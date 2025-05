Pachmann Péter: Egészen nyilvánvaló, hogy nem áprilisi tréfa a Napló

Május 4-én több mint tíz év után, ezúttal Pachmann Péter vezetésével tér vissza a TV2-re a Napló című műsor, ami még a csatorna indulásával egy időben, 1997-ben került először képernyőre. A produkcióból olyan, ma is ismert műsorvezetők kerültek ki, mint Vujity Tvrtko, Azurák Csaba vagy Sváby András. A nézők 17 éven át, egészen 2014. november 29-ig követhették nyomon a műsort. 2017 tavaszán aztán Sváby András az ATV-n indította útjára Heti Napló Sváby Andrással című műsorát, bár a névválasztás kiverte a biztosítékot a TV2-nél, így felszólítást küldtek. Ezzel kapcsolatban Sváby akkor úgy fogalmazott lapunknak, a Heti Napló szóösszetétel annyira általános, mint a híradó vagy az étterem, így bárki használhatja. A műsorvezető a Napló TV2-re való visszatérése kapcsán nemrég Bochkor Gábor műsorában reagált, kijelentve, azt hitte, csak egy áprilisi tréfa. Hogy mit gondol erről a Napló új műsorvezetője, Pachmann Péter, és milyen nagyobb változásokon esett át a műsor, arról egy interjú formájában számolt be az Indexnek. Mindemellett arról is beszélt:

hogyan változtak a nézői igények, amikhez idomulniuk kellett;

hol van az a határ, ameddig elmehetnek, ha műsorkészítésről van szó;

mit gondol arról, hogy a Naplót sokan máig Sváby Andrással azonosítják;

konkurenciának tekintik-e a Heti Naplót;

műsorvezetői szempontból miben kíván meg más hozzáállást a műsor.

A Napló a TV2 indulásával együtt jelent meg a képernyőn, és 17 éven át láthatták a nézők. 2014-ben szűnt meg, amit akkor részben a rossz nézettségi adatokkal magyaráztak. Milyen nagyobb ráncfelvarráson kellett átesnie a műsornak, hogy újra működőképes legyen?

A TV2 különböző infotainment műsorai – itt most a Tényekre és a Mokkára gondolok, amikben én jobban otthon vagyok – tulajdonképpen a szemem előtt nőttek olyan formára, amit ma már 21. századi televíziózásnak hívhatunk. Az a fajta dokumentumfilm-készítés viszont, ami egyébként jellemző volt a 20. század végére és a 21. század elejére – és amely a Naplót mindig is jellemezte –, mostanra változtatásokat igényel. Annyira felgyorsult minden, a nézőknek más igényeik lettek, és nem arra a nagyon lassan és kifinomultan építkező dokumentumfilm-stílusra vevők, ami általában véve az összes, akár Oscar-díjas dokumentumfilmre igaz, amelyekhez a néző a 20. században hozzászokott.

A mostani Napló ráncfelvarráson megy keresztül például látványvilágában is, hogy a stúdió ne csak egy légüres tér legyen, ahol áll az egyébként meggyőző műsorvezető, hanem az egészet egy félig épített, félig digitális térbe helyezzük. A világ televíziózása is olyan irányba tart, hogy az elegánsan megépített stúdiókban digitális trükkökkel egyéb elemeket helyeznek el, így a Naplónál is erre lehet számítani. Megértünk arra az állapotra, hogy a néző igényeit és érdeklődését fönn tudjuk azzal tartani, hogy nem csupán tartalmilag, de vizuálisan is igyekszünk azt adni, amire vágyik. Annyi minden van már a telefonunkban, ami végtelenül erős digitális trükkökre vagy akár az AI segítségére épülve egy komoly nézői kielégülésre ad lehetőséget, hogy nem volt könnyű feladat, de végül megújult formában vissza tudtuk hozni a képernyőre.

Szerintem tartalmilag is nagyot fog ütni, bár ebben leginkább a nézői visszajelzések lesznek mérvadók majd, de az biztos, hogy látványában egy mágikus erejű képi világgal jelentkezünk élőben. Az pedig hab a tortán, hogy a riporterek rendszerint olyan kifinomult és aprólékos képi munícióval térnek vissza a forgatásokról – amivel egyébként jól megdolgoztatják az operatőröket –, hogy biztosan érdeklődéssel fogják fogyasztani a nézők.

Mi a legszembetűnőbb változás a nézői igények terén?

Régen, amikor a Tényekből, ahol húsz évet dolgoztam, átkerültem a Mokkába, a Tényekben volt egy kimondatlan szabály, hogy hat-kilenc másodpercenként új képi vagy a műsorvezető által verbális információval kell ellátni a nézőt, különben elkapcsol. Azt gondolom, ez az elmúlt 8-10 év alatt már három másodpercre redukálódott. Annak, aki lényegesen fiatalabb, teljesen más az igényszintje, mint, mondjuk, az 50 felettieknek, akik hozzászoktak ehhez a lassú, szépen építkező filmes megoldásokra épülő dokumódszerhez, míg a fiatalok tényleg pillanatok alatt vágynak valami újra, ami a videóklipekre is igaz.

Ez a téma előkerül az óráimon is abban a dunaújvárosi gimnáziumban, ahol kommunikáció és médiaelmélet tantárgyat tanítok. Azt látom, hogy amikor összehasonlítjuk, mondjuk, az EDDA Művek Kölyköd voltam című dalának 1982-es klipjét egy mostani Bruno x Spacc-klippel – ha már Bruno éppen most volt a vendégünk a Mokkában –, akkor szembetűnő, hogy előbbi annyiból áll, hogy Pataky Attilára közelítenek másfél percig, míg körülötte a zenekar játszik. Ha viszont egy Bruno x Spacc-klipben két-három másodpercenként nincs vágás, akkor a rajongóknak nem lesz érdekes. A Napló tehát ilyen formában is próbálja felvenni a versenyt. Rövid, tömör, sokatmondó képekkel, jó stúdióvilággal és szerintem végtelenül izgalmas témákkal a vasárnap esti műsorsávban.

A TV2-nél, de más csatornáknál is tendenciává vált az utóbbi években, hogy régen sikeresen működő formátumokhoz nyúlnak újra, a Napló miért pont most került terítékre?

Ez a döntéshozatali folyamat kevésbé az én hatásköröm, de úgy gondolom, hogy a nézői igények mostanra értek meg arra, hogy miután vasárnap este lemennek a hírek, és jönnek a különböző show-műsorok, közé pont beleférnek olyan, közérdeklődésre számot tartó témák, amelyeket aztán másnap a villamoson, amikor megy dolgozni a néző, elő tud hozni, és hallja, hogy a másik utas is erről beszél. A műsor struktúrája úgy épül föl, hogy egy adáson belül – ami egy kereskedelmi órányi idő lesz – három, maximum négy darab dokumentumfilm lesz, tehát nem rövid, öt-hat percesek, hanem kifejtős, mindenre időt hagyós, mégis pörgős filmek. Lesznek olyan megszólalóink, akik sehol nem nyilatkoztak még senkinek. Például börtönben lévő, akár életfogytiglanra ítélt bűnözők, már közvetlenül az első adásban. Lesznek cégvezetők, akiknek a munkáján rengeteg ember élete és komfortja múlik, celebek, akik az életükből olyan szegmenseket mutatnak be, amikről még soha nem beszéltek. Ők is emberek, és tele vannak tragédiával, fájdalommal, olyan megtapasztalásokkal, amikből a néző tanulhat. Erre próbálunk építeni exkluzív riportokon keresztül, és nem arra, hogy mi van a választással, be tudjuk-e fizetni a gázszámlát, vagy hogy a rezsicsökkentés most éppen hol áll.

Tekintve, hogy egy olyan műsorról beszélünk, ami korábban meghatározta a nézők mindennapjait, nem túl nagy a rizikófaktor? Nem tartanak attól, hogy odavész a korábbi varázs?

A műsor indulásáról úgy szereztem tudomást, hogy a műsor főszerkesztője, Gönczi Gábor felhívott, hogy beszélni akar velem. A sűrű elfoglaltságaink közepette végtelenül romantikusan a budaörsi McDonald’sban találkoztunk, mert személyesen szerette volna elmondani nekem, bár akkor még nem tudtam, miről van szó. Onnantól kezdve egy konstans izgalmi állapotba kerültem. Jó értelemben is, mert már nagyon várjuk a launchot, de rossz értelemben is, mert azóta folyamatosan gyomorgörcs van bennem, és marhára izgulok. Bár nemcsak én, hanem az egész csapat is, hogy a sok belefektetett munka megtérüljön, jól süljön el a visszatérés, és meg tudjunk felelni a nézői igényeknek. Szeretnénk, hogyha fiatal nézőink is lennének, és nem csak abból a korosztályból, amelybe én magam is tartozom 50+-osként.

Sok olyan szocioriportot láthattunk anno a Naplóban, amik lelkileg valóban megtépázták a nézőt, de akadtak olyan képsorok is, amik ma már sokszorosan túllépnék az ingerküszöböt. Hol van az a határ, ameddig elmehetnek?

Az a tapasztalatom tanárként, hogy ha szörnyűségeket mutatok a diákoknak kizárólag oktatási vagy didaktikus szándékkal a különböző filmekből vagy videóklipekből, akkor 10 évvel ezelőtt még összerezzentek, lehajtották a fejüket, de most, ha ugyanazokat a képeket előszedem, nem értik, hol van itt a durvaság. Ebből a szempontból nekünk sokkal könnyebb, a régi naplósoknak pedig sokkal nehezebb dolguk volt, mert akkor még kevésbé bátran lehetett olyan képeket mutatni, amiket mi fogunk, például rejtett kamerával bemegyünk egy műtőbe, ahol az orvosok olyan dolgokról beszélnek, amiket nem várna a néző.

A műsor korábbi arca Sváby András volt, aki most Heti Napló néven vezeti saját műsorát az ATV-n. A napokban a #Bochkor műsorban azt nyilatkozta, mikor megtudta, hogy újraindul a Napló, áprilisi tréfának hitte. Mit gondol erről?

Hallottam, amit András mondott, de úgy gondolom, ha egy formátum sikeres volt, amit valakik sikeressé tettek, akkor nincs azzal probléma, ha ezt mások folytatják. Ráadásul ők csinálják a maguk dolgát ugyanazzal a hozzáállással és töltettel, mint amivel a TV2-nél tették több mint 10 évvel ezelőtt – ráadásul a „napló” szót máig használják a műsor elnevezésében, a TV2 pedig szintén beleteszi a maximumot a saját feladataiba, mi erre koncentrálunk. Az pedig egészen nyilvánvaló, hogy nem áprilisi tréfa, hiszen nagyon készülünk rá. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy együtt nőttem fel Svábyékkal olyan értelemben, hogy amikor ’97-ben elindult a TV2 és a Napló, én voltam a Tények egyik műsorvezetője. Egy szerkesztőségi szobában volt a Tények és a Napló, mert nem volt több hely, így láttam azt az alapos melót, amit beletoltak, és amiből végül kinőtte magát a műsor.

Konkurenciának tekinti a Heti Naplót?

Ez mára meglehetősen rétegződött, mivel a nézőknek kedvenc csatornáik vannak, így nem szükséges ilyen szemszögből megközelíteni. Ők egy kisebb televízió olyan szempontból, hogy kevesebb nézőt érnek el, mi egy nagyobb televízió vagyunk, több nézőhöz jutunk el. Nincs értelme azon vitatkozni, hogy konkurensei vagyunk-e egymásnak, vagy sem, mert akik eddig őket nézték, továbbra is fogják, akik pedig a TV2-n várták az esti műsort, nagyon fogják szeretni azt a köztes egy órát, ami a szórakoztató műsorok és a Tények közötti blokkot fogja kitenni. Hogy tartalmilag földolgoznak-e olyan történetet, amit mi, vagy mi véletlenül megtaláljuk-e ugyanazt a témát, amit ők, azt simán el tudom képzelni, mert van, ami sok embert foglalkoztat ebben az országban. Ennek ellenére nem gondolom, hogy konkurenciának kéne tekintenünk őket.

Bochkor Gábor úgy fogalmazott a műsorában, hogy számára a Napló egyenlő Sváby Andrással, számolnak azzal a faktorral, hogy a nézők is így vélekednek majd, ami hátrányt jelenthet?

Már olyan szempontból sem indulhat hátrányból a műsorunk, hogy előttük és a mi Naplónk előtt is van egy híradó, a kettő nézettségét tekintve pedig már önmagában mi vezetünk. Helyzeti előnyünk van, mert jóval több nézőhöz jutunk el, azt pedig az idő dönti el, hogy a nézők hogyan fogják elfogadni az új Naplót és engem. Ugyan már kilenc éve nem szerepelek a Tényekben, máig megkérdezik, mi lesz aznap a műsorban, és szelfiket kérnek tőlem – ami vidéken ezerszer hatványozottabb, mint Budapesten, ahol már leszoktak róla az emberek –, így nem gondolom, hogy probléma lesz ezzel. Ha a néző azt gondolja, Sváby volt korábban a Napló arca, ami kétségtelen, meg fogja nézni a műsorát, de ha úgy véli, a Napló egy önálló individuum – amit egyébként Svábyék annak idején sikerre vittek, le a kalappal előttük –, akkor kíváncsi lesz ránk is.

Ebben lehet valamennyi harc a két csatorna között, de mindenkinek megvannak a saját nézői. Ők a már meglévő nézőszámból nem fognak veszíteni, mi viszont nyerhetünk sok nézőt, akik kíváncsiak arra, mit kezdünk egy újrainduló műsorral, ami régen jól működött. Ez most egy viszonylag szakmai, szűk berkeken belüli diskurzus, amely a nézők televíziós fogyasztási szokásait tekintve nem feltétlenül mérvadó. Ilyen az élet, megyünk tovább, csináljuk, Andrisék szépen teszik a dolgukat, és mi is a miénket. Én nem csinálok ebből akkora problémát, amekkorát a #Bochkor című műsorban csináltak.

Sok ismert műsorvezető került ki a Naplóból Vujity Tvrtkótól kezdve Hadas Krisztán át Azurák Csabáig. Azt tudjuk, hogy főszerkesztőként Gönczi Gábor működik közre a műsornál, de bemutatnak majd új arcokat is?

A Naplóban abból a szempontból mindenki új lesz, hogy akik a műsoron dolgoznak, soha nem dolgoztak a másik Naplóban, maximum a TV2-n egyéb riportműsorokban vagy hírműsorokban. El tudom képzelni, hogy a TV2 Akadémia néhány tehetséges és pofátlanul fiatal tanulóját, akik remek vizsgafilmeket készítenek, fölavatja a Napló, és meg is kéri őket, hogy nálunk dolgozzanak. Ezt nem látom előre, mert még áll össze a műsor, így egyelőre azok a riporterek dolgoznak benne, akik a Tényekben vagy a Tények Pluszban már letettek valamit az asztalra.

Műsorvezetői szempontból miben kíván meg más hozzáállást a Napló?

Annyiban mindenképp, ahogy a képi világgal kapcsolatban is említettem, hogy nem lehet lassan, unalmasan, vontatottan fenntartani a néző figyelmét. Ha a TikTokon pörgeted végig a különböző informatív videókat, ahol nem a kép, hanem valakinek a beszélő feje viszi az információt, megfigyelhető, hogy nagyon röviden mondja el, amit akar. Hogyha 30 másodpercnél tovább köti le a figyelmedet, akkor a hüvelykujjad már moccan is egyet. Ugyanígy képzeljük el a Napló műsorvezetői részét is, a felvezetésben nem szabad arról sztorizgatnom, milyen nagyszerű, hogy egy cégvezető vagy egy elítélt nyilatkozott nekünk, hanem olyan dolgokat kell kiemelnem az összeállításból, amelyek által a nézők oda fognak tapadni, mondván, hadd lássam, ide nekem az oroszlánt. Szerintem ennyi a titka, nem szabad túlhúzni, amit a Mokkában már jól megtanultam az elmúlt években, mivel az is egy élő műsor.

Mennyi beleszólása van abba, milyen témákkal foglalkozzanak?

Nekem főleg az a feladatom, hogy azok a rövid, fél percnél tovább nem tartó felvezetések, amik által eladjuk magát a rövid dokumentumfilmet, legyenek kifejezetten érdekfeszítőek és nézővonzóak, én ezt adom hozzá a műsorhoz. Egyébként tervezem, hogy forgatni is fogok, csak most a legelején már több tucat kiváló témát hoztak a kollégák, így nincs értelme annak, hogy önmegvalósításba kezdjek.

Kiket tartanak a műsor fő célközönségének?

Nem lehet konkrétan behatárolni, mivel a Napló sokkal átfogóbb és általánosabb annál, hogy rétegműsor legyen. A kereskedelmi célcsoport a 18–59-es korosztály, de az összes nézőre számítunk, és minden korcsoportot próbálunk megszólítani.

Mit remélnek a Napló újraindulásától?

Azt, hogy sokan fogják szeretni, és hogy lehet még hosszan, de mégis érdekesen dokumentumfilmeket csinálni, mert ebből hiány van a piacon. Vannak jó, rövid összeállítások, de azt veszem észre, hogy ez az idő még mindig nem elég ahhoz, hogy valakinek a történetét, a személyiségét, a fájdalmát, a tragédiáját vagy akár egy leleplezést úgy mutassunk be, hogy azt kompletten megkapja a néző. Hogyha sikerül bejutnunk egy bűnözőhöz a börtönbe, nyilvánvalóan arra nem elég öt-hat perc, hanem nagyjából 15 percnyi idő kell ahhoz, hogy a néző teljes képet kapjon, és másnap, amikor megy a buszon, a villamoson, vagy áll a metrómegállóban, akkor is még az foglalkoztassa.

(Borítókép: Pachmann Péter. Fotó: TV2)