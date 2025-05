Köllő Babett betöltheti az űrt az RTL új társkeresőjével, de nem minden a szórakoztatás

Május 5-én, hétfő este az RTL+ Premiumon és az RTL-en elstartolt a Határtalan szerelem társkereső reality, amely ezúttal egy teljesen más oldalról megközelítve tárja a nézők elé a párkeresést. A műsor ugyanis nem csupán a romantikus kapcsolatok születését mutatja be, hanem mély, emberi történeteket, valódi dilemmákat és a szerelemhez vezető út sokszínűségét is. Mindezt ráadásul határokon átívelően.

A reality hús-vér emberekről szól, akik valódi társat keresnek – nem csillogásban, hanem őszinteségben. A műsor egyik legfontosabb vonzereje az, hogy a szereplők nem egy sablonos társkereső formátumba kerülnek, hanem olyan környezetbe, ahol valóban önmaguk lehetnek – külföldön élő magyarként.

Az első epizód bő egyórás játékideje alatt világossá vált, hogy a műsor nem csupán a finom érzelmi árnyalatokról fog szólni, hanem egyben a realityvonalon nem ismeretlen harsány, de ezúttal valóban szórakoztató személyiségekről, itt-ott mesterkéltnek tűnő szituációkkal vegyítve. Azonban nem vesznek mindent véresen komolyan, sőt esetenként valódi trashhatást is érzékelhet a néző egy-egy jellem- és helyzetkomikumnak köszönhetően, így a szórakoztatófaktor sem maradt ki a műsorkészítés egyenletéből.

A formátum egyértelmű: hat, külföldön élő magyar vállalkozó keresi a párját, akik egytől egyig egzisztenciálisan már felépítették az életüket – most viszont a szerelemben is révbe szeretnének érni. Ehhez Magyarországról érkező jelentkezőkben reménykednek, és a lélegzetelállító helyszíneken zajló randik során próbálják megtalálni az „igazit”.

Persze ez ezúttal sem egyszerű feladat. Pedig a műsor formátuma igazán jól működő elképzelés: magyarok, akik külföldön élnek, vállalkoznak, és most hazai párra vágynak – ami már magában egy izgalmas szociológiai alaptéma. Azonban az, hogy a jelentkezőknek szó szerint világot is kell járniuk a szerelemért, kifejezetten érdekes dramaturgiai keretet ad a párkeresésnek és a műsorfolyamnak. Sokan például a műsornak köszönhetően ültek először repülőre, vagy éppen jutottak el Európán kívülre is – még ha láthatóan nem is feltétlen ez volt az egyetlen motivációjuk a jelentkezéskor...

A floridai macsó

Az adás Köllő Babett műsorvezető – aki a reality kerítője is egyben – monológjával indul, amelyben meghallgathatjuk a sokakat érintő problémát, miszerint külföldön élő magyarként az igazi megtalálása nem könnyű feladat, ám mivel a műsor párkeresői már túl vannak a fiatalkori hóbortokon, mindegyikük harminc éven felüli, így céljuk valóban egy komoly, akár sírig tartó szerelem megtalálása. Ez hamar kiemeli a Határtalan szerelmet a piacon eddig látott társkereső műsorok mezőnyéből. Ezúttal ugyanis jó eséllyel nem szereplésvágytól égő, szobortestű fiatalok és modellek ücsörögnek kalandokat hajszolva a medence partján – még ha az első adásból olykor az jöhetett le a nézőknek, hogy az efféle műsorokra jellemző trash-reality vonal itt is megjelenik egy-egy helyzetben.

A szereplők közül elsőként Balla Zsoltot ismerhettük meg, a 44 éves, Miamiban élő vállalkozót, akihez már az első adásban három potenciális jelölt érkezett. A férfi szívéért folytatott cicaharc hamar elkezdődött, mintha csak A Nagy Ő című műsort kapcsoltuk volna be a tévén. Három első randit is átélhettünk, amelyek velejárója a valóságban is sokszor a kínos interakció, a műsor menete miatt pedig az ismerkedés ennyi idő alatt még nem igazán tudott elmélyülni. Egy azonban kétségtelen: a jelentkezők castingja tökéletesen sikerült, ugyanis tényleg széles a skála,

a kétgyermekes fiatal édesanyától kezdve a rámenős, egymásra licitáló pumákig minden kategóriának van és lesz is képviselője a jelöltek között.

Az első adásban a történetszál még összevissza ugrált a szereplők között, ami ugyan lendületesebbé és érdekesebbé teszi a műsort – mivel a hat párkereső valóban a világ távol eső pontjain keresi az igazit –, ám éppen emiatt sokszor az az érzésünk támadt, hogy amint az egyik eseményszál éppen kezd izgalmassá válni, a folyamatot megszakítva repülünk át az újabb helyszínekre.

Nem mindenkinek hozott szerencsét a kutya

Balla Zsolt mellett szintén megismerhettük Perness Norbertet, aki a Kanári-szigeteken, Fuerteventurán él, és drónozással, valamint lakóautók bérbeadásával foglalkozik. A bohém, művészlelkű, 45 éves férfi két hölgyet is fogad – Annabellát és Esztert –, és már az első találkozások során kiderül, hogy a férfi más szemüvegen át nézi a világot. A párkapcsolatról és a nőkről vallott nézetei, különös preferenciái rögtön egy megosztó, ám szórakoztató és céltudatos karakterré teszik, így valószínűleg az első adás után is üde színfoltja lesz a Határtalan szerelemnek. A párválasztásban ráadásul kutyája is támogatja, amely már az első döntést is segít neki meghozni – hiszen egy állattartó számára mi is jelenthetné a jó jelt, ha nem az, hogy a jelöltjei közül ki és hogyan fogadja a családtagként kezelt háziállatot. Persze a kutya nem mindenkinek hozott szerencsét...

Egy repülőúttal arrébb, a harmadik helyszínen, Benidormban ismerhetjük meg a Svédországban élő Oravec Ticiánát, a temperamentumos, 49 éves nőt, aki már most láthatóan a Határtalan szerelem egyik legszórakoztatóbb szereplője lesz. A karaktere harsány, cserfes, egyszerre vicces és esetenként talán túl sok, ezt azonban a festői helyszín tökéletesen tudja ellensúlyozni. Van azonban, amit még ez sem tud elfelejtetni:

a néha valóban esetlenül viselkedő jelentkezők kifigurázása – ami a hasonló formátumoknál olykor visszatérő elem –, holott komoly párkeresés során, tapasztalt felnőttek között aligha ennek kéne hangsúlyba kerülnie.

Ez azonban Ticiána bemutatkozásánál mintha feledésbe merült volna, a nő ugyanis első jelentkezőjénél már azt is nevetségesnek tartotta, hogy az illető a kiskutyájával érkezett a randevúra virág helyett. A Köllő Babett-tel lefolytatott beszélgetésben pedig jóízűen nevetgéltek a férfin, aki a kamerák és a helyzet miatt láthatóan zavarban volt a találkozásnál. Na, de melyikünk nem lenne?

Az adás végén egyfajta bónuszként megismerkedhettünk egy negyedik párkeresővel, a szintén floridai Rácz Niki gyertyakészítővel – na meg az őt támogató édesanyjával –, akinek történetét ugyan tényleg csak nagyon röviden mutatták be egyelőre, a „hunglish”-ul beszélő karakter az angol és magyar mondatok keverésével már elsőre is zavaró lehet egyes nézők számára, de nyilvánvaló, hogy a műsor készítői pont az ilyen markáns személyiségekre építenek, hiszen annak ellenére, hogy az igazi megtalálása a cél, a nézőket szórakoztatni is kell.

Van benne potenciál, de...

Az első adás alapján a Határtalan szerelem ugyan vélhetően nem fogja forradalmasítani a magyar realityműfajt, ám nem is feltétlenül akarja. Sokkal inkább egy szórakoztató, kissé önironikus, mégis komoly, és persze néhol kifejezetten trashhatású műsor megalkotása volt a cél, amely a nézőt a szokatlan helyzetek, harsány személyiségek és kínos randik segítségével repíti el az egyébként is nehéz párkeresés világába.

A formátum kétségkívül jól össze van rakva: a párhuzamos szálak, a többféle élethelyzet és a változatos helyszínek lehetőséget adnak izgalmas történetek kibontására. A kérdés csak az, hogy itt tényleg a valódi társ megtalálása a jelentkezők célja, vagy inkább az, hogy bekerüljenek a köztudatba, mint szereplésre vágyó médiaszemélyiségek. Ez a kettősség persze mit sem vesz el a műsor hitelességéből, hiszen a szándék a hat párkeresőnél mindeddig már-már ijesztően valódi, a helyzetek azonban ezt sokszor elfeledtetik velünk.

Mindezek ellenére a hazai palettán üde színfoltnak számító műsor kétségkívül meg fogja találni a közönségét – főként azok körében, akik a párkereső realityk bulváros, könnyedebb oldalát is kedvelik, de elegük van a medence szélén napokig bulizó, kalandvágyó fiatalok nyújtotta szórakozásból, és valódi kapcsolódások kibontakozására vágynak. Összességében elmondható, hogy a Határtalan szerelem látványos, gyors tempójú és kellően provokatív is ahhoz, hogy beszédtéma legyen. A mély, emberi történetek ugyan még váratnak magukra, de a harsány karakterek, a látványos helyszínek és a sokszor valóban kínos randik garantálják, hogy a műsor helyet követeljen magának a magyar realityk palettáján.