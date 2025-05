Azahriah dalával durrant A Nagy Duett, ami még Hajós Andrásnak is adott némi életkedvet

Elton John I'm Still Standing című dalával robbant be a 2025-ös Nagy Duett elődöntője, amit Liptai Claudia és Till Attila adott elő. Ezután anyák napja alkalmából köszöntötték az anyukákat – bár Tilla kiemelte, hogy az ő édesanyja sajnos már nem él. Arról is szó esett, hogy Horváth Tamás majd a műsorban mutatja be új dalát, amiért kissé ideges, vele ellentétben Hajós András haláli hangulatban volt, de Szabó Zsófi és Kasza Tibi hozta a szokásos formát.

Az első dalt Radics Gigi és Visváder Tamás párosa hozta, akik előadták Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerét, az Uptown Funkot, aminek igyekeztek visszaadni a bulihangulatát. Visváder valamilyen okból kifolyólag kihagyott pár sort, többször rosszkor lépett be, amiért a zsűri minimálisan lepontozta a párost. Szabó Zsófi arra buzdított mindenkit, hogy ne a hibákra figyeljenek elsősorban, ennek megfelelően tíz pontot is adott, hasonlóan Kasza Tibihez. Hajós András azért egy poénnal elsikálta a kérdést:

Ahol elrontottad a szöveget és nem énekeltél, ott énekeltél a legjobban

– fogalmazott.

Kiemelte, hogy látta azt a vagány Tomit, akit majdnem annyira nem érdekel ez az egész, mint őt. Végeredményben kilenc pontot adott a párosnak, akárcsak Horváth Tamás, így 38 pontot sikerült a párosnak bezsebelni.

Őket Nótár Mary és Aurelio követte, akik a TNT Titkos üzenet című dalát adták elő. Angyaloknak (egész pontosan Cupidónak) öltözve, egy felhőn ülve a magasból énekeltek, a dalt pedig kivételesen Aurelio kezdte.

Most először adta meg a kezdő hangot Aurelio. Na, többet ilyen ne legyen

– mondta nevetve Kasza Tibi.

A zsűri nagyjából egységesen jelentette ki, hogy ez most nem volt annyira szórakoztató, mint amit egyébként megszoktak a párostól. A produkció 37 pontot hozott nekik.

Őket Hegyes Berci és Mihályfi Luca követte egy Tom Jones Sex Bomb duettel, ahol az őrült professzor próbálja megteremteni magának az álomnőt. Hegyes Berci igyekezett átvenni Tom Jones hanghasználatát, amiért a zsűri megdicsérte. Hajós András szerint az adottságaihoz mérten a legtöbbet hozta ki magából. A zsűri 39 ponttal jutalmazta őket (egyedül Horváth Tamás adott kilencet).

Ezt követően volt egy rövid technikai szünet, ahol bejelentették Lissák Laurát, mint a backstage vezetőjét, majd felkonferálták Megyesi Balázst, aki Till Attilával promózta a Kincsvadászok új részeit – amiről kiderült, hogy Szabó Zsófinak és édesanyjának nagy kedvence.

A második kör

Ezután visszatért a színre Visváder Tamás és Radics Gigi, akik Edith Piaf dalát adták elő egy romantikus, francia, andalgós show részeként. Kasza Tibi szerint Visvádernek a „nyelve az erőssége”, hiszen sok különféle nyelven énekelt már (mint kiderült, folyékonyan beszéli a franciát), Radics Gigire pedig azt mondta, hogy „nemzeti kincs”. Horváth Tamás kiemelte, hogy a sanzon nem könnyű műfaj, és bár technikailag jól énekelt Gigi, azért stílusilag nem volt tökéletes a produkció.

Ezzel szemben Hajós András szerint ez volt Visváder Tamás legjobb előadása az évadban.

Szabó Zsófi szerint is jól állt, hogy végre komolyabb karaktert alakíthatott, ami végeredményben 39 pontot hozott nekik – ismét Horváth Tamás volt az, aki kilenc pontot adott.

Ezután következett Hegyes Berci és Mihályfi Luca második produkciója, akik a Beggin' című dalt adták elő a Maneskin verziójában egy horrorfilmeket, egész pontosan A kört idéző koreóban. A zsűrit lehengerelte az előadás, Kasza Tibi ódákat zengett a párosról. Hajós András szerint, ha egyetlen produkcióval kellene külföldön bemutatni ezt a műsort, akkor ez legyen az az előadás. Szabó Zsófi szerint Berci énekbeli fejlődése látványos, amivel Horváth Tamás is egyetértett, ugyanakkor kiemelte, hogy egy olyan dalban, ahol a capella kezdődik az ének, jobban kell figyelni az intonációra, mert ott bizony elmászott. Épp ezért csak 39 pontot kapott a páros, mivel Horváth Tamás, bár a közönség is gyakorolt rá némi nyomást, nem adott tízet.

Elérkezett Aurelio és Nótár Mary második színpadi megmozdulása is, ami Zámbó Jimmy Még nem veszíthetek című dalának bokszmeccs átiratában öltött testet. Aurelio az első pár sor alatt megélt egy blackoutot, elfelejtette a szöveget, de Nótár Mary mindent megtett, hogy átsegítse partnerét a nehézségen. Aurelio könnyekkel küszködve jött le a színpadról.

Hajós András igyekezett lelket önteni belé, amiért hálás volt, és elmondta, jó lenne otthonra is egy Hajós neki.

Horváth Tamás kiemelte, hogy a blackouton nehéz túllépni, de az igazi győzelem az, ha a dal közben felül tud rajta kerekedni az ember. Szerinte a szíve a helyén volt, és ez a lényeg. Nótár Mary látta Aurelio szemében a félelmet, amikor a dal elején elvesztette a fonalat, de megoldották együtt. Szabó Zsófi szerint megérdemelten vannak ott a színpadon, nem szabad összeomlani. Kasza Tibi próbálta a produkció sikeres pillanataira irányítani a reflektorfényt. Az előadás összesen 36 pontot érdemelt.

A késés ára

Zárásként jött Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa, akiknek duplázniuk kellett, mivel Brasch éppen színházi előadásról érkezett, és csupán az utolsó percekben tudott beérni. Ez a rohanás meglátszott a produkción. A fókusz hiánya és a hamis hangok a páros mindkét tagjánál előkerültek, így mindössze 35 pontot kaptak. Mégis tévétörténeti pillanat volt a produkció, hiszen Lékai-Kiss Ramóna, a Barátok közt színésze előadta a sorozat betétdalát a TV2-n, amit többek közt a Jóban rosszban színésznője (Szabó Zsófi) pontozott.

Második körükben Azahriah és Desh dalával, a Pannoniával tértek vissza. Koncertfilm jellegben vitték színre a produkciót.

Ez az előadás ellensúlyozta az első hibáit, és az est egyetlen negyvenpontos produkciója lett.

Kasza Tibi „adások óta várta ezt”, és hiába a generációs szakadék, szerinte a páros tökéletesen lehozta a számot. Horváth Tamás szerint hatalmas munka ez a dal, és profin oldották meg, pedig nem hitte volna, hogy ez ekkora siker lesz. Szabó Zsófi szerint elődöntőhöz méltó produkció volt, és a rövid váltási idővel együtt igazán lenyűgöző. Hajós András úgy vélte, bár nem lehet Azahriaht és Desht leutánozni, a páros mindent beletett, profi munka volt.

Az utolsó adásgyőztes páros végül Mihályfi Luca és Hegyes Berci lett, akik ezzel bekerültek a döntőbe. Ezután Horváth Tamás előadta új dalát, a Cinegét, majd folytatódott a verseny. A második körös szavazáshoz adódtak hozzá a zsűri plusz pontjai, de megmenteni már nem tudtak senkit, elsődlgesen a nézői szavazatok döntöttek. Kasza Tibi Radics Gigi és Visváder Tamás párosának adta a versenypontját. Szabó Zsófi és Hajós András Lékai-Kiss Ramónának és Brasch Bencének adták extra pontjaikat. Horváth Tamás Nótár Maryt és Aureliót támogatta. Ennek és a közönség voksainak egysége alapján Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence jutott tovább, majd jött a villámszavazás.

Végül az elődöntőből Radics Gigi és Visváder Tamás esett ki.

Így Mihályfi Luca és Hegyes Berci mellett Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence, illetve Nótár Mary és Aurelio mérettetheti meg magát a 2025-ös Nagy Duett döntőjében.

(Borítókép: TV2)