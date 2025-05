A világ ég a problémáktól, amíg a gazdagok gáláznak

Tizenhét évvel ezelőtt dobta piacra első regényét Suzanne Collins, amit egy disztópikus világról írt, ahol a köznép és a gazdagok között olyan éles határ húzódik, hogy előbbieknek nem is jut mindennap étel, míg utóbbiak azt sem tudják, mit kezdjenek vagyonukkal. Az írónő nem is sejthette, hogy alig két évtized leforgása alatt képzeletének szüleménye szinte valósággá válik. Azóta filmsorozat is készült írásaiból, valamint további folytatásokra is kíváncsiak olvasói, pedig a történet közel sem kellemes, sőt egyre rémisztőbb, minél inkább hajaz a valóságra. 2024-ben ugyanis óriási port kavart, hogy talán még a szokásosnál is puccosabb öltözékekben jelentek meg a sztárok a Met-gálán, miközben Palesztinában gyerekek ezrei haltak meg.

Az internet felrobbant, az emberek felháborodásukat és undorukat fejezték ki a hírességek felé, azonban nem sokakat hatott meg ez a felhördülés, és mint minden csoda, végül ez is csak három napig tartott. Azóta kicsit csillapodtak a kedélyek, meglehet, az emberek beletörődtek, hogy ilyenné vált a világ, a probléma azonban nem szűnt meg. Tombol az orosz–ukrán és az izraeli–palesztin háború, illetve a kongói övezetben is fegyvert ragadtak, mindeközben Hollywood virágzik, öntik a dollármilliókat a hírességek és influenszerek fejére, míg a háborús övezetekben civilek százezrei halnak éhen.

Mi az a Met-gála?

Fontos leszögezni, a Met-gála alapvetően nem egy rossz cél érdekében jött létre. 1946-ban hívták életre, és két évvel később rendezték meg az első eseményt, kizárólag adománygyűjtő céllal. Ekkor még semmi különleges nem volt benne, csupán egy volt a megannyi jótékonysági rendezvény közül, aminek New York adott otthont. Az évtizedek múlásával azonban egyre exkluzívabbá vált, egy idő után már nem vásárolhatott akárki jegyet az eseményre, meghívóra volt szükség, és elsősorban a felső középosztályt célozták meg – többek között az olyan kaliberű hírességeket, mint Elton John, Madonna, Elizabeth Taylor, Cher vagy Liza Minelli.

A Vogue magazin először 1973-ban tartotta a Metropolitan Museum of Arts-ban a különleges estélyt, azóta viszont nem is akarja elhagyni. Akkoriban még 85 dollárért vehettek részt a rendezvényen a leggazdagabb hírességek, mára ez 75 ezer dollárra emelkedett, és nem is a jótékonykodás az első számú célja, hanem a pompa hangsúlyozása. A celebek azért jelennek meg, hogy szépségükkel tűnjenek ki és ezáltal fitogtassák gazdagságukat (talán ezt még maguknak sem vallják be). Megtiszteltetésnek veszik, ha meghívást kapnak az eseményre, és annak reményében vonulnak végig a vörös szőnyegen, hogy az év valamelyik Vogue címlapjának ők lesznek az arcai.

Leszögezhető tehát, hogy az alapvetően jó céllal indult rendezvény átcsapott az önimádat, a fényűzés és a csillogáshajhászat minden évben megrendezett ünnepévé.

„Let them eat cake”

2024-ben ugyanakkor kihúzta a gyufát az addig mindenki által nagyon várt és közkedvelt esemény, aminek tematikája egy disztópikus kert volt, így minden meghívott egészen elképesztő öltözékekben jelent meg. Megtisztelték az eseményt, a következményeket azonban nem látták jönni. Az internet népe felháborodva hozta a különböző hasonlatokat, miszerint akár a francia forradalom idején is élhetnénk vagy Az éhezők viadala világában.

Nem értették, hogy a szervezők, illetve a résztvevők miért nem érzik a durva iróniát a gála témája és a világ humanitárius helyzete között – viszont úgy festett, igazuk lehet, mivel semmilyen megjegyzést nem tettek utóbbira sem az esemény előtt vagy után. Tovább borzolta a kedélyeket az a tény, hogy jótékonysági esemény lévén óriási hatással lehettek volna a nehéz körülmények között szenvedők életkörülményeinek javítására, hiszen felhívhatták volna rá a figyelmet, és ezáltal rengeteg pénzt vagy egyéb fajta támogatást nyújthattak volna a számukra. Ez volt az egyik utolsó csepp a pohárban, amivel kis híján elveszítették hitelességüket a közemberek szemében, aztán jött az egyik leghíresebb tartalomgyártó, Hayley Baylee, és robbantotta az internetes atomot.

Az igen népszerű tiktoker élete egyik legnagyobb megtiszteltetéseként élte meg, hogy meghívást kapott a 2024-es Met-gálára, és igyekezett tökéletesen megfelelni az ottani elvárásoknak. Marie Antoinette-re hasonlító szerelésben érkezett, és mielőtt belibbent volna a vörös szőnyegre, posztolt egy videót azzal az aláfestéssel: „Let them eat cake!” Tudvalevő, hogy az egykori francia uralkodónő akkor mondhatta ezt, amikor a francia nép éhezett, (Ha nincsen kenyerük, egyenek kalácsot. De nem bizonyított, hogy ez elhangzott – a szerk.), a királyi család pedig eközben dőzsölt. Az emberek nem hittek a fülüknek, szétcincálták Baylee-t tapintatlansága miatt. Legtöbbjük szerint ez a videó tökéletesen reprezentálta, hogy a jómódú emberek mennyire nincsenek tisztában az átlag életkörülményeivel, és mindez hidegen is hagyja őket. A legnagyobb probléma pedig szerintük az, hogy erre látszólag még büszkék is.

Felelőtlennek és hanyagnak bélyegezték az influenszereket és a hírességeket, amiért félvállról vették a világban zajló történéseket, és közben elmentek egy rendkívül puccos buliba szórakozni. Néhányan kihangsúlyozták, elegük van abból, hogy a jómódúak közül egyesek amögé bújnak, hogy sok mindennel nincsenek tisztában, így nem akarnak butaságokat mondani. A gyors információterjedés aranykorában ugyanis ez már nem elegendő kifogás, és az influenszereknek olyan hatalom került a kezébe, amivel gyerekek és felnőttek ezreinek életét tudnák megváltoztatni akár egyetlen videó elkészítésével is. A hírnévvel ugyanis felelősség jár, pláne a krízisek korában, amikor még mások hasznára is válhat más népszerűsége.

Katniss Everdeen rémálma valóság lett

Az előbbiekben ismertettek fényében így leszűrhető, hogy részben valóra vált mindaz, amit Suzanne Collins elképzelt, mivel soha nem volt még ekkora a kontraszt a hétköznapi emberek és a hírességek között. Bár többek igyekeznek erről nem tudomást venni, sőt kommunikációjukban azt erősítik, hogy semmivel sem különbek másoknál.

A Met-gála a figyelemelterelés fegyverré tételének új dinamikájára utal

– fogalmazott Dominic Pettman, az Infinite Distraction című könyv szerzője.

A celebvilágot meglátása szerint azért finanszírozzák, hogy megfelelően tereljék el az emberek figyelmét a valódi problémákról, így nem lázadoznak, nem problémáznak, csak nézik a tévét vagy a TikTokot. Ha visszaemlékezünk, Az éhezők viadalában is éppen ez volt a módszer, szórakoztató műsort adtak a népnek azért, hogy eltereljék figyelmüket nyomorúságaikról. A mi világunkban a cicás és átverős videók, vagy akár a sorozatgyilkosokról szóló sorozatok jelenthetik ezt a fajta figyelemelterelést, illetve annak lehetősége, hogy a telefonunkat addig pörgethetjük, ameddig csak akarjuk, így tévesen azt érezzük, mi vagyunk kontrollban. Az éhezők viadalában ez a szavazások alkalmával került képbe, akkor a legszegényebb ember is gazdag bírának érezhette magát egy röpke perc erejéig.

Ma már mindenki valósága Az éhezők viadala, a Met-gála pedig a legjobb példa arra, milyen nagy lábon élnek, akik megtehetik, a háborús övezetekben szenvedők pedig arra mutatnak rá, milyen a másik véglet. A hétköznapi emberek valahol a kettő között hánykolódnak, próbálnak életben maradni, de már eljutottak odáig, hogy nem a külföldi nyaralás jelenti a luxust, hanem az, ha nem kell megnézni, mennyibe kerül valami a boltok polcain. A gála 2025-ben mintha valamennyire próbálta volna tükrözni a közhangulatot, és fekete dresscode-ot rendelt el az eseményre, amit többé-kevésbé mindenki betartott. Ez a legkevesebb, amit idén megtehettek, hiszen a világ már finoman szólva is ég a problémáktól, ám a hírességeknél vannak azok az eszközök, amik képesek lennének változtatni a világon: a pénz és a hatalom.

(Borítókép: Shakira a Metropolitan Museum of Art Costume Institute 2025-ös jótékonysági gáláján New Yorkban, az Egyesült Államokban. A kép dátuma: 2025. május 5-én. Fotó: Matt Crossick / PA Images / Getty Images)