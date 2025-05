Eldőlt, ez a páros nyerte A Nagy Duettet

Vasárnap este a The Greatest Show című dallal és Ördög Nóra lányának, Micinek a légtornász előadásával robbantotta be a stúdiót Till Attila és Liptai Claudia. A Nagy Duett utolsó adása több mint három órásra nyúlt, ez idő alatt több meglepetéssel is készültek a nézőknek, többek között azzal, hogy most csak az ő szavazataik számítottak, a zsűri ezúttal nem pontozhatta a versenyzőket. A versenyzők két dallal készültek, egy új és egy korábban más duótól elhangzott slágerrel igyekeztek bizonyítani, amikor éppen nem a produkcióból korábban kiesett párok szórakoztatták a nézőket, vagy Tóth Gabi legújabb dalának bemutatója ment éppen.

A stúdióban emellett nagy volt az izgalom, hogy Brasch Bence odaér-e az adásba, mert még színházi előadása volt, amiért kezdésre nem tudta elkezdeni a műsort.

Az adást így rögtön egy kiesett pár, Sydeney van den Bosch és Pető Brúnó nyitotta meg Majka és Curtis közös dalával, a Belehalokkal. Az előadásukon látszódott, hogy tét nélküli volt a produkció, a zsűri is csak pozitív szavakkal és jókívánságokkal látta el őket, Szabó Zsófi és a rapper ráadásul még ki is békültek.

Új és lopott dalok

Mihályfi Luca és kedvese, Hegyes Berci többször is voltak adásgyőztesek, így kellő magabiztossággal fordultak rá a döntőre. Legutóbb még Szabó Zsófi is megjegyezte, hogy hétről hétre folyamatos fejlődést tudnak bemutatni. Most, az Éget a nap című dallal ismét taroltak az ítészek között, Szabó Zsófi folyamatosan dicsérte őket, míg Horváth Tomi egyenesen 10 pontot adott volna nekik, Hajós András pedig bátorította őket, hogy próbálják ki magukat más területeken is, míg Kasza Tibi csak ennyit mondott:

Ha reálisan nézzük, akkor ezt a versenyt nektek kell megnyerni!

Nótár Mary és Aurelio korábban nem tudott úgy bizonyítani, ahogy azt szerették volna, de Aurelio most megígérte, ha megnyerik a versenyt, akkor magára tetováltatja az énekesnő arcát. Egy fergeteges roma lagzi hangulatával a dal végén a közönség már állva tapsolt a versenyzőknek. Hajós András meg is említette, hogy most több ponton is tisztán énekelt Aurelio, amiért külön gratulált is neki.

Ismét egy kiesett párral folytatódott az adás, Radics Gigi és Visváder Tamás a It's Raining Men című dalra balettozva búcsúztak a műsortól.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egyenesen Aurélióéktól lopta el a Bella Ciaot a második szereplésükhöz, az olasz partizán dal előadását a közönség ujjongva fogadta, a zsűri pedig ismét csupa pozitív megjegyzéssel látta el őket. Nótár Mary és Aurelio cserébe tőlük lopott el egy korábbi dalt, így ismét Hófehérke és a herceg értelmezésében szólhatott a Hol van az a lány című sláger. A „mérgezett” herceg végül rappelve tért magához, utána természetesen járt a taps és a dicséret.

Színpadról a színpadra

Brasch Bencért nem kellett komolyabban aggódni, ismét időben odaért a TV2 stúdiójába, ami azzal járt, hogy egymás után kellett előadniuk mind a két produkciójukat. Előtte azonban még volt egy szusszanásnyi ideje, ugyanis Dér Heni és Gáspár Győző tért vissza a színpadra, hogy elénekeljék az Ismerős Arcoktól a Nélküledet.

Lékai-Kiss Ramóna és színész társa a Kislány a zongoránál című dalra táncoltatta meg egymást első előadásuk alatt. Elmondásuk szerint nagyon szeretnének nyerni, de így is örülnek, hogy eddig eljutottak a versenybe, hozzátéve, hogy a női mezőnyt tekintve Ramóna már győztese a műsornak. Szabó Zsófi szerint szinte fürdőzik a színpadi szerepében Lékai-Kiss Ramóna, míg Hajós András megjegyezte, hogy neki az egyik kedvence a műsorban, amiért nem próbálkozik az olyanokkal, amikről tudja, hogy nem fog neki menni.

A produkciók hosszú listáját a késlekedés miatt így ők zárták egy pár perces szünet után, a lopott dalt pedig egyenesen Gáspár Győzőéktől kölcsönözték. Az Acalari Bomba volt az egyik utolsó dal, amit előadtak Dér Henivel, mielőtt kiestek volna a versenyből, az akkori előadásuk alatt viszont Ramóna és Bence is táncra perdült, így egyértelmű volt számukra, hogy egy hatalmas bulival búcsúzzanak a megmérettetéstől. A zsűri ezúttal is oda meg vissza volt a produkciójukért, negatív kritikát nem kaptak egyiküktől sem.

A nézők döntöttek

A nézők első körös szavazása után kihirdették A Nagy Duett döntőjének a harmadik helyezettjét,

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a műsor bronzérmese lett.

Till Attila a döntés kihirdetése után meg is jegyezte, hogy ő inkább arra számított, hogy ők lesznek a nyertesek. Kasza Tibi Aurelióékat várta győztesként, hozzá csatlakozott Horváth Tamás, míg Lékai-Kiss Ramónáékat Szabó Zsófi és Hajós András várta az első helyre.

A nézők szavazatai alapján Nótár Mary és Aurélió lettek A Nagy Duett ezüstérmesei, így