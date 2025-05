Jakupcsek Gabriella: A pártpolitika beszűkít és leegyszerűsít, nem az én terepem

Jakupcsek Gabriella a TV Paprika Magazin műsorában tűnik fel hamarosan, ahol Havas Dóra mellett alkalmi társműsorvezetőként debütál szombaton. Az ismert tévés a saját bevallása szerint komfortosan érzi magát ebben a szerepben is.

Ugyanolyan érdeklődő vagyok, mint a saját műsoraimban. Annyi a különbség, hogy ilyenkor hármat visszalépek, és csak minden harmadik kérdésemet teszem fel, mert pontosan tudom, hogy a kolléganőm a műsorvezető

– mondta Jakupcsek a Blikknek, aki azért is vállalta örömmel a felkérést, mert régi kollégákkal dolgozhatott együtt.

A politika egy nagyon erős határ

Jakupcsek Gabriella nem vállal el minden felkérést. Több szempontot is mérlegel, mielőtt igent mond: fontos számára, hogy jó időben érkezzen a lehetőség, érdekeljék azok, akikkel együtt dolgozik, és jól érezze magát a közegben. Van azonban egy kritérium, ami minden előtt áll: a politikamentesség. „A politika egy nagyon erős határ” – szögezte le a műsorvezető, aki nemrég vissza is mondta a Női Sikernap felkérését, mert egy aktív politikust is meghívtak.

Ahol ott a politika, az ember könnyen válik akaratán kívül eszközzé egy-egy politikus kezében. Innentől pedig megállíthatatlan a címkézés, a megbélyegzés

– erősítette meg véleményét.

Jakupcsek szerint a pártpolitika beszűkít és leegyszerűsít, ezért ez nem az ő terepe. Ebből kifolyólag a TV2-n újraindított Napló vezetését sem vállalná, amit szakmai-erkölcsi kérdésnek nevezett.

„Nem csak a televíziózás a hangszerem”

Bár 2022 óta nincs saját műsora, a műsorvezető nem tétlenkedett. Könyvírásba kezdett, sőt már a harmadik kötete jelenik meg hamarosan, Jóanyád! címmel. A napos B oldal és a Csakazértis szerelem után ez a könyv kifejezetten az anyaság kérdéskörét járja körbe, illetve a nőkkel szembeni társadalmi elvárásokat.

Bár az elején azt hittem, hogy a televíziózás egy életre szól, igazából annak csak egy része. Tulajdonképpen nekem ez egy hangszer, ugyanúgy, mint az írás – fogalmazhatnék úgy is, hogy van mondandóm és sok kérdésem, amiket hegedűn és brácsán is elhúzhatok, vagy akár lejátszhatok zongorán

– magyarázta Jakupcsek, aki előadásokat is tart, a könyvírás pedig egy olyan platform lett az életében, amelyen keresztül többet tud elmondani, mint amennyire a televíziózás teret enged.

Jakupcsek nem zárkózik el a jövőbeli tévés szerepléstől sem, de hangsúlyozza: már nem építi a karrierjét. „Az életemnek abban a részében vagyok, amelyben elsősorban a tudásomat szeretném kamatoztatni, lehetőleg úgy, hogy örömet okozzon.”

A műsorvezető hiányolja a képernyőről a magazinműsorokat, amelyek mindig is a szíve csücskei voltak. Szerinte ezekben a műsorokban sok érdekes, értékes embert lehetne bemutatni, és a civil emberek is nagyobb teret kaphatnának. Éppen ezért kezdett el írni is, mert úgy érzi, hogy „a civil emberek csak akkor kerülnek be a televízióba, ha elüti őket a mozdony”.