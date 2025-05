A Z generáció újraértelmezte az anyák napját

Anyák napja az egyik legkedvesebb ünnepünk minden évben, aminek története az ókori Görögországig nyúlik vissza. Magyarországra viszont csak 1925-ben tört be ez a szokás Petri Pálné, egy államtitkár felesége által, aki Amerikából vette az ötletet. Végül 1925. március 8-án tartotta meg az első ünnepséget a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, összekapcsolva a májusi Mária-tisztelet hagyományaival. Három évvel később, 1928-ban aztán miniszteri rendeletben is rögzítették, hogy az anyák napja a hivatalos iskolai ünnepélyek közé kerül. Azóta csaknem száz év telt el, generációk nőttek fel, így az is változott, hogy az egyes korosztályok mivel lepik meg az édesanyjukat ezen a napon.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Z generáció többféle szempontból is újraírta már a szabályokat, és ez alól az ajándékozási szokások sem kivételek – legyen szó bármilyen ünnepről. Számukra a legnagyobb ajándék nem attól függ, mi mennyibe került, sokkal értékesebbnek tartják a figyelmes és valódi gesztusokat. A fiatalok elsősorban személyre szabott, kreatív ajándékokat választanak, de egyre népszerűbbek a közös élmények is, legyen szó akár egy anya-lánya brunchról, közös mozizásról. Emellett sokan a fenntarthatóságra is figyelnek: növényt, újrahasznosított ajándéktárgyat választanak. A hangsúly az egyediségen és az őszinteségen van, nem akarnak csak azért adni valamit, hogy letudják az ajándékozást, pláne, ha az édesanyjukról van szó.

Z generációs anyukák az ünnepről

A Z generációt a megújulás és reformálás generációjaként tartják számon, hiszen a közösségi média állandó pörgése miatt teljesen más fordulatszámon működnek, mint az idősebbek. Hétről hétre új trendeket alkotnak, így nem meglepő módon újragondolták az anyák napját is. A generáció idősebb tagjai már maguk is anyukák, akik már kijelentették:

Gondosan megtervezett, egyedi ajándékokra vágynak, és nem kell többé feltétlenül tárgyakban gondolkodni.

A 25-28 éves édesanyák ma már nem elégednek meg az alapvető minimummal, és azt sem akarják érezni, hogy a gyerekeik csak túl akarnak esni az ajándékozáson, pláne nem azon a napon, aminek róluk kéne szólnia. A Z generációs nők már sokkal bátrabban fejezik ki, mire vágynak, mire van szükségük, amire korábban nem igazán volt példa. A TikTok generációja szabadabbá tette a fiatal anyukákat, így nem kell mindennek és bárminek örülniük, amit a gyerekük vagy a férjük csinál, így nyugodtan elmondhatják, mi tenné igazán boldoggá őket.

A következő szintre emelték az ajándékozást

Továbbra is nagy értéke van a tárgyi ajándékoknak, főleg, ha kézzel készültekről van szó, viszont a fiatalabb generáció adni és kapni jobban szeret élményeket. Egy fiatal anyuka sokkal jobban értékeli, ha anyák napján kikapcsolódhat, minthogy megkapja a huszonharmadik doboz csokit, amit nem is biztos, hogy szívesen enne meg. Ezt a még gyermektelen Z generációsok is tudják, így saját édesanyjuknak is olyasmivel kedveskednek, aminek hosszan tartó értéke van, és ez az élmények széles skáláját jelenti – a kézműves programoktól egészen a kávézásig.

A nők természetesen másképp ajándékoznak, mint a fiúk. A Z generációs nők inkább olyan programokat választanak, amik közösek, míg a férfiak az „inkább válassza ki anya, ő minek örülne igazán” gondolat mentén haladva jutnak el az ajándékutalványok, ajándékkártyák lehetőségéig. Mindkét nemet az mozgatja, hogy olyasmivel ajándékozhassák meg édesanyjukat, aminek emléke mindig boldoggá teszi, így nem csak az átadás alkalmakor okoznak örömöt számára. Ez azért működik jól, mert azon túl, hogy teret kap az önkifejezésük, nagyon tudatos visszajelzést is adnak édesanyjuknak, hogy figyelnek és gondolnak rá nem csupán mint szülő, hanem mint ember.

Mint korábban említettük, a tárgyi ajándékokat sem veti meg a fiatalabb generáció, viszont újraértelmezi azt, nézzünk most ezek közül néhány példát:

egyedi TikTok/Instagram-videót szerkesztenek közös képeikből, amely alatt kedvenc daluk szól aláfestő zeneként;

kézzel készített kollázsok, fotóalbumok;

digitális meglepetéscsomag – a legújabb trend, ami egy Google Drive-mappából áll, és az összes fontos közös emléket tartalmazza digitális formában;

régóta vágyott ékszerek, ruhadarabok, amiket biztosan értékel és visel majd édesanyjuk.

Összességében elmondható, hogy a mai generáció tagjai már olyasmivel szeretnének kedveskedni anyukájuknak, ami modern és szívhez szóló is egyben: a pillanatról pillanatra változó világban szeretnének valami maradandót adni annak a személynek, akinek létezésüket köszönhetik.

(Borítókép: Europa Press News)