Tabutéma lett a beteg gyerek, pedig van kiút

Más hangulatban indul utunk a Bátor Tábor felé, mint legutóbb, ugyanis szikrázó napsütésben száguldunk Hatvan felé egy igazán különleges családi napra. Hatalmas tömeg várja, hogy bejuthasson a boldogság szigetére, ahol életre szóló élményekre tehetnek szert, akár ezen az egy napon is. A legtöbben azonban nem először érkeznek, rendszeres résztvevői a Bátor Tábor programjainak, akadnak, akik már egészen a 2001-es indulás óta jelen vannak.

Mosolygós önkéntesek köszöntik a családokat és minket is, egyikük pedig el is indul velünk, hogy megmutassa nekünk a helyet, ahol valóra váltják a beteg gyerekek álmait. A Bátor Tábor ugyanis azokért a gyerekekért van, akik súlyos betegségekkel küzdenek, így nem feltétlenül élvezhetik olyan felhőtlenül a gyermekkorukat, mint mások. Az alapítvány felviszi őket a felhők fölé, ahol mindig süt a nap – erről árulkodik szlogenjük is. Önkéntes idegenvezetőnk, Cseh Linda elmondta, hogy tavasztól őszig rendszeresen szerveznek táborokat a gyerekeknek és családjaiknak, akik akár több alkalommal is ellátogathatnak Hatvanba egy hétre, az egykori úttörőtáborba, amelynek mára írmagját sem érzékelni, hiszen túlcsordul a szeretettől és a boldogságtól.

13 Galéria: Az Index ismét részese lehetett annak a csodának, amit úgy hívnak: Bátor Tábor Fotó: Tövisi Bence / Index

Lélekmadár

A Bátor Tábor elsősorban a súlyosan, krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak szól, azonban azokkal a családokkal is teljes szívvel-lélekkel foglalkoznak, akik elveszítették gyermeküket egy betegségben, vagy valamilyen más okból. Linda elmondta, nekik teljesen más megközelítésbe helyezik a tábor élményét, azt az élményterápiát, amivel alapvetően is igyekeznek gyógyítani a beteg gyerekeket.

A Lélekmadár egy teljes évig tartó táborfolyamat, amikor a családok háromszor is visszatérnek a táborba egy hosszú hétvégére. Itt az élményterápiát egy gyászterápiával is kiegészítik. A céljuk, hogy segítsék azt az elképesztően nehéz folyamatot, amit egy gyermek elvesztésének feldolgozása jelent. Idegenvezetőnk mosolyogva meséli, milyen felemelő élmény önkénteskedni egy ilyen táborban, ugyanis a családok sokféle témáról tudnak beszélgetni, megnyílni egymás előtt, amiről otthon, a négy fal között nem biztos, hogy megtennék.

Tudok olyan családokról, akik a közös élmények hatására annyira összekovácsolódtak, hogy azóta együtt járnak kirándulni

– mesélte, miközben elhaladtunk a gyerekkacajtól hangos ugrálóvár mellett. Ameddig a szem ellát, vidáman futkosó gyerekek, és az egyébként aggódó szülőkön is érezni, most kicsit elengedhették magukat, tudják, hogy csemetéik biztonságban vannak.

„Tabutéma a beteg gyerek, erről nincs szó a vacsoraasztalnál”

A totyogós korúaktól egészen a középiskolásokig igyekeznek megváltoztatni az összes gyermek életét, így a táboroztatós időszakban korcsoportokra bontva fogadják őket, és sűrű program- és élménysorozatban részesítik őket egy héten keresztül. Kipróbálhatják az íjászatot, a lovaglást, cirkuszprogramokra mennek, „performing art” programjuk is van, amikor a művészetekben próbálhatják ki magukat, illetve médiaprogramjukban a szinkronizálásba és a rádióműsor-készítésbe is belekóstolhatnak a gyerekek. „Nagyon rugalmas a csapatunk és a tábor, ha kell, arra adaptáljuk a programokat, hogy az egyéveseknek vagy a hetvenéveseknek feleljen meg, megoldjuk. Az sem akadály, ha valaki kerekesszékes, például az óriáshintánkra is felmehetnek a mozgássérültek” – mesélte Cseh Linda. Aláhúzta,

elsődleges szempont a gyerekek fizikai és az érzelmi biztonsága.

Továbbhaladva meseország ösvényein kilyukadunk a lovarda mellett, ami idegenvezetőnk szerint a gyerekek egyik kedvenc programja a táborok alatt. Rendkívül felemelő élmény számukra a lovaglás, képzett lovakkal segítik a készségeik fejlesztését. Az önkéntes úgy fogalmaz, sokan a beteg gyerekek közül rengeteg tiltást tapasztalnak, sok mindent nem csinálhatnak, amit egy egészséges gyerek igen.

13 Galéria: Az Index ismét részese lehetett annak a csodának, amit úgy hívnak: Bátor Tábor Fotó: Tövisi Bence / Index

A lovagló gyerekeket nézve Linda elmeséli, vannak közöttük, akik már régebb óta hódolnak a sportnak, rendszeresen járnak is, így őket másképp mozgatják ki a komfortzónájukból, ugyanis meggyőződésük, hogy a csoda és a változás a komfortzónán túl történik. Ezzel az élménnyel mutatják meg a gyerekeknek, hogy erősebbek, mint a betegségük, ők is bármire képesek, és ezek az élmények segítenek nekik abban, hogy mindezt el is higgyék.

A hétköznapokban tabutéma a beteg gyerek, senki nem beszélget arról a vacsoraasztalnál, hogyan beszélgessünk egy leukémiás gyerekkel, akinek a kemoterápiától éppen nincs haja. Ezt a betegséggel küzdő gyerekek is érzik, és a táborba is többen kendőben vagy parókában érkeznek, viszont a legfelemelőbb pillanata a hétnek, amikor már mindenkiről lekerülnek ezek

– mondja, és mindketten a könnyeinkkel küzdünk. Elmondása szerint hamar egymásra találnak a gyerekek, össze tudnak kapcsolódni azáltal, hogy sorstársak, erőt adnak egymásnak, bátorítják egymást.

Nemcsak a lányoknál tapasztalnak ilyen bajtársias viselkedést, rendkívül megható történetet mesélt el arról a 17 éves fiúról, aki a tábor hetében nagyon hallgatag volt, majd az utolsó estén rá is hatott a Bátor Tábor-os csoda. Úgy emlékezett vissza, hogy a fiú az utolsó este meglepetésprogramjának keretein belül tandemhintázni kezdett barátjával, és rendkívül egyedi módon adta az önkéntesek tudtára, mennyire jól érezte magát a héten: teli torokból kezdte el énekelni az I Believe I Can Fly című dalt, miközben kilenc méter magasan hintázott.

A magas kötélpálya felé haladva Linda arról is mesél, hisznek a Challenge by Choice elméletében (vagyis: annyit vállalok, amennyit elbírok), ami gyakorlatilag az alapját adja az élményterápiának. A programok során mindig akad legalább egy gyerek, aki az adott tevékenység teljes elutasításából indul, de a végén eljut odáig is akár, hogy kilenc méter magasan hintázzon, vagy éppen leugorjon a nyolc méter magas bungee jumping-szerű emelvényről.

13 Galéria: Az Index ismét részese lehetett annak a csodának, amit úgy hívnak: Bátor Tábor Fotó: Tövisi Bence / Index

A beszélgetés közben ráébredek, mennyire szimbolikus a terápia- és táborfolyamat, hiszen talán a gyógyulás is ehhez nagyon hasonlóan épül fel. Indul a teljes elutasításból, az éles határvonaltól a gyermek fejében, aki az állapota miatt kijelenti: neki eddig, és ne tovább. Aztán szépen lassan, lépésről lépésre ráébred, nem ért véget az élete egy diagnózissal, és nem is a betegsége határozza meg, ki ő valójában.

Varázsolnak Hatvanban, és a tábor kapuin túl is

Ilyen és ehhez hasonló magasztos élményei vannak Lindának önkéntesként, és elmondta, legtöbb esetben nem is tudják, milyen betegséggel küzd pontosan az adott gyermek, mivel egy éjjel-nappal elérhető minikórházat üzemeltetnek a tábor ideje alatt, ahol minden szükséges egészségügyi szakember és felszerelés a gyerekek rendelkezésére áll.

Mi annyit tudunk az állapotukról, amennyi feltétlenül szükséges, nekünk, önkénteseknek az a fontos, hogy a gyereket lássuk, és ne a betegséget. Ha nekem az egyik gyereket minden reggel nyolckor el kell kísérnem az egészségügyi szobába, akkor megteszem, megvárom, hogy megvizsgálják, és megyünk is tovább a programokra

– mondja Linda, miközben továbbsétálunk az íjászkodó gyerekek felé, ahol erdei lényeknek öltözött önkéntesek tanítják lőni a kicsiket és szüleiket. Linda ekkor elmondja, minden tábor kap tematikát, így is szeretik színesíteni a programjaik skáláját, hogy az is élvezhesse, aki többedjére érkezik a Bátor Táborba.

13 Galéria: Az Index ismét részese lehetett annak a csodának, amit úgy hívnak: Bátor Tábor Fotó: Tövisi Bence / Index

Miközben nézzük, ahogy egyre ügyesebben bánnak az íjjal, Linda elmeséli, ez a családi nap leginkább a családtáboraik hangulatára emlékezteti, ugyanis többféle tábort szerveznek a gyerekek számára egy szezonban. Akadnak azok, amelyeken korosztályuk szerint vehetnek részt a gyerekek egyedül, szerveznek olyanokat, amelyekre testvérükkel érkezhetnek, és családtáborokat is. Az utóbbi kettő leginkább az egészséges testvérkapcsolat, illetve a megfelelő családdinamika szempontjából lényeges a résztvevők számára.

A családoknál két véglet van, vagy jobban összekovácsolja őket ez a szélsőséges élethelyzet, vagy teljesen szétesnek tőle. Mindkettő érthető, hiszen a betegség hatalmas sokk egy család életében, kimozdít a mindennapokból, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a szülőkkel is foglalkozzunk szakemberek segítségével ezekben a táborokban.

Sétálunk tovább a fák árnyékában, és ahogy nézem a mellettünk elhaladó arcokat, ráeszmélek: ma még egyáltalán nem láttam szomorú arcot. Napról napra tapasztalom, hogy búskomoran jönnek velem szembe fiatalok és idősek egyaránt, de a Bátor Táborban – ahol talán a legtöbb oka lenne mindenkinek egy emberként sírva fakadni – csak mosolygós, nevetgélős szülőket, gyerekeket és önkénteseket láttam. Teljesen más energiák uralkodnak, a hatvani tábor varázslata egyre inkább a hatalmába kerít, minél tovább időzök ott, annál inkább elfelejtem, hogy van más érzelem, mint az öröm. Eközben Linda történeteit hallgatva időről időre erősen bekönnyezik a szemem...

A csoda nemcsak a táborban, hanem a kapun kívül is megtörténik, ugyanis mostanra már a kórházakban és az iskolákban is jelen van az alapítvány. Linda boldogan osztotta meg, hogy végre elérték a régóta vágyott célt: jelen tudnak lenni a gyerekek mellett a betegség megjelenésétől kezdve egészen az iskolába való visszatérésig. Több magyar városba is járnak önkénteseik, Budapesten kívül Pécsre, Szegedre és Debrecenbe, jelmondatuk, hogy „elvisszük a Bátor Tábor-os élményeket a kórházi ágyakhoz”, azokhoz a gyerekekhez, akik állapotukból adódóan nem lehetnek jelen a hagyományos eseményeken. Azt tapasztalják, ezek a pluszkezdeményezések nemcsak a beteg gyerekeknek, hanem környezetüknek is rendkívül jót tesznek, az ő életüket is a lehető legjobb értelemben változtatják meg.

Linda azt meséli iskolai tapasztalataikról, hogy a tabusítás okozza a legnagyobb problémát, az osztálytársak nem tudják, mit jelent például a leukémia, akarva-akaratlanul félni kezdenek attól, hogy ők is elkaphatják, ha a beteg társuk közelébe mennek. Kétszer 90 perces foglalkozás keretein belül igyekeznek az önkéntesek ledönteni ezeket a tabukat, és segíteni a beteg gyerekeket visszaszoktatni az iskolai életbe. Egészen különleges élményét osztotta meg Linda: egy harmadikos osztályban járt, akkor is kellemes, meleg tavasz volt, de a leukémiás kislány még mindig sapkában járt, mert tartott az osztálytársai csúfolódásától.

A foglalkozáson bábjátékot is csináltunk, és ott fűztük bele a történetbe, hogy a báb a darab elején még sapkában van, aztán egyszer csak leveszi, mire a gyerekek éljeneztek. A bábozás utáni szünetben a kislány is levette a fejéről a sajátját, az osztálytársai pedig ujjongva mentek oda hozzá, hogy így is milyen szép

– mesélte a könnyeivel küszködve. Nem volt egyedül, talán mindenki elérzékenyül egy ilyen szívmelengető történet hallatán.

13 Galéria: Az Index ismét részese lehetett annak a csodának, amit úgy hívnak: Bátor Tábor Fotó: Tövisi Bence / Index

„Négyéves, és a huszonegyedik altatására vár”

Körbejártuk a családi nap minden állomását, már közeledett az ebédidő, amikor egy különösen mosolygós család sétált felénk: József, Dorottya és kislányuk, Zorka. A kislánynál két és fél éves korában diagnosztizálták a leukémiát, rengeteg időt töltöttek kórházban, sok-sok nehézségen kellett keresztülmennie neki és szüleinek egyaránt. A Bátor Tábor számukra is egyfajta megváltást jelentett. Letelepedünk a pázsiton, és a gyerekzsivajban megosztják velem történetüket, Zorka hősies útját és a Bátor Tábor szerepét abban, hogyan gyógyultak együtt, családként.

2024 őszén érkeztek először a táborba, de nem mindegyikük volt túlzottan bizakodó, József úgy emlékszik vissza, hogy még az indulás napján is rendkívül tartott az eseménytől, nem látta értelmét, hogy eljöjjenek. A hét végére viszont ő akart a legkevésbé hazamenni...

Hihetetlenül feltöltött, nagyon jó volt egy kicsit ketten is lenni, és az, hogy velünk is külön foglalkoztak, kifejezetten jótékony hatással volt ránk. Összeismerkedtünk több családdal is, akikkel hasonló cipőben járunk. Azok, akikkel egy házban voltunk elszállásolva, mára jó barátaink lettek, a mai napig összejárunk velük.

– mondja, mire felesége hozzáteszi: „Kaptunk egy új családot!”

Zorka mosolyog, nézelődik, nagyon tetszik neki minden tábori program, elvarázsolják az óriási buborékok, amelyek időről időre felénk szállnak. Édesapja elmondja, ha a Bátor Táborról van szó, már pattanna is az autóba, és jönne. Az őszi élmény után még hónapokig táncolta a koreográfiákat, amiket ott tanult a többi gyerekkel, és a kedvenc zenéi azon a lejátszási listán vannak, amit a táborban hallgattak. Dorottyával elmesélik, négyéves, viszont óvodába nem tud járni, mivel rendkívül legyengült az immunrendszere a betegség után, valamint nem is tudott beilleszkedni.

A gyerekektől mindig tiltva volt, mert ha megbetegszik, nagyon nehezen jön ki belőle, és így azt tanulta meg, hogy neki nem szabad közel mennie a gyerekekhez. A Bátor Táborban viszont teljesen más a helyzet, már megérkezés után rohan a cimbikhez, még az étkezéseknél sem keres minket, csak akkor kellünk neki, amikor aludni megy

– mesélik a szülők, akiknek hatalmas megkönnyebbülést jelent, hogy van egy hely, ahol a lányuk teljesen önmaga lehet, megélheti személyisége minden rezdülését.

Hozzátették, erre a rengeteg nehézség után kifejezetten szüksége van, ugyanis a leukémia mellett összeszedett egy kórházi fertőzést is, aminek következtében megsüketült a bal fülére, illetve egyéb károkat is okozott a szervezetében, amelyek miatt még több helyreállító műtéten át kell majd esnie. „Két éve süketült meg a bal fülére, meg lehetett volna menteni, az onkológus orvosok engedték volna, a fül-orr gégész nem merte bevállalni, amíg kemoterápiás kezelés alatt állt” – magyarázza József.

Egy feladatnak tekintik

Két és fél évvel ezelőtt, bölcsödés korában derült ki Zorkáról, hogy leukémiás, édesapja az élete legnagyobb félelmeként emlékezik vissza a diagnózisra. Elmesélte, már az is félelemmel töltötte el, amikor megtudta, babájuk lesz Dorottyával, de nem számított rá, hogy ekkora feladatot kapnak a sorstól. Ugyanis így tekintenek kislányuk betegségére: egy feladat, amit el kell végezni.

Egy percig sem volt kérdés, hogy meggyógyul

– fogalmaz a két szülő sziklaszilárd meggyőződéssel, és eszembe se jut megkérdőjelezni ezt, hiszen amikor Zorkára pillantok, egy életvidám, erős és rendkívül bátor kislányt látok.

Mindketten úgy vélekednek a folyamatról, hogy rendkívüli módon összekovácsolta őket, ráadásul minden oldalról megkapták a szükséges támogatást, sőt még többet is, mint vártak. A munkahelyük is mellettük állt kislányuk gyógyulását illetően, a családjukra és a barátaikra is bármikor, bármiben számíthattak. Dorottya kiemeli, a Heim Pál Kórház onkológiai osztálya nélkül nem tudták volna végigcsinálni. Elmondja, a mai napig szinte hazamennek az intézménybe, mindenki rendkívüli szeretettel fordul Zorka felé és feléjük is, mindannak ellenére, mennyi nehézségbe ütköztek a kezelések alatt. Példaként említették, hogy a leukémiás kezelések első etapja 30 napos szokott lenni, míg Zorkával 57 napig voltak kórházban, így majdnem rekordtartók lettek az osztályon. József úgy fogalmaz: „Ha csak a leukémia lett volna, kacagva csináltuk volna végig ezt az egészet”.

A megpróbáltatások ellenére Dorottya és József azt mondja, Zorka szeret kórházba járni, vérvétel közben énekelni is szokott. Maga Zorka meséli el nekem, hogy a katicáknak szokott énekelni, hogy hamar bújjanak elő – Dorottya súgja oda, hogy a katicák a vért jelentik, ilyen és hasonló módokon teszik játékossá a kezeléseket a kislány számára. „Az infúziós állványt Bélának hívják, amikor vért kap, az paradicsomlé, amikor trombocitát, azt húslevesnek mondjuk, a sejtnövelő pedig a szúnyogszuri” – sorolja, én pedig csak ámulok a hallottakon.

Mindeközben Zorka széles mosolyt villant felém, és elmondja, mennyire szeret itt lenni a Bátor Táborban, és legjobban a „pónikat” várja, vagyis a lovaglást. Azt is megtudom, rendszeresen jár már lovagolni, ugyanis a kemoterápia miatt kétszer is újra kellett tanulnia járni, és a kezelés teljesen rányomta a bélyegét az egyensúlyérzékére. Ennek fejlesztésében pedig remek segítség a lovaglás.

Szóba kerül a betegség tabusítása is, József úgy érzi, sok szülő azért titkolja helyzetét, mert az emberek nagy részéből ez sajnálatot vált ki, amire nem feltétlenül van szükségük. Úgy fogalmaz: „Több olyan eset is volt, hogy elmeséltem, mi történt, majd az illető rávágta, hogy sajnálja. Megértem, de nem kell sajnálnia, mert egyrészt tudom, hogy Zorka meggyógyul, másrészt a sajnálattal nem megyünk sokra”. Dorottya nem teljesen ért egyet férjével, mosolyogva hozzáteszi, természetes reakció az, hogy valaki kifejezi a sajnálatát, hiszen egy sajnálatraméltó helyzetről van szó. József azzal érvel, ő nem érzi úgy, mivel kifejezetten szerencsés helyzetben vannak.

A sajnálattal önmagában nem is lenne baj, inkább az a probléma, hogy az emberek nem értik, min is megy keresztül ilyenkor egy család, egy gyerek. Persze, tudjuk, hogy van a leukémia, meg a kemoterápia, de sokan nem tudják, hogy ezek életre szóló utóhatásokkal járnak majd Zorkánál. Kaptunk olyan megjegyzést, hogy legalább a mi gyerekünk meggyógyul. Oké, de hozzá kell tennem, hogy a lányom négy éves, mégis jelenleg a 21. altatására vár. Ezek az élmények a felnőtt életére is hatással vannak, lesznek

– fogalmaz Dorottya.

A szülők elmesélik, őket is jelentősen formálta kislányuk betegsége és gyógyulásának folyamata. Elmondták, korábban mindketten rengeteg értéket tulajdonítottak a külsőségeknek, legyen az valamilyen tárgy, vagy a követők száma a közösségi médiában. Zorka betegségével azonban mindez teljesen átértékelődött, ahogy József fogalmaz: „Vannak értékek, amiket pénzen nem lehet megvenni”.

Így támogathatja a Bátor Tábort A Bátor Táborban minden program ingyenes, az alapítvány működését kizárólag adományokból és az szja 1% felajánlásokból tartják fenn. A daganatos, súlyos vagy krónikus betegséggel diagnosztizált gyerekeknek sok nehézséggel kell megküzdeniük. Hónapokat töltenek a kórházban családjuktól és barátaiktól elszigetelve. A Bátor Tábor ingyenes programjain azonban erőt kapnak a gyógyuláshoz, önbizalmat az élethez. Magyarországon évente több mint 4000 beteg gyereknek, családtagnak nyújtanak sorsfordító élményeket. Önre is szükség van, hogy folytathassák munkájukat, és minél több súlyosan beteg gyerek élhessen át gyógyító élményeket! Bővebben ITT olvashat az 1%-os felajánlás módjáról.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)