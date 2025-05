Noszály Sándor: Nagyon sokszor eszembe jutott az öngyilkosság

Noszály Sándor egykori teniszező most először beszélt nyíltan arról, milyen mélységekbe taszította a bipoláris betegsége. A tavaly ősszel a Sztárbox döntőjétől is visszalépni kényszerülő sportoló olyan nehéz időszakon ment keresztül, hogy az öngyilkosság gondolata is többször megfordult a fejében. Ma már terápiára jár, gyógyszereket szed, és a saját tapasztalataival szeretne segíteni sorstársainak.