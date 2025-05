Jákob Zoltán kitálalt a szerelmi életéről

Annak ellenére, hogy ország egyik leggazdagabb emberét több hölggyel is összeboronálták, Jákob Zoltán még mindig szingli. A milliárdos üzletember most elmondta, miket tapasztalt randizás közben, és arra is rávilágított, milyen kapcsolatra vágyik.

„Nem adom fel, és továbbra is makacsul hiszem, van reális esélye annak, hogy valamikor a jövőben összetalálkozom azzal a nővel, akinek én vagyok az ideális társ, és aki az ideális társam lehet. Valójában leginkább önmagammal szemben vannak kétségeim. Ezért lehet az, hogy mostanában azon kapom magam, hogy egyfajta jó értelemben vett irigységgel nézem azokat a párokat, akinek sikerült” – fogalmazott a Borsnak Jákob Zoltán, aki A Nagy Ő című társkereső műsor óta szingli.

Annak ellenére, hogy ország egyik leggazdagabb emberét több hölggyel is összeboronálták, ő még mindig egyedülálló. A milliárdos szerint vagyona akár hátrány is lehet a párkeresésben. Mint mondja,

nem probléma, ha egy nőt érdeklik az anyagiak, a pénz azonban kevés a szerelemhez.

Az üzletember örülne, ha a potenciális jelöltek megpróbálnának eltekinteni attól, hogy ő egy vagyonos ember, hiszen egy gazdag embert nem csak a pénze tehet vonzóvá.

Persze naiv sem vagyok ebben a kérdésben, és nem is zavar, ha a vagyonomat is a szexepiljeim között említi valaki. Tehetős emberként nem okoz lelki problémát, ha a jövőbeli páromnak igénye lesz arra, hogy szép helyekre utazzunk, és drágább ruhákban járjon, netán büszkén feszítsen egy sportkocsiban a hatalmas virágcsokorral az anyósülésen, amit tőlem kapott. Ez tökéletesen érthető. Én boldogan nyújtom az anyagi biztonságot, ha érzem, hogy a párom más értelemben is engem tekint a stabil bástyának maga mellett

– fogalmazott Jákob Zoltán, aki azt is díjazná, ha az emberek manapság nem ítélkeznének annyit.

Mint mondja, nincs azzal baj, ha „az emberek azt gondolják, hogy az, akit mellettem látnak, csak a pénzemért van velem. A baj ott kezdődik, ha én is ezt kezdem érezni. Egyébként ezt az általános előítéletet nem csak én kapom meg, hanem nyilván az olyan párok is, ahol az egyik fél idősebb a másiknál. Ilyenkor az utca népe ugye nem lát bele egyikük pénztárcájába sem úgy, mint mondjuk képletesen az enyémbe, de mégis összesúgnak a hátuk mögött, és ezt bizonyosan érzékelik is. Ezt a mentalitást kezelni kell tudni, de jelentem, tanulható. Az ítélkezés itt van velünk, de én egy ideje kiléptem a bűvköréből, és talán eljön majd az az idő, amikor már kilépnie sem kell senkinek” – hangsúlyozta.

Magasak az elvárások

Jákob Zoltánban még mindig ott a tüske, ha az aktuális randipartnere külsőleg nem illik hozzá.

Duruzsol a fülemben az a bizonyos bogár, ami akár akkor is képes elbizonytalanítani, ha egyébként nincs is okom rá hallgatni. Ez egyfajta béklyó, amit az úgynevezett társadalmi normák helyeznek rám és mindenki másra is. Férfiként, természetünknél fogva ott munkál bennünk a gondolat, hogy jöhet egy nagyobb hím

– mondta a milliárdos.

Korábban három felesége volt, így magas a mérce. Jákob Zoltánnak kimondottan fekszenek a hosszú kapcsolatok, házasságai meghatározták az alap elvárásait egy jövőbeli, hosszabb kapcsolat tekintetében. „Ezen a vonalon az a tapasztalatom, hogy ezt az igényemet csak kevesen kezelik jól és a helyén. Sokan túlkompenzálnak, és egy ponton túl ez elakadáshoz vezet. Még egy okos nő is képes láthatóan azon dolgozni, hogy többnek tűnjön a saját valójánál, ami nem vezet sem jóra, sem előre” – fogalmazott az üzletember.