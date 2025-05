Legsötétebb gondolataikat osztották meg hazánk legnépszerűbb arcai

Május 5-én az Akvárium Klubban élő podcast-felvétel és filmvetítés keretében került fókuszba az egyik legősibb kérdés: mit jelent számunkra a boldogság? A kamaszkor, a szülői minták, a hit, a veszteség vagy a belső béke alakítja? Most ismert arcok vallomásain keresztül kerestük a választ. Az eseményen premier előtt mutatták be a Neked mit jelent a boldogság? című riportfilm első részét is, amely május 7-től a SopronFest YouTube-csatornáján lesz elérhető. A háromrészes sorozat hetente új epizóddal jelentkezik, és 15 példakép személyes történetén keresztül segít újraértelmezni, mit is jelent boldognak lenni.