A szeretteink elvesztésével ér fel az, ami most az online térben történik

A veszteségélmény fogalma hagyományosan a halálhoz kötődik: szerettünk elvesztése során gyászt élünk át, amelynek lélektani folyamatai mélyen kódoltak bennünk. A modern korban azonban a digitális tér, a közösségi média, valamint az online játékok is olyan érzelmi kötődéseket hoznak létre, hogy ezek elvesztésekor hasonló pszichológiai reakciókat figyelhetünk meg – akár a klasszikus veszteségfeldolgozás folyamatait is.

A „digitális gyász” kifejezést pszichológusok és szociológusok is használták már a 2000-es évek elején, hogy leírják az internetes környezetben bekövetkező veszteségek – például közösségi profilok elvesztése, követőtábor megszűnése vagy online identitás megsemmisülése – hatását az egyén lélekállapotára. Bár ezek nem valós személyek elvesztésével kapcsolatos érzések, az érintettek esetenként mégis a gyászhoz hasonló élményeket élnek át.

Kutatások, köztük az amerikai szociológus, Sherry Turkle Alone Together című könyvében leírtak is kimutatták, hogy az online jelenlét identitásképző tényezővé vált: egy közösségi oldal, egy videójátékbeli karakter vagy akár a követők száma szervesen kapcsolódik az önértékeléshez és az önazonossághoz. Azonban ha ezek hirtelen megsemmisülnek, az egyén úgy érezheti, hogy egy része „meghalt”. Egy 2020-as tanulmány azt is megállapította, hogy az emberek mély érzelmi kapcsolatot alakítanak ki digitális alkotásaikkal – egy többéves játékmenet elvesztése például olyan traumát is kiválthat, ami hasonlít a klasszikus gyászreakciókhoz: tagadás, düh, alkudozás, szomorúság és depresszió, végül pedig az elfogadás.

A társas kapcsolódás, az elismerés vágya, a kreatív önkifejezés mind alapvető emberi szükségletek. Ha valaki több éven át építi fel digitális identitását, az szerves részévé válik az önmagáról alkotott képének. Így amikor ez az identitásrész megszűnik, pszichológiailag valódi veszteségélmény következik be. Dr. Zelena András, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense lapunknak elárulta, a digitális világban a veszteségek a valódi veszteségeinkkel sok hasonlóságot mutatnak. Éppen ezért fontos, hogy legyünk szenzitívek azon érzelmi reakciókra is, amelyeket egy közösségi oldal, egy követőtábor vagy egy digitális alkotás elvesztése vált ki.

Az idealizált énkép sanyargat bennünket

A téma egyik legégetőbb kérdése kétségkívül az, hogy valóban hasonlóan éljük-e meg az online térben minket ért veszteségeket, mint a való életben egy szerettünk elvesztését. Dr. Zelena András már a beszélgetés elején kiemelte, hogy „a digitális profilok szorosan összekapcsolódnak a valós és idealizált énképünkkel”. A viselkedéstudomány az idealizált énkép fogalmán azt a „képet” érti, amelyet az egyén szeretne mutatni magáról. Példaként hozta fel a „sztáranyák és -apák” szerepét, akik mindig és mindenhol a szülőszerepükről posztolnak, a munkájuk során gyűjtött különféle elismeréseket posztoló (s ezáltal szakmai kompetenciájukat igazolandó, „magasabb polcra tevő” szakemberekről) vagy olyan celebekről, akik más hírességekkel való közös fotóval emelik saját értéküket a „piacon”. Hasonló azon hobbisportolók teljesítménykommunikációja is, akik minden aktivitásról beszámolnak közösségi profiljukon, énképük fontos összetevője a sportról való folyamatos kommunikálás követőik felé.

Gyakorlatilag egy kirakatba tett, idealizált – valós képnél előnyösebb – énképet kommunikálunk a social mediában. Van, aki fiatalabbnak látszik ott, mint a valóságban, más előnyösebb külsejű képeket választ, vagy csak jófejkedik, hogy ilyen meg olyan eseményen vett részt – de ha nem posztolta, akkor olyan, mintha ott sem lett volna

– emelte ki az egyetemi docens.

Hangsúlyozta, hogy ez „a digitális homloktér egyfajta önkifejezési formává vált, és sokak számára fontosabb lett a posztolás maga, mint az élmény megélése”. Ezt pedig egy újabb remek példával szemléltette is. „Míg régebben az emberek a vízpart felé fordulva élvezték a kilátást, ma már háttal állnak – vagy ülnek, mint a Velencei-tónál elhíresült, tónak hátat fordító kültéri székek sora –, hogy jó képet készítsenek. Ugyanez volt a Covid alatt is – ha nem posztoltad a vakcinás fotót, az olyan volt, mintha nem is oltottak volna be.”

A digitális identitás tehát szoros kapcsolatban van a visszacsatolással, az elismerés iránti vággyal.

A szakember szerint a közösségimédia-profilok elvesztése sokaknál önazonosság-vesztéssel jár, ami valóban egyfajta gyászreakciót válthat ki, emiatt is olyan nehéz például ezekről a függőségeinkről lemondanunk. „A digitális detox tényleg olyan, mint bármely viselkedéses függőségről való leszokás. Ha valaki elhatározza, hogy holnaptól csak heti hármat posztol, akkor hamar rájöhet, hogy a közösségi média nélkül is van élet.” A veszteségérzet azonban nem csak az idealizált énképünket sértheti. Ezt jól mutatja a Pinterest közössége is, ahol „egy-egy követői kör konkrét gazdasági kapcsolattá is válhat – ha például valaki vintage bútorokat árul, akkor a profil elvesztésével a vásárlóközönségétől is elvágódik”. Ilyenkor a veszteség sokkal több mint adatvesztés.

Ez valóban egy gyászfolyamat, olyan, mint amikor valaki nyugdíjba vonul, és egyik napról a másikra megváltozik az identitása. A közösségi oldalunk elvesztése is ilyen identitásváltást kényszerít ki

– vélekedett.

Ezt pedig már tudományos eredmények is alátámasztják – mint az a kutatás, amelyben az alanyokat különféle érzelmi állapotba hozták, és agyhullámaikat mérték MRI-vel. Dr. Zelena András elárulta, hogy amikor a résztvevők számára kilátásba helyezték, hogy két napra elveszik tőlük a mobiltelefonjukat, az agyi aktivitásuk hasonló zavart mutatott, mint egy traumatikus élmény esetén. „Amikor nincs nálad a mobilod, nincs határidőnaplód, buszmenetrended, bérleted, nem tudsz parkolást indítani, nincs nálad a videókamerád, fényképeződ, játékod. Tulajdonképpen az egész életedet elveszted” – világított rá.

Hasonló érzés keríthette hatalmába a hét elején Spanyolország és Portugália nagy részét is, miután áramellátási problémák léptek fel a két országban. Dr. Zelena András erre reagálva elmondta, hogy a kimaradástól való félelem, a FOMO ma már olyan mértékű, hogy „amikor egy ilyen áramszünet alatt egy időre újra van áram, sokan automatikusan, majdhogynem pánikszerűen a telefonjukat kezdik el tölteni – előre felkészülve arra, hogy mi lesz akkor, ha ismét nem lesz”. Mindezt úgy, hogy a spanyol és portugál hatóságok külön figyelmeztettek, hogy a rendszer újabb összeomlása érdekében senki se terhelje a hálózatot, csak a létszükséglethez szükséges fogyasztási mértékben.

Tényleg csak a fiatalokat érinti?

A közösségi média kapcsán a legtöbben akaratlanul is azonnal a fiatalabb generációkra asszociálnak, annak ellenére is, hogy mára korántsem csak őket érintik az online tér veszélyei és az internettel kapcsolatos mentális problémák. Ebben pedig az egyik fő ludas az, hogy a személyes kapcsolatainkra ma már jóval kevésbé fordít hangsúlyt kicsi és nagy egyaránt, mivel a fókuszunk teljesen az online térben jelen lévő kapcsolatainkra helyeződött át. Egy kutatás szerint sokan ma már közelebbinek érzik azokat a közösségi médiás ismerőseiket, akik gyakran kommentelnek vagy lájkolnak, mint azokat a kollégáikat, akikkel nap mint nap találkoznak.

Az emberek a közösségi médiából érkező interakciókat megfeleltetik, lefordítják az interperszonális kapcsolataikra – holott ezek sokszor nem valódi, élő kapcsolatok

– magyarázta.

Éppen ezért a szakember szerint a digitális veszteségélmény érintettjei, így a közösségimédia-felhasználók sem skatulyázhatók be a fiatal jelzővel – így nem is szabad csak rájuk leszűkíteni a jelenséget. Úgy véli, hogy az idősebb generáció is erőteljesen jelen van a közösségi médiában – például a Facebookon –, gyakran még intenzívebben, mint a fiatalok. „Sokszor ők produkálnak magasabb képernyőidőt, főleg elmagányosodás vagy a hosszú, magányos téli esték miatt. A Facebook mára egy öregedő platform lett. A TikTok inkább a 35 év alattiaké, a Pinterest pedig a specifikus érdeklődésű embereké.”

A digitális veszteségek egyre komplexebb pszichológiai reakciókat váltanak ki, és egyre kevésbé korlátozhatóak generációkhoz. Mindez arra utal, hogy az online identitás ma már szerves része az önképünknek – és annak elvesztése súlyos érzelmi következményekkel járhat

– csatolt vissza a szóban forgó probléma okaira.

Az egyén szintjén dől el minden, de a nevelés és a segítségkérés is fontos

„A digitális veszteségek megelőzésének kulcsa az önkorlátozásban és a társas kapcsolatok tudatos ápolásában rejlik” – emelte ki dr. Zelena András, aki szerint nagyon fontos, hogy strukturált módon töltsük el az időnket, amiben sokat segíthetnek a közösségi tevékenységek. Példaként említette a társas sportokat vagy akár olyan elfoglaltságokat, ahol az ember felelősséget érez a részvételért – mint amikor valaki a focicsapat 11. tagja, akire számítanak a pályán. Emellett hangsúlyozta a társas kapcsolatok fenntartásának és a énidő tudatos szervezésének fontosságát is – a könyvolvasás, a strukturált filmfogyasztás, a szabadban töltött idő, a közlekedés közbeni offline percek mind jó módok arra, hogy megtanuljuk, hogyan lehet jelen lenni a digitális világon kívül is.

A képernyőidővel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy sokszor nem is vesszük észre, mennyi időt töltünk a kijelzőre függve, és mikor szembesít valakit ezzel, gyakori a védekezés.

Az emberek gyakran magyarázkodnak, hogy csak a navigációt használták, vagy dolgoztak a telefonon, emiatt a magas számok. De akár egyetlen óra is elmehet a Messenger, a Viber, a WhatsApp vagy az e-mailjeink használatával, mivel a push értesítések folyamatosan visszarántanak minket a digitális térbe

– hívta fel a figyelmet a problémára.

Kiemelte, hogy sok levelezőrendszer és telefonos platform már támogatja a „csendes időszakokat”, amikor nem jelennek meg a zavaró értesítések. Szerinte az ilyen lehetőségek segíthetnek a digitális önkorlátozás gyakorlásában is, de sosem szégyen a segítség kérése sem. Erre vannak már offline „leszoktató táborok”, ahol ráadásul nem is erőszakkal veszik el a telefont a résztvevőktől. Ehelyett olyan programokat szerveznek, például vízi sportokat, ahol a telefon biztonsága miatt maguktól is félretennék azt. „Ugyanazt a célt éred el ezekkel a módszerekkel is, csak más a keretezés” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a közös élmények során természetesen alakul ki a digitális eszközöktől való távolság.

Ez a távolság pedig család szinten is kialakítható. „Fontos, hogy például közös étkezések során a szülők is mellőzzék a telefonhasználatot, mert így a gyerekek is természetesnek veszik a határokat. Nem kell azt hazudni, hogy nincs térerő, elég, ha azt mondjuk, hogy a gyerekszobában nincs telefonozás” – fogalmazott. Persze ezeket a szabályokat is érdemes mértékkel bevezetni. Figyelmeztetett, hogy ha egy szülő teljesen kizárja gyermekét az online kommunikációból, akkor az a gyerek gyakran izolálódik. Példaként hozta, hogy egy iskolai házifeladat-csoportból való kimaradás milyen hátrányt okozhat: „Aki nincs benne ebben a csoportban, az nem jut hozzá az információkhoz, kimarad a közös döntésekből, később a szülők szabályaiból kiszakadva még erősebben éghet benne a FOMO-érzés”.

Na de mi a helyzet a posztolási kényszerrel? Dr. Zelena András szerint az egyik legjobb stratégia, ha valaki bevezeti azt a szokást, hogy nem azonnal posztol, hanem vár előtte pár percet. „Ha 10 perc múlva is ugyanannyira fontos a tartalom, akkor menjen ki, de az aktivitások száma így jelentősen csökkenhet – akár a tartalmak negyede sem kerülne megosztásra.” Végül hangsúlyozta, hogy a valódi, személyes kapcsolatok pótolhatatlanok. Szerinte még egy egyszerű gesztus – például ha megkérdezzük az idős szomszéd nénit, hogy hozzunk-e neki valamit a boltból, s az erre a kérdésre érkező mosolygó válasz – is többet ér, mint bármilyen online reakció.

Jobb a kapcsolatfelvétel, mint lájkolni a néni muskátlis fotóját, amit csak azért töltött fel, hogy valaki szóba álljon vele

– szemléltette a megoldást az egyetemi docens, aki szerint a Covid-járvány idején ezek a gesztusok újra előtérbe kerültek, és a közösségek újra felfedezhették az offline törődést, ami azóta is sokaknál fennmaradt.

Összességében tehát nem az internet teljes kiiktatása lenne a cél, hanem az, hogy strukturált keretek között, tudatosan használjuk azt – és közben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az emberi kapcsolatok valójában nemcsak a képernyőn keresztül, hanem személyes jelenléttel is megszülethetnek, és velünk maradhatnak.

(Borítókép: Andrew Lichtenstein / Getty Images)