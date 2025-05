Baj lehet a vége, ha Kim Kardashian tovább kísérti a sorsot?

A történelemben kevés olyan popkulturális ikon akad, akinek relevanciájával, egyediségével és jelentőségteljességével mindenki egyetért. Ilyen személy volt az ötvenes-hatvanas években Marilyn Monroe, majd a nyolcvanas évektől Diana walesi hercegné, jelenleg pedig Kim Kardashian. Ismertté válásával nemcsak hírnévre, hanem olyan szintű befolyásra tett szert, amit kevesen mondhatnak el magukról a celebvilágban. A Kardashian klánból az amerikai királyi család lett az ismertté válásának köszönhetően, így világszerte azt tartják szépnek, divatosnak, elfogadhatónak, amit ők annak mondanak. Persze gyűlölködő megjegyzésekből is jut bőven, de mindezek ellenére ugyanolyan népszerű és közkedvelt marad, sőt képes a saját javára fordítani a negatív megjegyzéseket.

Ez az a faktor, amivel elődeinek nem kellett megküzdenie, Monroe és a hercegné is fürdőztek a nép imádatában, akik lesték minden lépésüket, és olyanok akartak lenni, mint ők. Nem kellett olyan ravasznak lenniük, hogy a negatív sajtóval vonják még inkább magukra az emberek figyelmét, ma viszont ezt szinte minden hírességnek meg kell tennie, akkor is, ha nem akkora ikonok, mint Kim Kardashian. A nő, aki egy szexvideó által vált a világ egyik legbefolyásosabb személyévé, viszont talán annyira nem csodálkozik, hogy mindennap meg kell küzdenie a negatív sajtóval.

Hírnevét a lehető legprofibb módon igyekszik ápolni, éppen ezért választott olyan példaképeket magának, mint Marilyn Monroe vagy Diana hercegné. Természetesen nem akar pontosan olyan lenni, mint ők, a célja a hasonló történelmi és popkulturális hatás elérése. Nemcsak híres akar lenni, hanem emlékezetes és ikonikus, és nyugodt szívvel mondhatjuk, jó úton halad efelé.

A Marilyn-effektus

Kétség sem fér hozzá, hogy Kim Kardashian botrányhősként került be a köztudatba még 2007-ben, amikor nyilvános lett szexvideója akkori partnerével, Ray J-el. Korábban is ismerték – Paris Hilton stylistjaként –, de innentől kezdve már egyedül is elég érdekesnek bizonyult a publikum számára. Marilyn Monroe-hoz hasonlóan kezdte el építeni karrierjét mint a modern nőiség szimbóluma, nem titkolt célja volt a kétezres évek szexszimbólumává válni, ami a 2007-es Playboy magazin címlapján valóra is vált. Évről évre tudatosan építette imidzsét, hogy az általa „az eredeti bombanőként” emlegetett Marilyn nyomdokaiba lépjen, ez szinte felért az önmárkaépítéssel a számára.

Nem csoda, hogy a 2010-es évekre a Kardashian-féle szépség lett az ideális, rengeteg plasztika, beállított pózok, valamint méregdrága holmik. Több saját márkát is alapított, amelyek segítségével erősítette az üzenetet, miszerint az általa diktált szépség és divatosság az igazi és egyetlen helyes verzió. A fiatal nők testképére is óriási hatással volt, amikor ideállá tette a nagy fenék, keskeny derék, hatalmas ajkak hármasát. Hosszú ideig ez volt az idealizált szépség, egészen 2022-2023-ig mindenki arra törekedett, hogy elérje ezt a célt,

majd ismét trendi lett természetesen szépnek lenni, így Kimnek is arculatot kellett váltania.

Visszafogottabban folytatja küldetését a Z generációsok között, akik élén saját testvére, Kylie Jenner áll.

Az, hogy imádja Marilyn Monroe-t, 2022-ben vált teljesen nyilvánvalóvá, amikor is az egykori színésznő ikonikus gyémántokba borított ruháját viselte a Met-gálán. Ez hatalmas port kavart, sokan szentségtörésnek nevezték, míg mások szerint mindössze felvállalta, hogy a szőke bombázóhoz szeretne hasonlítani. A felháborodókat az hergelte fel, hogy az a bizonyos ruha egy rendkívül fontos része a divattörténelemnek, így nem szabadna kárt tenni benne azzal, hogy valaki más hordja. A ruhadarab ugyanis kifejezetten Marilyn Monroe alakjára készült, egyes források úgy tudják, szó szerint rajta varrták össze, hogy tökéletesen passzoljon rá.

Diana hercegné nyomdokában

2019-ben komolyabb vizekre kívánt evezni Kim Kardashian, így édesapja után szabadon jogászi babérokra tört. A büntetőjog világában merült el, ügyvédek és ügyészek mellett tanult az elmúlt hat évben, és az ő szakértelmüket használva igyekezett segíteni megannyi bajba jutott emberen. Az utóbbi időben pedig aktívan felszólalt a bűnügyi- és börtönreform mellett, amire meglátása szerint nagy szüksége lenne Amerikának. Ez az átmenet a felszínes celebek világából a felelősségteljes társadalmi szerepet vállaló személyekébe rendkívül hasonlít Diana walesi hercegné karrierívéhez, aki a titokzatos királyi család tagjából lett a nép hercegnéje. Szintén hozzátartozik a hasonlósághoz az a rendkívül ambivalens kapcsolat a sajtóval, ami mindkettejük esetében tetten érhető.

A hasonlóságot kettejük között először 2024-ben kezdték el felkapni, amikor Kardashian a LACMA-gálán azt az Attallah-kereszt-nyakláncot viselte, ami Diana hercegnéé volt a nyolcvanas években. Az ékszert Kardashian egy aukción vásárolta meg 2023-ban, és fontosnak tartotta, hogy méltóságteljes emléket állítson viselésével a néhai hercegnének. A történelmi jelentőség mellett kifejezetten egyedi dizájnja is van a láncnak, így viselője nem tudja nem különlegesnek érezni magát. Persze az, hogy most már Kim Kardashian tulajdona, szintén rendkívül felbőszítette az internetet, sokan úgy vélték, nem méltó rá, és véleményük szerint a gálán is ízléstelenül viselte, meggyalázva ezzel Diana emlékét.

mivel Kim Kardashian már a negyvenes éveiben jár, nem meglepő, hogy imidzsében is egy komolyabb, elegánsabb nőt szeretne mutatni követőinek.

Diana hercegné tökéletes példakép ebből a szempontból, ugyanis ő is arról vált ismertté, hogy rendkívül elegáns és egyedi volt. Mindemellett hatalmas szíve volt, akinek elsődleges célja volt segíteni a gyerekeken és a bajba jutottakon. Ezt az irgalmas, jólelkű szerepet Kim Kardashian talán soha nem tudja majd teljesen elsajátítani, de a szándék ennek elérésére már önmagában hatalmas szó egy olyan család tagjaként, akiket önimádásuk által ismert meg a világ.

Kezdődhet a konspirálás

Marilyn Monroe és Diana hercegné egyaránt tragikusan fiatalon hagyták itt a földi létet, ráadásul mindkettejük halálát megannyi összeesküvés-elmélet övezi, elsősorban feltehetően azért, mert rajongóik nehezen barátkoztak meg a gondolattal, hogy már nincsenek többé. Monroe 1962-ben, gyógyszer-túladagolásban, míg Diana hercegné 1997-ben, autóbalesetben halt meg. Most, hogy már teljesen nyilvánvaló, Kim Kardashian mennyire szeretne mindkettejükre hasonlítani, várható volt, hogy csak idő kérdése az ő tragikus halálával kapcsolatos konspirációk megkezdődése. Tulajdonképpen nem is alaptalan az ezzel kapcsolatos félelem, hiszen kilenc évvel ezelőtt Párizsban igen közel került ahhoz, hogy példaképei sorsára jusson, amikor is a ma már Kardashian's Twelve-ként ismert rablóbanda elkövette az évszázad legnagyobb ékszerrablását.

Ha a realitás talaján maradunk, leszögezhetjük, Kim Kardashian abból a szempontból példaképeihez nagyon hasonló életet él, hogy minden lépéséről készül fénykép, újságcikk vagy valamilyen közösségi médiás poszt. Egy szó mint száz: figyelik, méghozzá árgus szemekkel. Ő is egy ikonná vált, viszont nem az a tragikus sorsú szépség, mint Monroe vagy Diana, akik élete örök érvényű üzenetet hagyott hátra a társadalom számára. Kardashian inkább egy médiamanipulált, önreklámozott ikon, akinek az volt a célja, hogy elérjen idáig.

Összességében tehát kicsi az esélye, hogy elődeihez hasonló tragédia érje, már csak azért is, mert nem él olyan veszélyes vagy kicsapongó életet, mint ők. Marilyn Monroe köztudottan gyógyszerfüggő volt, Diana hercegné pedig mentális betegséggel és bulimiával is küzdött, miközben a közvélemény és a királyi család kereszttüzében próbált egyensúlyozni. Kim Kardashian helyzete ezeknél jóval egyszerűbb és kontrolláltabb, tekintve, hogy ő maga működteti azt a médiagépezetet, ami gondoskodik hírneve rendben tartásáról. Emellett egészséges is, és pénzügyi gondokkal sem kell egyhamar számolnia.

(Borítókép: Kim Kardashian részt vesz a Met-gálán 2022. május 2-án New Yorkban. Fotó: Noam Galai / GC Images)