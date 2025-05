Ismét ellepték az világhírű influenszerek Budapestet, a Gossip Girl sztárja is Magyarországra érkezett

Harmadik alkalommal érkeztek világszerte ismert színészek, modellek, Instagram és TikTok tartalomgyártók Magyarországra május 6-án, hogy a következő napokban Budapestet és a magyar vidéket népszerűsítsék. Látogatásuk ideje alatt 22 helyszínen, 30 hazai szolgáltató segítségével mutatják be az ország szépségét.

Kilenc országból mintegy ötven nemzetközi influenszer, akik háromnapos eseményre érkeztek a fővárosba. A sajtóközleményből kiderül, hogy a május 7-én indult aktivitás a korábbi kiemelkedően sikeres tartalomgyártói együttműködésekhez hasonlóan ez alkalommal is több ezer megjelenést biztosít Magyarország számára a közösségi médiás felületeken.

Világhírű, többmilliós követőtáborral rendelkező tartalomgyártók mondtak igent a kezdeményezésre. Idén nemcsak a távolabbi országokra fektettek nagyobb hangsúlyt, hanem a közeli piacokra is, ahonnan az érkező tartalomgyártók „autós túrán keresztül mutatják be az élményeiket”. Így a magyar turizmus számára kiemelten fontos küldőországokban: az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Csehországban és Romániában népszerű vloggerek, bloggerek, színészek is érkeztek a rendezvényre.

A programban kiemelt szerepet kapott a kultúra, a turisztikai látványosságok, illetve a vidéki borászat és gasztronómia is. Mint írják, Budapest ikonikus helyszínein kívül többek között a tokaji borvidékkel vagy a herendi porcelánnal is megismerkedhettek a hírességek.

Az idei év különlegessége, hogy a küldőországok adat alapon kiválasztott célcsoportjai szerint több tartalomgyártó szegmens lett meghatározva, akik eltérő programterv alapján adják át élményeiket követőiknek Budapestről és a magyar vidékről

– áll a közleményben.

A korábbi kampányokhoz hasonlóan a cél Magyarország desztinációs imázsépítése, Budapest ismertségének növelése és a nyári turisztikai szezon forgalmának erősítése. Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Ezzel az újszerű, innovatív marketingeszközzel a fiatal generációk utazási döntéseit tudjuk hatékonyan befolyásolni. Ezek az utazók ugyanis már nem a hagyományos keresőoldalakon tájékozódnak, hanem a közösségi médiában látott élmények alapján döntenek”.

Az influenszerek között volt a Gossip Girl (A pletykafészek) sztárja, Ed Westwick is, aki a sorozatban Chuck Bass karakterét alakította, és modell feleségével együtt érkezett a fővárosba. Mellettük Caroline Receveur, Rebeca Stones, Caspar Lee és Haley Kalil – utóbbi tavaly szintén részt vett az Influenszer Tripen – is Magyarországon tölti a következő pár napot. Az influenszerek már posztoltak a Városligetből, az Opera és Bazilika környékéről, a Gellért Fürdőből, a Gresham Palotából, valamint a Clark Ádám téri Leo Rooftop Barból.

24 százalékos emelkedés

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy tavaly annyian voltak kíváncsiak Budapestre, mint még soha: 24 százalékkal emelkedett a fővárosi szálláshelyekre érkező nemzetközi turisták száma. Szerinte a rekordban jelentős szerepe volt a reptér visszavásárlása mellett az adat- és élményalapú turisztikai kampányoknak és a tartalomgyártói együttműködéseknek, amit ilyen méretekben Magyarország az elsők között lépett meg a világon, és az idei évben is megismétel.

A vezérigazgató az Indexnek jelentette be először, hogy 2025-ben is lesz kampány a tartalomgyártókkal. A tavaszi eseményen túl nyáron a Forma-1 és a Sziget Fesztivál idején, valamint ősszel is terveznek hasonló akciókat. Például újfent kínai tartalomgyártókat invitálnak Budapestre.

Tavaly is minden szem Budapesten volt

Tavaly májusban rendezték meg a Magyar Turisztikai Ügynökség által a Budapest Influencer Tripet, aminek alkalmával több mint kétezer bejegyzés született világszerte alig öt nap alatt a közösségi médiában.

Az összesen 26 millió Instagram- és 27 millió TikTok-követővel rendelkező tartalomgyártó, Hannah Stocking posztjai alatt több rajongója is jelezte, hogy biztosan el fog utazni Budapestre. Az Instagramon 10 millió, TikTokon nagyjából 27 millió követőt magáénak tudó podcaster David Dobrik amellett, hogy megjegyezte, a saját bakancslistáján is fontos helyen szerepelt Budapest, rajongóit is arra sarkallta, hogy mindenképpen látogassák meg a fővárost.