Segítettek a Red Bull rendőrgyilkos örökösének elkerülni a börtönt, most őket is elítélték

Április 22-én többéves szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy volt főügyészhelyettest és kollégáját, akik ejtették a vádpontokat a leggazdagabb thai családból származó Red Bull-örökös ellen, aki vélhetően alkohol és drog hatása alatt, gyorshajtva gázolt halálra egy motoros rendőrt Bangkokban több mint egy évtizede. Az ügy Thaiföldön azóta is folyamatos felháborodást kelt, mivel úgy tekintik, mint iskolapéldáját annak, miként kerülik el a gazdagok és híresek a büntetőjogi felelősségre vonást akár gyilkosságok elkövetése esetén is a hatóságok asszisztálásával, míg az átlagember csuklóján sokkal kisebb vétségért is kattan a bilincs.

2012. szeptember 3-án egy súlyos közúti balesetben életét vesztette egy motoros rendőrtiszt a thai fővárosban. Wichian Klanprasert azonnal szörnyethalt, amikor lerepült a járműről, holttestét pedig jó pár méteren át vonszolta egy szürke Ferrari, amelyről végül kiderült, hogy Thaiföld legvagyonosabb családjához köthető. Az autóból szivárgó motorolaj nyomai ugyanis elvezették a nyomozókat a Red Bull energiaital-márkában 51 százalékos tulajdonrésszel bíró Yoovidhya família fényűző villájához, amelynek udvarán megtalálták az összetört sportkocsit is.

Az eset máig vörös posztó a társadalmi egyenlőségen alapuló igazságszolgáltatásra vágyó thai lakosság szemében. És ezért lehet legalább némi elégtétel a bíróság két héttel ezelőtti döntése, amelynek indoklása szerint a volt főügyészhelyettes és egykori ügyész kollégájának eljárása aláásta az igazságszolgáltatásba vetett hitet, így előbbi vádlottat három, utóbbit két év szabadságvesztésre ítélték.

Valójában azonban nyolc hatósági személyt vádoltak meg korrupcióval, köztük a volt országos rendőrfőkapitányt is, végül azonban a többieket bizonyíték hiányában mind felmentették, nem állt meg esetükben a vád, hogy a szupergazdag család pénze befolyásolhatta volna a munkájukat az ügy kezelését és kimenetelét illetően. Az embereknek már az sem tetszett, hogy a hosszúra nyúlt fellebbezési szakaszban a vádlottak mind szabadlábon védekezhettek óvadék ellenében, a thaiok körében ugyanis általános a vélekedés, hogy a börtönök a szegényeknek vannak fenntartva, a rendőrség ugyanis tart a befolyásos emberektől, a gazdagoknak, illetve a jó kapcsolatokkal rendelkezőknek hagyják megszegni a törvényeket.

Ha gazdag vagy, az ítélet éveket várat magára, és végül felfüggesztett büntetést kapsz. Ha szegény vagy, az ítélet gyorsabb, mint a fénysebesség: azonnal mész a börtönbe

– kommentelte véleményét az ügy kapcsán egy közösségi médiás felhasználó.

Azt állították, kokain volt a fogászati fájdalomcsillapítóban

Bár az akkor 27 éves Vorayuth Yoovidhya nem ismerte el egy vádpontban – úgymint gyorshajtás, baleseti helyszín elhagyása cserbenhagyással és halált okozó gondatlan vezetés – sem a bűnösségét, a helyzet mégis nagyon úgy fest két független szakértői csapat és egy fizikaprofesszor véleménye alapján is, hogy a Red Bull-örökös a Ferrarijával akár 177 km/órás sebességgel is száguldozhatott, így találta el hátulról a szabályosan közlekedő rendőrtisztet. A „Főnök” becenévre is hallgató férfit a rendőrség nem tartóztatta le, holott az orvosi vizsgálat magas véralkoholszintet és kokaint is kimutatott a szervezetében a baleset napján.

Ügyvédje szerint védence fogorvosi kezelés után volt épp, és az érzéstelenítő injekció tartalmazhatott kábítószert, alkoholt pedig csak a baleset után otthon fogyasztott, hogy megnyugodjon.

És csak azért távozott megállás és segítségnyújtás nélkül a helyszínről, hogy minél gyorsabban értesíthesse a családját a történtekről. A kiváltságosok életét élő örökös először azt is tagadta, hogy ő vezetett volna, később azonban beismerte, hogy ő ült a volán mögött – a tettet magára vállaló sofőrjének később hamis tanúzásért kellett felelnie. Különösen felháborította a közvéleményt, hogy állítólag egy rendőr alezredes beszélte rá a sofőrt, hogy vállalja magára a baleset okozását.

Annak ellenére, hogy Comronwit Toopgrajank akkori országos rendőrfőkapitány megígérte, hogy komolyan veszik az ügyet, a tényleges előrelépésre még közel öt évet kellett várni, Vorayuth ügyvédjei ugyanis rendre elhárították az ügyészség idézéseit betegségre, külföldi üzleti utakra és „igazságtalan bánásmódra” hivatkozva.

Ez azt eredményezte, hogy időközben több vádpont is elévült, a gyorshajtás miatti 2013 szeptemberében, a helyszín elhagyásáé pedig 2017 szeptemberében, míg a halált okozó gondatlan vezetés miatti vád 2027-ben lenne elvileg semmissé. A bíróság 2018. április 28-án elégelte meg a kifogásokat, amikor is Vorayuth immár a nyolcadik alkalommal sem jelent meg a tárgyalóteremben munkával kapcsolatos elfoglaltságra hivatkozva, így elfogatóparancsot adtak ki ellene. A verdikt későn jött, a Red Bull-örökös addigra magángépével már távozott az országból, a magára hagyott luxusjárművet végül is Szingapúrban találták meg, onnan elvesztették a fiatalember nyomát. Az Interpol annyit tudott csak megerősíteni, hogy április 27-én a távol-keleti törpeállamból is továbbállt, így kiadták ellene a nemzetközi körözést. Egy ideig nem lehetett tudni, hol húzta meg magát, de az elmúlt években látták Formula-1-es futamokon, Japánban snowboardozni és Velencében hajókázni is.

A hatóságok az áldozatra akarták rákenni az ügyet

Megdöbbentő fordulatot az ügy 2020. július 24-én vett, amikor is a thai rendőrség megerősítette, hogy a főügyészi hivatal utasítására minden Vorayuth elleni vádat ejtettek azzal a kitétellel, hogy az ügy újranyitható, ha friss bizonyíték kerülne elő esetleg. A főügyészség nem indokolta meg a döntését, a rendőrség szóvivőhelyettese azonban tagadta, hogy a Yoovidhya család vagyona befolyásolta volna az ügy kimenetelét.

Egy kiszivárgott ügyészi jelentés szerint azonban egy új szakértői vizsgálat arra jutott, hogy a Ferrari sebessége a megengedett 80 km/óra sebességhatár alatt volt, az ütközés pillanatában 79 km/óra volt ez, és előkerült két megkérdőjelezhető hitelességű szemtanú is (bár egyikük a bírósági tanúskodás előtt pont elhunyt motorbalesetben), akik szerint a rendőr vágott be az autó elé szabálytalanul – habár a köztéri kamerák felvételei épphogy nem ezt támasztják alá. A jelentés szerint a rendőr maga is hozzájárult a halálához, nem megalapozott így a halált okozó gondatlanság.

A vádemelés elutasítása után nem sokkal, a közfelháborodás csitítására Prayuth Chan-ocha akkori miniszterelnök bizottságot hozott létre az ügy kezelésének kivizsgálására. Ez megállapította, hogy szervezett kísérlet történt Vorayuth Yoovidhya megvédésére. 2021-ben vádat emeltek így Somyot Poompanmoung, a rendőrség korábbi parancsnoka, Nate Naksuk volt főügyészhelyettes és hat másik személy ellen, akiket azzal gyanúsítottak, hogy összejátszottak a Ferrari sebességére vonatkozó adatok meghamisításában. Mivel a baleset eltussolása a rendőrség legmagasabb szintjéig terjedt, a közvélemény kitart amellett, hogy a nemzeti elit mentes a hatósági felelősségre vonás alól, és kétféle igazságszolgáltatás létezik valójában: egy a szegényeknek, egy pedig a gazdagoknak.

Ezt jól alátámasztja az is, hogy Vorayuth mindössze 15 900 dollár óvadék ellenében élhette tovább évekig odahaza is a luxuséletét, míg a Forbes tavaly úgy becsülte, hogy a család vagyona kb. 36 milliárd dollár lehet.

Mivel a Yoovidhya család vagyona csak 2022-ben 7,8 milliárd dollárral nőtt, ezzel abban az évben a legnagyobb anyagi növekedést elérő ázsiai dinasztia lettek a Bloomberg milliárdoslistája szerint.

A rendőri vezetők gyerekei is luxusautókkal veretnek

A Red Bull-ügy csak egy a sok közül, amelyek felháborították a thaiföldi lakosságot, és megrendítették a jogállamiságba vetett hitüket – írja az ausztrál ABC napilap. Számos vád érte a rendőrséget, például bűnbandákkal való összejátszás, olajcsempészet vagy épp illegális szerencsejátékokban való részvétel. Széles körű figyelmet kapott Joe Ferrari esete is, a rendőrkapitányé, akinek garázsában luxusautók sorakoztak, és akit azzal vádoltak, hogy halálra kínzott egy gyanúsítottat.

Winyu „John” Wongsurawat népszerű televíziós műsorvezető és politikai kommentátor szerint a thaiföldiek már hozzászoktak a rendőrségi korrupcióhoz. „A rendőrök gyerekei tehetősek. Porschéval, Ferrarival, Mercedesszel járnak. A gazdag elit köreiben mozognak. Ugyanazokba a nemzetközi iskolákba és egyetemekre járnak, együtt tanulnak külföldön, így a kapcsolatok az elit réteggel erősek” – nyilatkozta, majd arról is beszélt a tavaly őszi interjúban, hogy véleménye szerint a Red Bull-ügy is borzasztóan káros a thai gazdaságra nézve.

„Thaiföld gazdasága jelenleg rettenetes állapotban van, a középosztálytól lefelé mindenki küszködik, szóval tényleg szükségünk van a külföldi tőkére. De egy ilyen megbízhatatlan igazságszolgáltatási rendszerrel valószínűtlen, hogy komoly külföldi befektetők jönnének ide. Megpróbálnak majd valami színjátékot előadni, mintha tényleg börtönbe kerülne valaki, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem az igazság. És a legszomorúbb az egészben az, hogy a meghalt rendőrnek – akit megöltek – és a családjának nem fognak igazságot szolgáltatni.”

A Red Bull-ügy egyébként nem az első ilyesféle országos botrány volt, a baleset előtt egy héttel kapott pont két év felfüggesztett börtönt egy másik kiváltságos fiatal, aki 2010-ben kilenc embert ölt meg egy általa okozott autóbalesetben. Orachorn Devahastin Na Ayudhya mindössze 16 éves volt, jogosítvány nélkül vezetett, amikor autójával belerohant egy kisbuszba Bangkok egyik autópályáján. A bíróság eredetileg három év börtönre ítélte, de a büntetést végül enyhítették. Thaiföld egyik legismertebb „érinthetetlenje” pedig Chalerm Yubumrung egykori miniszterelnök-helyettes fia, aki egy 2001-es verekedés során oltotta ki egy rendőr életét egy éjszakai klubban. 2004-ben őt is felmentették gyilkosság vádja alól, a nyomozó hatóság nem talált bizonyítékot ugyanis a bűnösségére – írja a Maldív-szigeteki English Sun napilap.

Talán ezen példák alapján nincs is azon mit csodálkozni, hogy egy tavalyi közvélemény-kutatáson az az eredmény született, hogy a válaszadók 70 százaléka szerint a rendőrség a legkevésbé megbízható intézmény az országban, és majdnem ennyien gondolják úgy is, hogy a rendőrség korrupcióellenes részlegére sem lehet egyáltalán számítani. A rendszerrel elégedetlenek azonban maximum annyit tudnak csak tenni jelen esetben, hogy nem isznak Red Bullt. Míg máshol az energiaitalok globális piacának több mint 70 százalékát uraló márka a menőség és a teljesítmény jelképe, addig Thaiföldön a rendszer igazságtalanságának szimbólumává vált.

Korábban nemzeti italnak tekintették az üdítőt, melynek vásárlása ellen a baleset miatt bojkottot is hirdettek – írja a TRT World napilap. Érdekes, hogy a márka – ami Thaiföldön született 1976-ban és változatlanul Krating Daeng, azaz ugyanúgy vörös bivaly / bika néven fut – egykor pont a legszegényebbekből csinált pénzt, a gyári munkásosztályra lőtt, amelynek a legnagyobb szüksége volt az energia-visszatöltésre. Az éppen a baleset évében elhunyt márkaalapító, Chaleo Vorayuth nekik is köszönhetően vált nincstelen kínai emigráns kacsatenyésztőből a második leggazdagabb thai állampolgárrá. Na és persze a szintúgy a Red Bullnak köszönhetően a leggazdagabb kelet-közép-európai és osztrák családnak, a 49 százalékos tulajdonos Mateschitz famíliának is volt benne része, amely csillogó világbrandet épített az olcsó thai italból.

(Borítókép: Chalerm Yoovidhya és felesége a Formula–1 Bahreini Nagydíjon a Bahrain International Circuit pályán 2024. március 2-án. Fotó: Michael Potts / BSR Agency / Getty) Images)