Örömhír a vörös szőnyegen, harmadik gyermekét várja Rihanna

A 37 éves Rihanna harmadik gyermekét várja A$AP Rocky rapper párjával – ezt a divatvilág legnagyobb eseményén, a New York-i Met Gálán jelentették be. A popsztár mondhatni a szokott módon, látványosan mutatta meg növekvő pocakját, amely felett társa is boldogan nyilatkozott a vörös szőnyegen.

A világsztár Rihanna, polgári nevén Robyn Fenty, hétfő este újabb meglepetéssel szolgált rajongóinak a divatvilág Oscar-díj-átadójaként is emlegetett Met Gálán. Az eseményen a 37 éves sztár büszkén vállalta növekvő pocakját, ezzel megerősítve a harmadik gyermeke érkezéséről szóló híreket.

Rihanna már korábban is szívesen tette emlékezetessé várandósságának bejelentését – írja a BBC, amikor első gyermekét várta 2022-ben egy New York-i fotózáson, Harlemben mutatta meg először pocakját, míg második terhességét még látványosabban, a 2023-as Super Bowl félidei show-jának közepén jelentette be, amikor egy piros overallban lépett színpadra, ami szépen láthatóvá tette várandós pocakját.

„Határozottan boldogok vagyunk”

Most a Met Gálán folytatta ezt a hagyományt, ahol A$AP Rocky, aki az idei esemény társházigazdája volt, boldogan erősítette meg a hírt a riportereknek.

Itt az idő, hogy megmutassuk, min dolgoztunk. Örülök, hogy mindenki boldog a hír hallatán, mert mi határozottan azok vagyunk

– mondta a rapper a vörös szőnyegen.

A pár két fiúgyermek boldog szülei – első gyermekük, RZA 2022 májusában született, míg második fiuk, Riot 2023 augusztusában látta meg a napvilágot. Most érkezik a harmadik baba a családba, bár a kicsi neme és a várható érkezés ideje egyelőre nem ismert. Azonban nem Rihanna az első sztár, aki a Met Gálán fedte fel várandósságát – 2023-ban Serena Williams teniszező és Karlie Kloss modell is ezen az eseményen jelentette be terhességét.

Az idei Met Gála témája a Superfine: Tailoring Black Style volt, amely a férfidivatot állította középpontba. Az eseményen Rihanna volt az utolsó, aki megérkezett a benefitre, amely a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum Costume Institute éves divatbemutatójának megnyitóját ünnepli.

(Borítókép: Rihanna a Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala 2025 rendezvényén New Yorkban 2025. május 5-én. Fotó: Matt Crossick / PA Images / Getty Images)