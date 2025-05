Donald Trump unokája mentheti meg a MAGA birodalmat

Közel hárommillió követő a TikTokon, egymillió a YouTube-on és másfél millió az Instagramon. Jelenleg ennyien követik Kai Trump mindennapjait, ugyanis a profi golfozó influenszer karrierbe fogott, miután nagyapját ismét megválasztották az Egyesült Államok elnökének. Ebben azonban neki is nagy szerepe volt, ugyanis a 2024-es kampányidőszakban igencsak megszaporodott a tartalmai száma, és a lehető legjobb módon használta ki „trumpságát”. Saját imázsát építette a politikától függetlenül, így rendkívül szimpatikussá vált generációja számára.

Kai Trump több szempontból is megalapozta internetes karrierjét, először is azzal, hogy saját céljairól és szenvedélyeiről kezdett el tartalmat gyártani, például a golfról. Első golfütőjét kétéves korában adta kezébe az édesanyja, mára pedig a sport igazi szerelmese lett, álma, hogy a tartalomgyártás mellett profi golfozó lehessen. A fiatal lány annak ellenére, hogy az egyik legbefolyásosabb ember unokája, képes új, szimpatikusabb színben feltüntetni a Trump családot, méghozzá úgy, hogy olyan témákkal is foglalkozik platformjain, amik a nőket és általában a fiatalabb generációt is érdeklik.

Trumpék Z generációs arca

Donald Trump az elmúlt években megosztó személlyé vált, akit leginkább túl kemény állásfoglalásai tettek kissé népszerűtlenné. Kai Trump így a lehető legjobb pillanatban lépett ki a reflektorfénybe, és mutatta meg a világnak nagyapja érző, emberi oldalát. Miután megkíséreltek merényletet elkövetni az elnök ellen, unokája engedélyt kért arra, hogy felszólalhasson a Republikánus kongresszuson, ami sikert aratott.

Számomra ő egy normális nagyapa, aki édességet ad nekem és a testvéreimnek, amikor a szüleink épp nem figyelnek. A poklok poklát élte meg, mégsem adta fel. Hatalmas inspiráció vagy Nagyapa, és nagyon szeretlek

– fogalmazott a fiatal lány, aki beszédével felrobbantotta az internetet.

Népszerűsége az egekbe ugrott, de persze a gyűlölködő kommentek sem maradhattak el. Megvádolták azzal, hogy kizárólag az öröksége miatt akart beszédet mondani, kritizálták a beszédstílusát, kinézetét és félénkségét is, annak ellenére, hogy 17 évesen élőben mondta el gondolatait az egyik legnagyobb politikai eseményen.

Kai Trump influenszer karrierje ettől a pillanattól kezdve indult be igazán, százezrek követték be közösségi média platformjain, illetve rengetegen megszerették közvetlenségét és valódiságát. A lány a Trump-univerzum egy teljesen új oldalát mutatja be követőinek, és az elnök unokájaként olyan, a hétköznapi ember számára abszolút titokzatos helyekre van bejárása, mint a Fehér Ház vagy az elnök beiktatási ceremóniájának kulisszái. Ezeket a lehetőségeket ki is használja, és amire csak engedélyt kap, megmutatja közönségének – ezért is lehet, hogy a legtöbb videóján átlagosan három-négy millió megtekintés van.

Kate Anderson Brower, több, a Fehér Házról és a first ladykről szóló könyv szerzője úgy látja: „Kainak nagyon fontos szerepe van, ugyanis sokkal emberibbé teszi nagyapját és az egész Trump családot. Hitelesen és szerethetően mutatja be ezt a sokak számára elérhetetlen világot”. Kiemelte, Kai tökéletesen egyensúlyoz a politikai események tényszerű bemutatása, illetve saját megélései között, amire a legjobb példa a Donald Trump beiktatásáról készített videója, aminek már a címe is jóval hívogatóbb, mint a legtöbb kampányvideó, amit az elnök profi stábja készít.

Autentikus, kedvelt és könnyen tudnak vele azonosulni, így a Z generáció politikai életének egyik kulcsfigurájává is válhat mindamellett, hogy újra méltóságteljessé teszi a Trump nevet.

Az egyetlen hiteles MAGA influenszer

Donald Trump politikai kampánya a MAGA (Make America Great Again, vagyis: Tegyük ismét naggyá Amerikát) ideológiára épül, és mivel már az internet az elsődleges hirdetőfelület, így a politikai kampányokat is a közösségi médiában lehet a legsikeresebben célba juttatni. Ehhez már nem elég egy jó sajtós vagy médiastáb, profi tartalomgyártókra van szükség, akiket gyűjtőnéven MAGA inluenszereknek nevezett el a közvélemény, és olyan arcok tartoznak ide, mint a Nelk Boys, Adin Ross vagy Theo Von. Ők saját tartalmaikban arra törekszenek, hogy kifejezzék republikánus értékrendjüket, és arra buzdítsák követőiket, hogy Trumpra szavazzanak. Főként férfiak számára gyártanak tartalmat, így nem tudják olyan széles körben megszólítani az embereket, mint például Kai Trump.

A lányt már az is sokkal autentikusabbá teszi, hogy neve ellenére a legtöbb tinédzserhez hasonló érdeklődési körei vannak, és ezeket mind meg is osztja. Szeret sportolni, imádja az édességet és rengeteg időt tölt legjobb barátnőjével, Emmával. Látszólag egy teljesen átlagos tinilány életét éli, akinek bejárása van a Fehér Házba. Nem akar felvágni ezzel, de nem is áltatja közönségét azzal, mintha másképp lenne, inkább bevonja őket a mindennapjaiba. Hetente posztol arról, miket csinál egy átlagos hétköznapon: edzésre megy, tanul, a barátaival van – és persze tartalmait kiegészítik a politikai és exkluzív események is, de még ezekben a videókban is teljesen önmaga marad.

Édesapjával készült golfozós videójában például láthatjuk, valódi apa-lánya kapcsolat van közöttük, Donald Trump Jr. még azt is megjegyzi, milyen ritka, hogy egy 17 éves lány az apjával akar lenni. „Örülök, hogy szeretnél velem időt tölteni, akkor is, ha ez a tartalomgyártásban merül ki” – mondja nevetve. Kai azt is megosztotta, nem könnyű úgy iskolába járni, hogy minden lépését figyeli a titkosszolgálat, de persze tisztában van vele, miért elengedhetetlen, hogy vigyázzanak rá.

Középiskolásként jó lenne, ha kicsit több privát szférám lenne, de már nagyjából megtanultam együttélni ezzel. Tudom, hogy soha nem lesz olyan életem, mint a kortársaimnak

– fogalmazott.

Kai Trump igazi titkosfegyverként működteti a MAGA gépezetet, feltehetően nem is tudatosan. Amellett, hogy bemutatja, milyen Donald Trump unokájaként részt venni a legexkluzívabb amerikai eseményeken, egy teljesen átlagos tinilány életébe kapunk bepillantást a tartalmaiban. Nutella-függőségéről, legjobb barátairól és helyes fiúkról is beszélget közönségével, amelyek által a leghitelesebb Trump lett minden erőfeszítés nélkül.

(Borítókép: Kai Trump 2024. július 17-én. Fotó: Jacek Boczarski / Anadolu / Getty Images)