Juhász Elődöt úgy szervezték be besúgónak, hogy nem is tudott róla

„1966 és '67 között egyéves Ford-ösztöndíjat kaptam az Egyesült Államokba annak köszönhetően, hogy másfél évvel előtte megjelent a könyvem Gershwinről. Az utazás előtt megkeresett egy fiatalember a Belügyminisztériumból. Megittunk egy kávét, ő pedig azt mondta, ígérjem meg, hogy ha valamilyen dehonesztáló, bántó vagy vad dolog kerül szóba, akkor azt mondjam meg és írjam meg. Én erre mondtam, hogy mi sem egyszerűbb” – idézte fel a történteket Juhász Előd. Hozzátette:

Zenei körökben mozogtam, pontos naplót vezettem, amiből aztán könyv is született. A hazautazásom után, amikor megkeresett ugyanez a fiatalember, elkezdtem felmondani a pontos naplót, már az egyharmadánál azt mondták, hogy csak ez volt..? De tényleg csak ez volt, senki nem akart semmire sem buzdítani. Akkor egyébként én már a rádiónál dolgoztam, és ez a fiatalember javasolta, hogy mivel a nevem forog a köztudatban, legyek Jávor Endre. Én aláírtam, de nem azt mondták, hogy ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat voltam.

Mégis több volt

Hosszú évek teltek el, már nyugdíjba vonult, amikor egy portálon, ahol a régi iratokat szedték össze, azzal szembesült, hogy naplózása valójában ügynöki tevékenység volt. Ő leginkább hangulatjelentéseket írt, mesélte a Blikk műsorában, így hidegzuhanyként érte, amikor meglátta a nevét:

Ott volt leírva, hogy Juhász Előd, párton kívüli belépés, hazafias, ilyen csoport, olyan csoport, amolyan csoport. Azelőtt azt sem tudtam, hogy milyen csoportok vannak. Ezt a hátteret természetesen mi nem ismertük.

Nem kapott felkérést, hogy dolgozzon az Egyesült Államokban, Magyarországot pedig naplózásért, és azt sem érti pontosan, hogy miért évtizedekkel később került elő ez a téma, hiszen ő már rég nyugdíjas.

A 87 éves műsorvezető jelenleg Zeneközelben című rádiós műsorán dolgozik. Bár sokáig reménykedett benne, hogy a szívének oly kedves Zenebutik feléled, ez nem történt meg. Azt is elmondta, hogy ameddig ereje engedi, dolgozni szeretne, de nem erőlteti meg magát. Számára ez nem is munka, inkább hobbi és szórakozás egyben. Úgy véli, ennek is köszönhető, hogy ilyen szép kort megélt.