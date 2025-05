Hullahegyeken át vezet az út az örökre szóló élményhez

Halkan berregett a motorcsónak, amikor Herceg Noviban beszálltam, hogy a szemközti Roséba menjek. A Dubrovniktól jó 60 kilométerre levő térség egyike a legszebb tengerpartoknak Európában, de még a tömegturizmus nem érte el úgy, mint a horvátokat, vagy a Kotori öböl mélyén fekvő névadó várost, nem beszélve Montenegró buliközpontjáról, a korábban csodálatos szépségű, de ma már betondzsungellé változtatott Budváról.

Rosé még nyugodt, a parton felettébb lelkes és fiatal montenegróiak építettek olyan hotelt, ami a minimáldesign jegyeit mutatja, a vöröstéglás teraszokon kávét szürcsölgetve a szemközti hegyes-dombos öbölre látni, csak a sirályok félreismerhetetlen hangja töri meg a csendet. No meg néhány motorcsónaké. Külföldieket hoznak Roséba, javarészben angolokat, németeket, akik gond nélkül megfizetik a nemzetközi mércével nem túl magas hotel- vagy ételárakat.

Z generáció és az adrenalin

Jönnek fiatalok is szép számmal, igaz kicsit tovább kuporognak az általábban rozzant csónakokban – ők a hegyek gyomrába vájt egykori tengeralattjáró kikötőket veszik irányba, ahol egészen misztikus hangulat uralkodik még nappal is. Annak idején Jugoszláviának volt tengeralattjáró flottája, amely a környéken állomásozott. Az általában egy hajó befogadásra kiépített, hegyek takarásában levő szűk betondokkok ma is jó állapotban vannak, néhol még megbízhatóan működik a világítás is. Esténként hangszórókból ömlik a zene, mert ezen a különleges helyszínen olykor összegyűlnek a fiatalok, hogy kierésszék a gőzt.

A 20 év körüliek, tehát a Z generációhoz tartozók aszerint utaznak külföldre, hogy hol találnak érdekességet, hol áramlik igazán az adrenalin. A könnyűzenei-történelmi kombó megfelelő még akkor is, ha inkább a buli a fontos. De azért a háború ridegségét sugalló tengeralattjáró bázis is „cool” – igazán különleges képek készíthetők még akkor is, ha hadihajó már csak a közeli múzuemban látható.

A Kotori öböl jó példa arra, mennyire átjárja a turizmussal foglalkozók mindennapjait a különlegesség iránti igény. Egykori haláltáborokba, háborús helyszínekre, atomkatasztrófák helyszínére sokan utaznak, valóságos üzletág alakult ki az utóbbi évtizedekben: angolul dark tourism neve. Sötét turizmus, tehát az emberiség súlyos örökségeinek megismerése – avagy út a hullahegyeken át. J.J. Lenon és M. Foley 2000 körül már könyvet szentelt a témának, azóta a Puittsburgh Egyetemen külön kutatóintézet működik a nemzetközi turizmus „sötét oldala” tendenciáinak vizsgálatára, főleg pedig annak kutatására, miért is érdekli az embereket ennyire a történelmi tragédia?

Az is igaz, feljegyzések szerint már a waterlooi csata helyszínén hamar megjelentek a szekereken helyet foglaló érdeklődők, akiket valószínűleg megdöbbentett, de feltétlenül érdekelt a több tízezer halott a történelem egyik legnagyobb hatású csatájának másnapján, ami Napóleon végleges bukását hozta. Később, amikor a tömeges turizmus Angliában kialakult, tehát az első világháború vérzivataros napjaiban brit irodák már szervezett utazásokat indítottak a német-francia frontra. Már csak azért is tehették, mert az állások nem nagyon mozdultak, az állóháború fogalma ekkor alakult ki, miként a borzalmas véráldozatokat követelő marne-i vérszivattyú is joggal szerepelhetett a kínálatban – látnivaló, primitív gépekkel készült fotótéma sajnos volt bőven.

Az egykori háborúk helyszínei manapság is rendkívül népszerűek. Vietnam az élen áll, oda nagyon sok amerikai azért látogat el, hogy megnézze: miért is szenvedett végleges, megsemmisítő és megalázó vereséget a „mezítlábas Vietkongtól” az olykor több mint fél millió katonát felvonultató amerikai hadsereg Saigonnál. Magam is ott álltam azoknál az „ürgelyukaknál”, amelyek részben választ adtak erre a kérdésre.

A halál hátulról érkezett

Az elnevezés azért találó, mert az agyagos, tehát gyorsan beton szilárdságúvá száradó földbe vájt járatok mérete rendkívül kicsi – a vietnamiak is ilyenek voltak. Villámgyorsan ugrottak be, két méter mélyre lemásztak, ahol kis közösségek alakultak ki. Ott éltek a családok, még kis iskolák is működtek a föld alatt, nem beszélve pihenőkről, elsősegély helyekről. A felszínig kiérő nádcsöveken jutott be az a minimális friss levegő, ami a túléléshez kellet – hosszú hónapokon át. A járatokat folyamatosan bővítették, az amerikaiak hirtelen azon vették észre magukat, hogy a harcosok hátulról támadnak. Szó szerint a földből jöttek ki – igaz szovjet fegyverekkel a hátukon.

Magam is kipróbáltam egy ilyen helyet, amelyet imádnak a sötét turizmus hívei Vietnam déli részén. Amikor nem éppen hajszálvékony testemet préseltem be a teljesen sötét, levegőtlen, rettentően szűk járatba, elfogott a halálfélelem. Soha ilyet nem éreztem. Kezemmel a talajt és az oldalfalat tapogatva, térden kúsztam előre, minden másodperc örökkévalóságnak tűnt. Se lámpa, se levegő, csak szűk üreg. Fogalmam sincs mennyi időt tölthettem a járatban, néhány percet talán, amikor megláttam a derengő fényt az alagút másik oldalán. Felbotorkáltam a lyukba helyezett létrán, mélyet szívtam az egyébként rettentően meleg levegőből. Soha ilyen jól nem esett a párával teli szippantás. Később lemértem: alig 8 métert kúsztam négykézláb a föld alatt...

A vietnami hadsereg egykori járatait felkereső amerikaiak nagyon sokan voltak. Elmennek Danangba is, ahol az USA fő katonai repülőtere volt a háborúban – ennek helyén ma már csodálatos szépségű golfpálya zöldell. Nem eltúlzottak a sötét turizmus nagyságrendjével kapcsolatos becslések, amelyek szerint évente 32 milliárd dollárt generál a világon az érdeklődés a múlt, a halál, a tragédia iránt. A témával foglalkozó szakportálok szerint 116 országban több mint 1000 úti célt kínálnak a kalandkeresőknek.

A Z generáció beérésével együtt a sötét turizmus által generált pénz nőni fog, s 2030-ra eléri az évi 40 milliárd dollárt. Ez azért is reális, mert a 2000 után született, képzett fiatalok egy része meg akarja érteni apja, anyja történelmi drámáit. Egy részük igencsak fogékony saját nemzetének történelme iránt is. A szabadon gondolkodó, művelt, dinamikus fiatalok felpörgetik a sötét turizmust, mégpedig azért, hogy a helyszíneken járva saját viszonyt, s ezáltal megalapozott véleményt alakítsanak ki a történelem drámáival kapcsolatban.

Vérengzések Kambodzsában

A szakirodalom három típusra osztja a turizmus eme ágát, mindegyik körülbelül 20 százalékát adja a dark tourismból származó összbevételnek. A nukláris katasztrófák helyszínei talán a legismertebbek, legdrámaiabbak. Csernobil mindent visz, mert élénken él emlékezetünkben, s talán már nem olyan veszélyes az egykori erőművet övező városok, főleg Pripjaty felkeresése. De Amerikában a Three Mile Island vagy éppen a japán Fukushima is rendkívül népszerű a nukleáris balesetek iránt érdeklődők számára.

A másik kategória a nagy csaták, népirtások helyszínei. Például Kambodzsa, ahol nemcsak Angkor templomvárosának romjai, hanem a vérengző kommunista diktátor Pol Pot és az áldozatok csonthegyből álló tömegsírjai is slágertémák. Franciaországban az Omaha beachnek nevezett tengerszakaszon az 1944-es D-napon történt tengerparti partraszállás ikonikus, de borzalmas véráldozatot követelő területe vonzza a külföldieket. Sajnos nagyon sok más példa is van – elég Banja Lukára, az egykori Jugoszlávia szétesését követő polgárháború népirtásaira utalni szomszédunkból.

Ilyen Famagusta is Észak-Cipruson, ahol a sziget kettéosztásához vezető török-görög háború olyan váratlanul pattant ki, hogy az elitszállók asztalain évtizedekig ott maradt a kávécsésze. A festői üdülőközpont a harci cselekmények központjába került, a front ott húzódott, nem volt idő elvinni semmit. A fegyverszünet után az ENSZ felügyelte a területet, ma is békefenntartók vannak, a város évtizedeken át lezárt terület volt.

Három évvel ezelőtt az elsők között mehettem be a nyitás után: döbbenetes látványt nyújtottak a vadul burjánzó növények által leigázott egykori elitszállodák és a kietlen part, vagy éppen a betört üvegű egykori kaszinó. Rozzant kerékpárokon lehetett körbetekerni a szellemvárost, amely a hatvanas években még a francia filmszínészek – így Brigitte Bardot vagy Alain Delon – legkedveltebb üdülőhelyeként szolgált.

A harmadik a holokuaszt. Auschwitzba rengetegen mennek, de a náci vagy éppen a vörös terror brutális nyomai után kutatva hazánkat is sokan felkeresik. Ezzel magyarázható a Terror Háza Múzeuma, vagy éppen a Cipők a Duna-parton népszerűsége, hiszen a mészárlások művészi kifejezése a Pauer Gyula és Can Togay János által készített szoborsor a nyilasok által a jeges vízbe belelőtt emberek örök emléke. A fennmaradó bevételek a különleges eseményekhez, vagy inkább a klasszikus katasztrófa turizmushoz kötődnek. Előbbire jó példa a Dakota-ház, ahol John Lennnont megölték, vagy éppen a Gound Zero New Yorkban, az ikertornyok 2001-es lerombolására emlékeztetve.

Bujkáló náci bűnösök

A turisták jó érzékkel kiválasztják azokat a történeti helyeket is, ahol nem háború vagy katasztrófa torzóit lehet ma látni – egyszerűen csak a változó világ nyomait. A festői argentin város, Patagónia „bejárata”, a közeli síközpont kapuja, Bariloche is ilyen, ahol az egykori arany- és rézbányák szinte egybeolvadnak a festői szépségű tavakkal, de ahol máig a misztikus nevű (és a helyiek állandó tiltakozását kiváltó) Nemzeti Atom Központ hegybe vájt reaktorbunkere is fotótéma lehet a külföldieknek. Az már mai korunk jellegzetessége, hogy a legszebb tavak partján minőségi golfpályák zöldellnek – általában amerikai turisták játszanak.

De van más oka is annak, miért megy ilyen sok turista Barilocheba! A sötét turizmus ugyanis itt is jelen van. Argentína azért népszerű az igazán különleges történelmi helyszínek iránt érdeklődők számára, mert sok körözött náci rejtőzött el a dél-amerikai földrészen. Barilochéban pédául 50 éven keresztül bujkált Erich Priebke háborús bűnös, aki álnéven élte napjait, s még a helyi német iskolában is taníthatott... Sok turista fotózkodik az épület előtt.

A közeli Bolívia is az egyik legkedveltebb helyszín a különleges történelmi emlékek iránt érdeklődők számára. Uyuni város mellett, 3600 méter magasan terül el a világ legnagyobb sósivatagja. Tízezer négyzetkilométer tükörsima misztikum – egykor azonban ezüstbányákból kitermelt értékes anyagokkal megrakott vonatot száguldoztak errefelé. 1940-re azonban elfogyott az érc, leállt a munka – a hátrahagyott gőzmozdonyok és vagonok rozsdamarta fekete váza azonban máig szürreális képként emlékeztet egy letűnt gazdasági csodára. Ami azonban újjászülethet, mert errefelé van a világ lítiumtartalékának 35 százaléka. Rövidesen kitermelik, de a turistákat a bányák közelébe sem fogják engedni.