Megrázó vallomás a Weinstein-perben: 16 éves lányt molesztálhatott a mogul

Kaja Sokola most először állt az esküdtszék elé. Vallomásában elmondta, hogy Weinstein többször is zaklatta őt, 16 és 19 éves korában is. A három sértett közül ő a második, aki vallomást tett, ugyanakkor az egyetlen, aki nem vett részt 2020-ban az első Weinstein-perben.

Sokola rendkívül fiatalon, 14 évesen kezdett modellkedni, ennek ellenére rövid idő alatt nemzetközi karriert futott be. Az esküdteknek azonban elmondta, hogy a színészet mindig is jobban érdekelte, ezért bizakodva fogadta, amikor 2002-ben egy New York-i éjszakai klubban bemutatták Weinsteinnek, írja az AP.

A mogul ezek után ebédre hívta az akkor 16 éves lányt, hogy színészi karrierjéről beszéljenek; Sokola vallomása szerint ehelyett Weinstein a lakására szállította őt, ahol arra kérte, hogy vegye le a ruháját. A lány vallomása szerint a férfi ekkor molesztálta őt először.

Butának és megalázottnak éreztem magam abban a helyzetben […] Soha nem akartam semmit sem Weintsteintől, azon kívül, hogy megmondja nekem, van-e esélyem színészként is befutni

– fogalmazott a bíróságon Sokola.

Korábban hibát követhettek el

Mint arról beszámoltunk, 2024 áprilisában New York állam legfelsőbb bírósága hatályon kívül helyezte a volt hollywoodi producer, Harvey Weinstein korábbi ítéletét. A testület szerint az eljáró bíró kritikus hibát követett el, amikor megengedte az ügyészeknek, hogy olyan nők tanúvallomásait mutassák be, akik vádjai nem képezték a tárgyalás részét. A hibát súlyosbította, hogy hagyták a keresztkérdéseket oly módon feltenni, hogy az „rendkívül hátrányos” fényben tüntette fel Weinsteint.

A megismételt eljárásban hét nőt és öt férfit választottak az ügyészek és a bukott producer ügyvédei esküdtnek, ez az arány pont a fordítottja a 2020-as tárgyaláson Weinstein bűnösségét kimondó testületének.

Az esküdtek között van fizikus, fotós, dietetikus, terapeuta, befektetési banki szoftvermérnök, és egy tűzbiztonsági igazgató is, másoknak ingatlanügyekben, tévéreklámokban, követelésbehajtásban, szociális munkában és más területeken van tapasztalatuk. Weinstein ügyvédei a pénteki meghallgatás során tehetnek majd fel kérdéseket Sokolának.

