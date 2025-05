Jedik, erőszellemek és klónok lepik el ma a világot

A Star Wars-rajongók számára különösen fontos május 4-e, ugyanis a galaxison átívelő rajongói közösség ünnepe a filmekben használt May the force be with you kifejezésből lett a May the 4th be with you, vagyis a május 4-i Star Wars-nap. Az ünnephez ugyanakkor Margaret Thatcher 1979-es megválasztásának is van némi köze. Miután megnyerte a brit választásokat, és ő lett az ország első női miniszterelnöke, győzelmének megünneplésére Thatcher konzervatív pártja féloldalas hirdetést tett közzé a The London Evening News 1979. május 4-i számában, amely így szólt:

May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations!

A nemzetközi Star Wars-napot az egész bolygón évek óta ünneplik, de a hivatalos ünnepnaptárba csak 2019-ben iktatták be a kaliforniai törvényhozók. Aki nagyon elhivatott rajongó, akár az egész hónapot is a filmnézésnek és Darth Vader hörgésének szentelheti, mert anno (1977-ben) május 25-én volt a Csillagok háborúja bemutatója, George Lucasnak pedig május 14-én van a születésnapja. Micsoda véletlenek!

Az első hivatalos májusi ünneplés egyébként Torontóban történt 2011–ben, az Underground Cinemában, ahol rendeztek egy Original Trilogy Trivia Game Show jelmezversenyt, és megválasztották a legjobb tribute-filmeket. A mai csodás napot az egész bolygón – meg talán még azon is túl – ünneplik vetítésekkel, klubrendezvényekkel és új filmbemutatókkal, a Disney+ pedig, mint minden évben, most is kitett magáért: a fontos dátumra időzítette új Star Wars-sorozata bemutatóját.

Bővül az univerzum

Vajon lehet-e még újat mondani George Lucas generációkat és évtizedeket meghatározó életművéről, aktuális családja boldogságát biztosító és a jövő Lucasainak megélhetését garantáló galaxisairól? Igen, mivel a Star Wars sagának, úgy tűnik, sosem lesz vége, szinte folyamatosan érkezik újabb széria vagy film. Így lesz ez ma is, mivel máris részt vehetünk egy sorsfordító utazáson Az alvilági históriák című 6 részes sorozattal, amiben két legendás gonosztevő, az egykori orgyilkos és fejvadász Asajj Ventress és a törvényen kívüli Cad Bane nyomába eredünk.

Ventress új esélyt kap, ezért menekülnie kell, szövetségese Cad Bane lesz, akinek szembe kell néznie múltjával. A vadonatúj, animációs rövidfilmekből álló antológiasorozatot Dave Filoni alkotta, és mától az összes epizódja elérhető a Disney+-on, hogy teljes legyen a csillagos öröm. Az animációs sorozat egyébként 2022-ben a Jedihistóriákkal kezdődött, majd 2024-ben a Birodalmi históriákkal folytatódott. A sorozat érkezését nem is ünnepelhetnénk méltóbban, minthogy kitöltünk egy kvízt, és kiderítjük, mennyire vagyunk elhivatott rajongók.