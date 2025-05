Tóth Gabi ügyvédet fogadott, azt is megmutatta, kit

Tóth Gabi közösségi oldalán osztotta meg, hogy ügyvédi segítséget vett igénybe. Bejegyzésében köszönetet mond Krasznai Istvánnak, hogy mindig „profi és biztonságot adó jogi tanácsokkal lát el”.

– áll a közös bejegyzésükben.

Az NLC beszámolója szerint a kommentelők között megjelent Kulcsár Edina is, aki másokkal együtt az énekesnő frizuráját dicsérte. Ugyanakkor többen tettek megjegyzéseket arra, hogy akinek ilyen drága ügyvédje van, annak anyagi gondjai sem lehetnek.

Az énekesnő A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban többek között arról is beszélt, hogy nemcsak érzelmileg, de anyagilag is megviselte a válása és az azt követő botrány.

A csóró énekesnő… Mindent elviszek, a parizert is, mert akkor nem kell vennem. Most őszintén, te mikor voltál olyan helyzetben a felnőttléted alatt, hogy azért mész egy bizonyos boltba, mert van 4000 pont a kártyádon? Esküszöm, nálam most ez van