Véletlenül vagy szándékosan került gyilkos galóca a Wellington-bélszínbe? – erre a kérdésre keresi a választ az egyik ausztrál bíróság, miután egy nő a volt férje szüleit, a férfi testvérét és annak párját is megmérgezte a vacsorával. Az együtt töltött idő indoka hazugság volt, de nem világos, hogy valóban tudott-e a mérgező gombáról, vagy véletlenül vette le a szupermarket polcáról az egész család sorsát megpecsételő ételt.

Az 50 éves Erin Pattersontól elhidegült a férje, elváltak, és rendezték volna a viszonyt, így egy vacsorára invitálta a férfi, Simon családját. Az ausztrál nő közölte a két gyerekével, hogy nem ülhetnek az asztalhoz, mert felnőttes témáról lesz szó közöttük. A volt anyósáéknak és sógorainak Wellington-bélszínt készített, csak egy apró hozzávalóról feledkezett meg: gyilkos galóca került a marhahúst beburkoló gombaköntösbe. A vacsorán öten vettek részt, de csak ketten élték túl a főfogást: Erin és a sógora, Ian Wilkinson, majd másnap a gyerekei is kaptak maradékmentés gyanánt.

Mindenki a kórházban, a maradék a kukában

Az 50 éves Patterson három gyilkossági és egy gyilkossági kísérlet vádjával néz szembe azzal a vacsorával kapcsolatban, amelyet 2023. július 29-én a leongathai házában szolgált fel. A nő ártatlannak vallotta magát elhidegült férje, Simon Patterson hozzátartozóinak meggyilkolásában vagy gyilkossági kísérletében.

Dr. Christopher Webster – aki a Leongatha kórházban dolgozott két nappal azután, hogy Erin felszolgálta a főfogást – ekkorra már a négy vendéget intenzív osztályon kezelte mérgezés gyanújával. Közölte a nővel, hogy attól a tart, a családtagok halálos mennyiségű gyilkos galócát fogyaszthattak, ezért jó lenne tudni, hogy honnan szerezte a gombát az ételhez. Erin Patterson röviden csak benyögte az egyik legismertebb ausztrál szupermarket nevét, de többet érdemben nem tett hozzá. Hiába javasolta neki az orvos, hogy maradjon a kórházban, mert megvan a gyanúja annak, hogy ő is mérgezés áldozata lehet, a nő öt perc után elhagyta az intézményt.

Az orvost nem hagyta nyugodni a lelkiismerete, így nemcsak a nőt próbálta elérni a telefonján, hanem a rendőrséget is riasztotta az üggyel kapcsolatban. Az ő kérésére szedték elő a maradékot a kukából az egyenruhások, Erin Patterson nem sokkal később önmagától vonult vissza a kórházba. Elárulta, hogy az ételből később kaptak a gyerekei is, de a gombát és a tésztát nem ették meg, így fölösleges ijesztgetésnek tartja, hogy őket is behívja a szakember.

Megijedhetnek és élhetnek, vagy meghalhatnak

– vágta rá az orvos, aki az étellel kapcsolatban a volt sógornőt is megkérdezte, de ő csak annyit tudott mondani, hogy csodálatos volt a marhahús.

A nő férje, Ian volt az egyetlen, aki túlélte a mérgezést, lánya elmondása szerint pedig még a felesége adagját is ő fejezte be, amikor a nő közölte, hogy már nem fér belé több. A vacsora apropója nem mellesleg az volt, hogy Patterson szerette volna megbeszélni a családtagokkal, hogyan jelentse be a gyerekeinek, hogy rákos daganatot találtak a szervezetében. Az már csak a bíróságon derült ki, hogy soha nem diagnosztizáltak nála hasonlót.

Nem tűnt olyannak, mint aki rosszul van

„Ian alig tudta felemelni a fejét, de Erin nekem nem tűnt betegnek” – így vallott az egyik ellátást végző ápoló, Cindy Munro. A nőt megkérték, hogy kezdje meg Erin Patterson ellátását, mert várhatóan neki is sok folyadék-utánpótlásra lesz szüksége, azonban ő közölte, hogy nem akar semmilyen orvosi segítséget. Patterson állítja, nem tudott róla, hogy gyilkos galóca volt a gombák a között, ezt bizonyítani is tudja, így őt sem gyilkosságért, sem annak kísérletéért nem lehetne elítélni.

Kylie Ashton, a Gippsland Southern Health Service ápolási igazgatója elmondta a bíróságnak, hogy Pattersonnak azt mondta, amikor először jelentkezett a kórházban, hogy a szívverése „veszélyesen magas”, és hogy ez, valamint a vérnyomása a mérgezés jelei lehetnek. Patterson azonban öt perc után úgy döntött, hogy saját felelősségre inkább elhagyja a kórházat. Az eljáró rendőrök is állították a bíróság előtt, hogy nem volt problémájuk a nővel, Patterson végig együttműködött, amikor a házában keresték a maradék bélszínt.

A nő egy másik sógornője, aki nem volt meghívva a vacsorára, elmondta, hogy bár Simon és Patterson a 2015-ös szakításuk ellenére jó kapcsolatot ápoltak, ez a vacsorát megelőző 12 hónapban megromlott a viszonyuk. Ennek oka a gyermektartás körüli vita volt, és az, hogy Patterson a gyerekek iskoláját Simon értesítése nélkül változtatta meg.

Tanya arról is beszélt, hogy 2023. augusztus 1-jén meglátogatta Pattersont a Monash kórházban. A nőt 2023. július 31-én délután mentővel szállították oda. „Erin megkérdezte tőlem, hogy van mindenki, én pedig azt mondtam neki, hogy a helyzet gyorsan romlik, de nem rendelkezem a legfrissebb információkkal” – mondta Tanya a bíróságnak. Tanya elmondása szerint a vendégek közül hárman ekkor már kómában voltak.

A közel két évvel ezelőtti mérgezéssel kapcsolatban várhatóan még idén ítélet születhet, amiből kiderülhet, hogy volt-e szándéka Erin Pattersonnak a gyilkos galócával.