Amikor a klímaváltozás és a globális felmelegedés a téma, sokan azonnal befogják a fülüket, vagy legyintenek, azt azonban még a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei is több százszor hallhatták már, hogy az Antarktisz jege olyan ütemben olvad, amely belátható időn belül is már komoly hatást gyakorolhat a mindennapi életünkre.

A tengerszint drasztikus emelkedésére és a leszakadó jéghegyekre azonban lehet, hogy még bőven van időnk várni – legalábbis egy friss kínai kutatás ezt állítja. Az persze más kérdés, hogy mit vagyunk hajlandók elhinni, és mit nem.

A konteó-hívők harsoghatják: „Mi megmondtuk”

Egy biztos, nemrég az elmúlt évek egyik legmeglepőbb tudományos eredménye kavarta fel a klímaviták állóvizét: kínai kutatók olyan jelenséget azonosítottak az Antarktiszon, amely élesen szembemegy a korábbi trendekkel. A sanghaji Tongji Egyetem tudósai ugyanis felfedezték, hogy

2021 és 2023 között a kontinens rekordmennyiségű jeget nyert vissza – szemben az azt megelőző két évtized súlyos jégveszteségeivel.

A kutatás szerint az antarktiszi jégtakaró 2002 és 2020 között évente körülbelül 120 milliárd tonna jeget veszített. Ez a veszteség hozzájárult a globális tengerszint-emelkedéshez, amely már több part menti várost is fenyeget. 2021-ben azonban fordulat következett: három egymást követő évben intenzív havazások borították el főként a kontinens keleti felét, például a Maud királyné föld és az Enderby Land térséget. Ennek köszönhetően az Antarktisz évente mintegy 108 milliárd tonna jeget nyert vissza, amely jelentősen, 15 százalékkal csökkentette a globális tengerszint-emelkedés ütemét ebben az időszakban.

A tanulmány készítői hangsúlyozzák, hogy bár a jégtömeg növekedése történelmi mértékű volt, valószínűleg nem állandó tendenciáról van szó. A hirtelen változást nagy csapadékanomáliák, vagyis kivételesen erős havazások okozták, amelyeket szélsőséges időjárási mintázatok, feltehetően erős szelek és ciklonok idéztek elő.

Ezek akár magával a klímaváltozással is összefügghetnek, így nem cáfolják annak meglétét, hanem inkább annak bonyolultságára világítanak rá.

Ennek ellenére vannak, akik azt hangoztatják, hogy évek óta palira vették őket, mivel az általuk csak klímahisztinek nevezett zöld törekvések és globális felmelegedés elleni harc csupán a háttérhatalom újabb játéka, amivel a kedvük szerint irányíthatják az emberiséget.

A kutatás nyilvánosságra hozatalát követően klímaváltozást tagadók tömegei lepték el a közösségi médiát diadalittas posztokkal. „Lám-lám, mégiscsak nő a jég! Az egész globális felmelegedés csak egy átverés!” – írták sokan. Az ilyen reakciók azonban figyelmen kívül hagyják a teljes képet: a 2021-2023-as jégnyereség nem törli el a hosszú távú veszteségeket, amelyek összesen már most is közel 6 milliméterrel emelték meg a tengerszintet. Sőt, miközben Kelet-Antarktisz ideiglenesen hízott is, Nyugat-Antarktisz továbbra is folyamatosan veszített tömegéből, főként a melegedő óceánvíz okozta alsó olvadás révén.

A klímaváltozást is behálózták az összeesküvések

A fenti tudományos felfedezés természetesen ismét életre keltette a klímaváltozással kapcsolatos összeesküvés-elméletek sokaságát. Ezek a teóriák gyakran az emberek félelmeire, a tudományos bizonytalanságokra vagy a politikai és gazdasági érdekekre építenek. Az egyik legelterjedtebb narratíva szerint a klímaváltozás egy mesterségesen felfújt „pánikkampány”, amelynek célja a tömegek irányítása, a gazdaságok újraszabályozása, vagy épp a fosszilis energiaforrások háttérbe szorítása. Az ilyen elméletek hívei gyakran hivatkoznak olyan – egyébként természetes – éghajlati kilengésekre, mint a mostani antarktiszi jégnövekedés, és azt állítják, hogy ezek cáfolják a globális felmelegedés elméletét.

Egy másik irányzat szerint a klímatudósok nem független kutatók, hanem a politikai elit eszközei, akik szándékosan manipulálják az adatokat, hogy félelmet keltsenek a lakosságban. Ebben a narratívában a hívők szerint az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) vagy más tudományos szervezetek valójában „propagandagépezetként” működnek. A tudományos modellek bizonytalanságai és az időjárási változékonyságot gyakran félremagyarázzák, és bizonyítékként használják fel a tagadásra.

A legsúlyosabb összeesküvés-elméletek már transzhumanista vagy „új világrend” típusú elképzelésekhez kapcsolódnak. Ezek szerint a globális klímaváltozás narratíváját arra használják, hogy korlátozzák az egyéni szabadságjogokat, bevezessenek karbonadókat, vagy épp digitális megfigyelőrendszereket építsenek ki az emberek felett.

Miért ennyire vonzók még mindig az elméletek?

Az összeesküvés-elméletek gyakran ott születnek, ahol a bizalom megrendül – legyen szó politikai, gazdasági vagy tudományos intézményekről.

A klímaváltozás komplexitása, az adatok változékonysága és az ellentmondásos politikai diskurzus ideális táptalajt jelent ezeknek a nézeteknek.

A társadalom egy része jobban fogadja el a „hazugságban tartanak minket” magyarázatot, mint a kényelmetlen igazságot: hogy az éghajlatváltozás valós, globális probléma, amely hosszú távú, kollektív cselekvést igényel – és nem feltétlenül kínál azonnali, egyszerű megoldást. Ezek azonban még tovább súlyosbíthatják a problémát.

Persze azt fontos leszögezni, hogy a fent említett kutatás, így a 2021 és 2023 közötti antarktiszi jégnövekedés sem cáfolja a klímaváltozás tényét, hanem annak egy komplex és nem-lineáris természetére mutat rá. Az éghajlati rendszerek nem egyenes vonalban változnak – éppen ezért van szükség hosszú távú, tudományos alapokon nyugvó vizsgálatokra. Ugyanakkor a tudományos viták és eredmények átlátható kommunikációja elengedhetetlen ahhoz, hogy a klímaváltozásról ne összeesküvés-elméletek, hanem tények és közös megértés alapján tudjunk döntéseket hozni.

