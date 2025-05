Kiakadtak a salzburgiak, hogy a Porsche család privát alagutat építene luxuskastélyához

Wolfgang Porsche több mint négymilliárd forintot áldozna arra, hogy kényelmesebben meg tudja közelíteni többmilliárd forint értékű salzburgi luxuskastélyát a hegy gyomrába fúrt privát alagúton keresztül. A Volkswagen, az Audi és a Porsche vállalatokban is jelentős részvénypakettel bíró üzletember vagyonához képest jelképes összegért venné át az önkormányzattól a területet, ami sok salzburginak nem tetszik. A projekt ellenzői háromnapos fesztivált szerveztek így április közepére, hogy minél nagyobb publicitást kapjon, miként is próbál a városvezetés a szupergazdagoknak kedvezni.

A XVII. században a Kapuzinerbergre épült Paschinger Schlössl mindig is híres volt arról, hogy nehezen megközelíthető, erről a kastély későbbi tulajdonosa, a neves osztrák író, Stefan Zweig is papírra vetett néhány sort – akinek aztán zsidó származása miatt a náci fenyegetéstől tartva el kellett hagynia, majd áron alul el is kellett adnia az ingatlant 1937-ben. A mindjárt 82 éves Wolfgang Porsche 2020-ban vette meg a felújítandó épületet több mint 3 milliárd forintért, a Der Spiegel német lap értesülései szerint a munkálatok előreláthatólag még a nyáron befejeződnek, és a tulajdonos már a tél beállta előtt szívesen beköltözne. Vannak olyan vélemények is, hogy a Porsche család az utolsó pillanatban mentette meg az épületet, a Zweig családot követő tulajdonosok ugyanis kevéssé foglalkoztak az állagmegóvással, a városnak meg nem tellett a műemléképület megvásárlására. Pedig az árát megéri, ugyanis csodás panoráma nyílik innen a salzburgi óvárosra, Hochensalzburg várára, valamint a Salzach folyóra és az Alpok hegycsúcsaira úgyszintén.

Az egyetlen szépséghibája a történetnek, hogy csupán egy keskenyebb, meredek, kátyús, télvíz idején lefagyva szinte járhatatlan, jó időben a kirándulók által is előszeretettel használt út kanyarog fel az egyébként műemlék épületeknek is otthont adó és ökológiailag is védett hegyre – nyugodtan kimondható tehát, hogy nem sportkocsiknak tervezték az ide való feljutást. A fentebbi autógyártóknál felügyelőbizottsági tagként vagy elnökként is tevékenykedő, de a Porsche család szóvivőjeként is funkcionáló úr, a márkaalapító Ferdinand Porsche unokája így beadott egy kérelmet egy félkilométeres alagút megépítésére, amely új otthonát a Sacher luxushotel környékével kötné össze egy parkolóházon keresztül, továbbá egy 9-12 férőhelyes garázs is kialakításra kerülne a hegy gyomrában – ami messze nem fedezné egyébként a parkolóhely szükségletet, lévén Wolfgang úrnak minden eddig legyártott Porsche-modellből van egy a saját birtokában.

Szóval a sajtó nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy még Batman is megirigyelhetné ezt a projektet, egész Batcave-szerű ugyanis.

Tavaly az akkor még jobboldali városvezetés zöld utat is adott ennek, mindössze egyszeri 40 000 euró (16,3 millió forint) befizetését kérték a családtól, amelynek vagyonát több mint 8 billió forintra (22,5 milliárd dollárra) becsülik – bár a nevüket viselő Porsche AG-ben a famíliának már csupán 25 százalék a részvényhányada, de a Volkswagen AG többségi tulajdonosainak számítanak 50 százalék feletti részesedésükkel.

A projekt ellenzői szerint az, hogy az önkormányzati tulajdon fajlagosan ilyen alacsony áron kerül át egy dollármilliárdoshoz egészen egyszerűen arcpirító: az egy főre számított átlagos osztrák vagyon ugyanis 95 000 euró, arányaiban így ez olyan, mintha egy átlag osztrák állampolgárnak 17 eurocentet kellene fizetni azért, hogy egy ilyen értékű közvagyonra tehessen szert. A jelenlegi baloldali városvezetés a korábbi adminisztráció döntésének felülvizsgálatát helyezte ugyan kilátásba az ügyet illetően, azonban az új képviselőtestületen is átment a minap a dolog.



Annyi változott csak, hogy plusz 8000 eurót kér még a város, mivel a korábban kijelölt terület nem elegendő műszakilag, 1500 négyzetméter helyett 3000 négyzetméter közterületet vesz végül igénybe a kialakítás a tervek szerint. A városi szenátus döntése alapján Porsche úr 11 hónappal több időt is kapott arra, hogy beszerezze az alagútprojekthez szükséges összes engedélyt. Érdekesség, hogy a jelenlegi polgármester, Bernhard Auinger, a Porsche AG igazgatóságának volt a tagja szakszervezeti vezetői minőségben, 27 évet dolgozott a cégnél, de állítása szerint nincs közvetlen kapcsolata a családdal. Hivatali elődjétől eltérően nem is kívánt ez ügyben egyszemélyi döntést hozni, ezért is terjesztette az ügyet a képviselők elé, és azt is fontolgatja, hogy az egy hét múlva esedékes "végső összecsapás" során is távol marad az állásfoglalástól.

A konzervatívok azonban arra hivatkoznak, hogy egy olyan vállalat társtulajdonosának és vezető tisztségviselőjének a kéréséről van most itt szó, amely számottevő összegű helyi adót fizet be a költségvetésbe a térség egyik legfontosabb munkaadójaként. Ennek ellenére azonban Kay-Michael Dankl alpolgármesternek határozott véleménye van Porsche úr vágyát illetően: "A városnak nem kell minden őrültségben részt vennie."

Háromnapos fesztivál a társadalmi egyenlőség jegyében

Salzburg világhírű, évente megrendezett elegáns eseménye az operafesztivál, a Salzburger Festspiele, amelyen - támogatói minőségéből fakadóan is - Porsche úr és élettársa is mindig előszeretettel vesz részt, így a magánalagútjukat ellenzők úgy gondolták, megérdemelnek végre egy saját fesztivált. A Salzburgi Porsche-alagút Ünnepi Játékok április 15-17. közt került megrendezésre a városban és környékén, legfőbb célja pedig az volt, hogy az osztályegyenlőtlenségekre irányítsa a fókuszt, azaz míg egyeseknek ugyanis gondot okoz a lakhatás költségeinek az előteremtése is – akár még egy kifejezetten rossz infrastrukturális jellemzőkkel bíró negyedben is, de Salzburg és környéke ugye Ausztria egyik legdrágább régiójának számít –, addig mások milliárdokért fúrnának alagutat.

A tüntetők részéről kérdésként merült fel, hogy ez a kedvezményes vásárlási lehetőség vajon mindenki számára elérhető-e, és mi lesz a következő? Parkok, netán komplett utcák privatizálása?

A művészek és aktivisták által szervezett programok változatosak voltak, kerekasztal-beszélgetésen, szabadtéri filmvetítésen és tüntetés-performanszon lehetett részt venni, az eseményt úgy szervezték meg, mintha egy háromfelvonásos darab lenne, amelynek a "P. úr alagútja" címet adták. Voltak olyan vélemények is, hogy érdekes, hogy ez a magánalagút (amelynek használatát Porsche úr a szomszédjainak is engedélyezné, tegyük azért hozzá) úgy ment át, mint kés a vajon, máskor közalagutakról évekig megy az egyeztetés, ha egyáltalán megépülnek valaha.

Az emberek egy részének az sem tetszik, hogy a közvagyon magánkézbe adásáról zárt ajtók mögött született döntés, a protestálók ugyanis semmiképpen sem akarnak egy olyan városban élni, ahol a szupergazdagok „saját ösvényeket vágnak maguknak”, véleményük szerint a széles társadalmi érdeknek kellene meghatároznia a városban zajló fejlesztések irányát. Az eseménysorozat osztrák és német klímaaktivistákat is vonzott, mint a fesztivál szervezője, Tobi Rosswog nyilatkozta: „A város a tiltakozás színterévé vált e groteszk projekt ellen.” De szimpátiatüntetést tartottak a stuttgarti Porsche Múzeum előtt is, a transzparensek arra hívták fel a figyelmet, hogy inkább jobban meg kéne adóztatni a milliárdosokat, akik nagyban felelnek a klímaváltozásért, például a környezetet ennyire megterhelő hóbortjaiknak köszönhetően, amilyen ez az alagútépítés is.

Közben indult egy online petíció is a Porsche-alagút ellen, amit már több mint 10 000 ember támogatott kevesebb mint egy hét alatt, de a cél a 15 000 aláírás lenne. A petícióban ez áll: „Nem akarjuk, hogy a milliárdos Wolfgang Porsche kiássa a Kapuzinerberget, csak hogy közterületen át eljusson a föld alatti garázsához.” Az aktivisták a petíciót a közgyűlés május 14-i szavazása előtt kívánják benyújtani, mivel a testületnek egy úgynevezett térségfejlesztési egyedi engedélyt kellene aznap jóváhagynia a terület átminősítéséhez. Ugyanakkor Salzburg városa jelenleg még vizsgálja, hogy ez egyáltalán engedélyezhető-e, vagy vannak-e kizáró okok, amelyek miatt meg kell tagadni az engedélyt. Ha ez utóbbi igazolódik be, az alagútépítés egyelőre lekerülne a napirendről.

Nem bírta elviselni a felesége demenciáját, így inkább elvált tőle

Wolfgang Porsche személyét illetően utoljára két éve volt ilyen intenzív a médiafigyelem, mikor is bejelentette, hogy 15 év együttélés után elválik feleségétől, a korábban a stuttgarti önkormányzatnál tanácsosként és a német kormánynál tanácsadóként dolgozó Claudia Hübnertől annak demenciája okán, amely miatt olyan szinten megváltozott a nő személyisége, hogy képtelen tovább vele együtt élni.

Porschéék esküvője fényűző volt annak idején, mivel az egyik legfontosabb salzburgi látványosságnak számító, a városi szenátusnak is otthont adó Mirabell-palota franciakertjében volt a kézfogó, amelyet a polgármester vezetett, tekintve, hogy a német és osztrák állampolgársággal is rendelkező Porsche család a Salzburg tartománybeli Zell am Seeben él.

Azért is volt érdekes beszédtéma a válás 2023-ban, mert Porsche úr szinte azonnal elkezdett randevúzni negyedévszázados jó barátjával, az anyai ágon a Thyssen családból származó Gabriele leiningeni hercegnével, akit egykor úgy is említett a sajtó, mint (Begum) Inaara Aga Khan, ugyanis második férje a közelmúltban elhunyt IV. Aga Khan herceg volt, az iszlám vallás iszmáilita irányzatának vezetője, 49. imámja. Bár Gabriele hercegné első házassága nem volt túl prosperáló anyagilag (a házasság miatt férjét, Karl-Emich herceget, orosz trónkövetelőt családja kitagadta az örökségéből), második házassága annál is inkább annak nevezhető.

A IV. Aga Khantól 2014-ben vált el, magánnyomozója ugyanis kiderítette annak hűtlenségét, mikor is egy másik nővel utazott a magángépén Tanzániába 2004-ben. Mivel az üzletember-egyházfő sokallta a neje által követelt, akkori értéken közel 24 milliárd forintnyi fájdalomdíjat, így a válóper végül is egy évtizedig tartott. Gabriele hercegné később a MediaMarkt örökösével, Jürgen Kellerhalsszal alkotott párt, kapcsolatukat 2019-ben egy partin vállalták fel először a nyilvánosság előtt.

Gabriele hercegné (aki visszavette az első férje után kapott rangját) Saját jogán is társasági ELŐKELŐSÉGNEK SZÁMÍt, de Porsche úrral is szívesen vesznek részt elegáns PARTIKON SAlzburgban vagy Münchenben.

A Porsche famíliában azonban nem Wolfgang úr számít a legmegosztóbb személyiségnek, a márkaalapító Ferdinand például tankokat tervezett a náci Németországnak, Wolfgang apja, Ferry pedig különösen jó kapcsolatot ápolt az SS-szel. Persze, a Harmadik Birodalom hadigépezetéhez való kötődést még sok más, időközben világcéggé váló német és osztrák vállalatról is el lehet mondani.

(Borítókép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images)