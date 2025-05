A bevonulása előtt adott interjút Gyárfás Tamás

Több mint egy hónappal ezelőtt jogerősen is börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla Gyárfás Tamást, amiért az ítélet szerint felbujtotta Portik Tamást, hogy megölesse Fenyő Jánost. A bíróság döntésével kapcsolatban megszólalt Tasnádi Péter, illetve Kovács Lajos is, most Gyárfás Tamás kapott arra lehetőséget, hogy Hajdú Péter műsorában válaszoljon a kérdésekre. Az egykori producer a másfél órában többek között beszélt arról, hogy:

Tasnádi Péter régebben komoly összegeket hagyott ott a cégénél, sikerült egyszer egy nap alatt visszaszerezni az ő lopott autóját. A szavahihetőségét a tanúvallomások alatt Kovács Lajos, az ügyben nyomozó rendőr néhol megkérdőjelezte.

Négy ember is szóba került Fenyő János halálával kapcsolatban, köztük volt Gyárfás Tamás és Princz Gábor is.

Fogalma sincs, hogy Portik Tamásnak van-e köze a Fenyő János elleni merénylethez, ő soha nem fizetett nekik.

Felmerült benne, hogy elmeneküljön a hatóságok elől, de ezt elvetette, mert csak a bűnösök menekülnek.

Hét év a felbujtásért

Gyárfás Tamás élőben hallgatta végig az ítélőtábla tárgyalótermében, ahogy bűnösnek mondja ki a tanács Fenyő János meggyilkolása ügyében. A másodrendű Portik Tamás a negyedik tárgyalásra már videón sem volt hajlandó becsatlakozni az ítélethirdetésbe, korábban ugyanis közölte, hogy nem hajlandó beszélni a bíróval, miután meglátása szerint jogellenesen rendelték ki mellé azt a védőt, akitől korábban ő maga szabadult meg.

Fenyő János 1998-as meggyilkolása után Gyárfás Tamás neve először egy 2014-es tárgyaláson merült fel, amikor is Tasnádi Péter megmosolyogtatta a tárgyalóteremben ülőket. A magyar éjszakai élet veterán szereplője vallomásában elmondta, hogy Gyárfás Tamás őt bízta meg Fenyő likvidálásával, ám ő nem hajtotta végre a kérést. A pénzt ugyanakkor elkérte Gyárfástól, amit utólag sajnál, hiszen régi barátját verte át ezzel. Nem tudott arról, hogy lettek volna versenytársai a vállalkozásra, ahogy azt is állította, Gyárfásnak biztosan nincs köze a gyilkossághoz, elvégre akkor nem fizette volna ki Tasnádit. A börtönből elővezetett férfi vallomását végül az ügyben akkor eljáró bíró nem vette figyelembe, mert Tasnádi nem tudta bizonyítékokkal alátámasztani az állításait. Gyárfás Tamást akkor ki sem hallgatta az illetékes tanácselnök.

2018. április 17-én aztán bombaként robbant a hír, hogy kihallgatták a nyomozók Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság miatt. Ekkor már sejteni lehetett, hogy a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét a Portik által titokban rögzített hangfelvételek miatt vették elő a hatóságok, majd elrendelték letartóztatását. A rendőrségnek mindent tagadott, majd kiderült, hogy a hangfelvételekkel zsarolni próbálták ismeretlenek Gyárfást, amiért ő feljelentést tett a rendőrségen. Házi őrizetbe került, majd egy 200 milliós óvadék kifizetésével szabadulhatott a bűnügyi felügyelet alól.

A tárgyalások későbbi szakaszában kiderült, hogy a zsarolók Portik élettársától kapták a felvételeket, amelyeket meghallgatva felismerték a hangok tulajdonosait, egy rövid kivonatot készítettek a több mint 500 órányi felvételből, majd a papírokon szereplő szöveggel próbálták zsarolni Gyárfást.

Tasnádi vallomásával és a hangfelvételekre hagyatkozva az ügyészség 2019-ben vádat emelt Gyárfás Tamás ellen emberölésre való felbujtás miatt. Hat évig tartott a per, mire jogerős ítélettel lezárta a tárgyalásokat az ítélőtábla tanácsa.