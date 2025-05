Még a CNN és a The Independent is beszámolt a városligeti Dogz Fesztiválról

Május 1-jén rendezték meg a Dogz kutyás fesztivált a Városligetben, amelynek híre a nemzetközi sajtóig is eljutott. Olyan orgánumok is beszámoltak a rendezvényről, mint a CNN, az ABC News vagy a The Indepenent. A fesztiválon a tacskók kerültek a középpontba, rekorddöntés is született, és idén először osztották ki a We love Dogz díjakat is.

Május 1-én tartották a Dogz fesztivált a Városligetben, amelynek célja a felelős kutyatartás népszerűsítése volt, valamint a gazdák közötti közösségépítés és a négylábú kedvencek aktív kikapcsolódásának biztosítása. A sajtóközleményből pedig kiderült, hogy hatalmas sikerrel zárult a nap.

Mint arról az Index is beszámolt május elseje idén nemcsak a munka ünnepéről, a pihenésről, hanem a kutyákról is szólt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több színpadon hallgathattunk érdekes, hiánypótló témákról szóló előadásokat, de próbára is tehettük kedvenceinket a Juti-Futi kutyás futóversenyein. A barátkozási lehetőség sem maradt el, egész nap részt vehettünk falkasétákon, először faj szerint, a nap végén pedig össznépi kutyagolás keretein belül. A közlemény alapján háromszor annyian mentek el idén, mint az előző eseményen. Voltak közöttük hobbikutyások, profi kiképzők, állatvédők, szakemberek, orovosok, de kíváncsi érdeklődők és családok is.

Olyan interaktív programokkal készültek a szervezők, mint a kutyás bemutatók, örökbefogadó pontok, állatorvosi tanácsadások, tréningworkshopok és még vurstlis játékok is elérhetőek voltak. A kiállítók között magyar és nemzetközi márkák is megjelentek, így „egyedülálló lehetőség nyílt különböző kutyás szolgáltatások kipróbálására. Sőt, állatotthonok egész nap rendelkezésre álltak kis védenceikkel – akár az örökbefogadás folyamatát is el lehetett indítani az eseményen”.

A fesztiválon a tacskók kerültek a középpontba a falkaséták alkalmával, mivel magyar rekordot felállítására készültek a szervezők. A Magyar Rekord Egyesület végezte a hitelesítését és

sikerült csúcsot állítani: a helyszínen megjelent 502 egyedből álló tacskósereg immár a hazai kutyás történelem része lett

– áll a közleményben.

Az eseményen átadták a DOGZ-díjakat is, amelyeket szintén idén hozták létre. A Kommunikációval a kutyákért elismerést dr. Kajó Cecília állatvédelmi szakjogásznak ítéle a szakmai zsűri, a We Love Dogz különdíjat pedig Csörgő Balázs kutyakiképző vehette át. Közönségszavazásra is sort kerítettek, amelynek Erős Antónia műsorvezető lett a nyertese, Példamutató gazdi díjban részesítették. Továbbá, a beszámoló hangsúlyozza, hogy a programon kiemelt figyelmet szenteltek a felelős állattartás témájának: az érdeklődők gyakorlati tanácsokat kaphattak a kutyanevelésről, a táplálkozásról és az állategészségügyről is.

A Dogz fesztivál akkora sikert aratott, hogy a nemzetközi sajtóban is híre ment az eseménynek. Többek között a CNN, az ABC News és a The Independent is beszámolt a rendezvényről. Utóbbi kiemelt néhány gazdát és kutyáját, akik kiskedvenceikről nyilatkoztak.

Kevés ember képes ilyen önzetlenségre, mert az emberekben nincs annyi szeretet és önfeláldozás, amennyit egy kutya tud adni

– mondta Fábián Valéria, aki tacskóját, Zsebit vitte az eseményre.