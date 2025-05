Bárdosi és Boráros újra ököllel és vérrel írnak történelmet a ringben

Az eseménysorozattal visszatér egy különösen megosztó párharc is: az MMA-sztár Gábor „The Punisher” Boráros és az olimpiai ezüstérmes Bárdosi Sándor néz szembe ismét egymással. A HELL Boxing Kings közleménye szerint bár legutóbb Boráros győzedelmeskedett, elismerte, hogy betegséggel küzdött a mérkőzés alatt, ezért most egészségesen is szeretné megmutatni, mire képes. A 47 éves Bárdosi szintén készen áll arra, hogy egyértelművé tegye, „ki a jobb férfi kettőnk közül”.

Az elkövetkező mérkőzéseken összecsap Istenes Bence, a műsorvezetőből lett bokszoló és Varga „Vitéz” Viktor is, akik a HELL Boxing Kings- és a Sztárbox-övért fognak ringbe szállni egymással. Mint kiderült, ez az első a magyar celebboksz történetében. Istenes Bence elmondta, hogy örül a folytatásnak, „az eseménynek elképesztő hangulata volt”. Varga Viktor pedig kijelentette:

A boksz az igazság végső formája. A színpadon szerepek mögé bújhatok, de a ringben csak a nyers valóság marad. Nem csak az ellenfeleimmel küzdök, hanem mindenkivel, aki valaha kétségbe vonta a hitelességemet.

A torna váratlan, ám annál pozitívabb meglepetése, hogy Bacskai Balázs, Magyarország legsikeresebb aktív ökölvívójának részvételére is számíthatnak a rajongók. „A 18-0-s mérleggel rendelkező bajnok jelenleg a világranglista 30. helyén áll, és mindkét címével, a WBO Európa-bajnoki (nagyközépsúly) és a WBO interkontinentális (kisváltósúly) övével a birtokában lép be a ringbe.”

Hagyományait folytatva az idei tornán öt olimpikon is ringbe lép. Többek között Andrej „Bandi” Csemez – első szlovák olimpiai kvalifikált ökölvívó 25 év után – és Tayfur Aliyev regnáló HBK-bajnok. A HBK ügyvezető igazgatója szerint „idén is rendkívül érdekes neveket sikerült megszerezni, és a bejelentéseknek, meglepetéseknek koránt sincs vége”.

A fiatal tehetségek között pedig láthatjuk majd Kovács Kruzitót, Gémes Leventét és Csiki Róbertet, továbbá Oláh Leventét, aki hétszeres magyar és Európa-bajnok.