Megszólalt Kóbor János lánya: Édesapám nem támogatta énekesi karrieremet

Kóbor Léna, az Omega legendás énekesének lánya nemrég töltötte be 18. életévét, és kiadta első dalát, amely már most jelentős figyelmet kap. A fiatal énekesnő egy rádióinterjúban elmondta, hogy édesapja fenntartásokkal viszonyult a zenei karrierválasztásához, de ő bízik benne, hogy most már büszke lenne rá.