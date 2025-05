Meghalt Dieter Bohlen volt barátnője, súlyos függőséggel küzdött

Ahogy arról a Bild is beszámolt, a modell hosszú éveken át próbált megbirkózni az alkohollal. Jóllehet utolsó éveiben orvosai tanácsára felhagyott a napi szintű italfogyasztással, azonban mája addigra annyit roncsolódott, hogy már ez sem tudta megmenteni. A 2018-ban megjelent életrajzában arról írt, hogy májzsugorodásban szenved, ami feltehetően összefüggésben állt évtizedeken át tartó, napi szintű alkoholfogyasztásával.

Könyvében úgy fogalmazott:

Csupán félig fogadtam meg az orvosok tanácsát. A heti fogyasztásomat egy-két pohár borra csökkentettem abban bízva, hogy az már csak nem árthat. Most mégis úgy fest, a legyengült májamnak ez is túl sok volt, legalábbis a friss eredmények ezt mutatják.

„Életem nagy hibája”

Nadja Abd el Farrag még huszonévesen vált hírességgé. Szupermodellként is sokan hallottak róla, de a világ elsősorban Dieter Bohlen, a Modern Talking sztárjának partnereként ismerte meg. A nyolcvanas évek végétől egészen a kilencvenes évek közepéig egy párt alkottak, majd elváltak útjaik. Később, a kilencvenes évek vége felé újra összejöttek, de a románc 2001-ben végleg befejeződött.

Farrag számtalanszor érezte magát elveszve és egyedül, szinte kiszolgáltatottan a hírességek sodró világában. Már a húszas éveiben is erősen hatalmába kerítette az alkohol. Szinte minden estéjét 2-3 pohár borral zárta, sokszor pedig napközben is ivott. Otthon titokban pezsgőt, habzóbort fogyasztott, ami idővel olyan látványos problémákat okozott, hogy még partnere, Bohlen elől is titkolnia kellett.

„Mindig a spájzban tartottam az üveget a hűtőszekrény helyett, így Dieter nem látta meg” – idézi Farragot a Bild, aki Bohlennel való kapcsolatáról úgy fogalmazott:

Bowl volt életem nagy hibája.

Alkoholizmusa azonban kapcsolatuk félbeszakadásakor sem szűnt meg, csupán egyre jobban elmélyült. A 2000-es évekre már a világ számára is látványos volt, ahogy az ital az egykori modell külsejét formálta. Bár 2015-ben a televízióban is beismerte problémáját, változtatni rajta nehezen és túl későn tudott csupán. Akkor azt mondta:

Szintivó voltam, így hetente több este is megittam a két-három pohár boromat, de semmi erősebbet. Ennyi már elég volt számomra, hogy kellemesen részeg legyek. Volt, hogy napközben is ittam, ha megkívántam. De ez sosem volt több két pohár pezsgőnél vagy bornál.

Végül a 2020-as évekre Farrag elkezdett kilábalni alkoholizmusából, amiben nagy segítsége volt a milliomos Andreas Ellermann. Ennek ellenére évtizedeken át tartó függősége olyan nyomot hagyott szervezetében, amit nem tudott leküzdeni. Az orvosok jelentése szerint halálát több szervi elégtelenség együttesen okozta.

Nadja Abd el Farrag a hamburgi klinikán vesztette életét 2025. május 9-én. Hatvanéves volt.

(Borítókép: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images)