alatt ez volt a legfontosabb, amit megtanult Hollywoodról és annak belső működéséről.

A rajongók odavannak egyediségéért és eredeti kisugárzásáért, ami széppé formál minden arcot. Wood egyik legnagyobb csodálója úgy fogalmazott: „Talán úgy normalizálhatnánk újra a természetes fogsort, ha nem fűznénk hozzájuk állandóan kommentárt”.

(Borítókép: Aimee Lou Wood 2025. február 10-én. Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images)