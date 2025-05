Karol G a férfiak szabályai szerint kezdte, majd minden nő hangjává vált

A kolumbiai énekesnő már a 2010-es évektől kezdve jelen van a zeneiparban, az áttörést Bad Bunnyval közös slágere hozta meg számára, azóta pedig megállíthatatlanul tör felfelé. Az első latina énekesnő lett, aki stadionturnéra indulhatott, és egytől egyig meg is töltötte azokat. Rövid ideig világoskék haja lett a védjegye, mára pedig a latin zene kikerülhetetlen ikonja lett. Karol G az önazonosság és a női egyenjogúság büszke szószólója, és minderről netflixes dokumentumfilmjében is szó esik.

Karol G kolumbiai énekesnő álmában sem gondolta volna még néhány évvel ezelőtt, hogy több tízezer ember vált majd jegyet a koncertjeire, milliók hallgatják a dalait, mi több, dokumentumfilmet készítenek karrierívéről. Nos, most mindez mégis valóra vált, és Karol G (aki Carolina Giraldo néven született) nem is lehetne boldogabb. Persze, mint minden happy end esetében, így ebben a történetben is voltak kőkemény megpróbáltatások, az énekesnő számára nem tálcán kínálták a sikert, meg kellett harcolnia érte, elsősorban azért, mert nőnek született.

A latin zene mindenkinek felpezsdíti a vérét, aki hallgatja, és szinte azonnal táncra akar perdülni. Ez többszörösen igaz a latin származásúakra, akik az anyatejjel szívják magukba a zene szeretetét és fontosságát, gyakorlatilag a DNS-ük részévé válik a latin muzsika minden hangjegye. Karol G esetében sincs ez másképp, bár elmondása szerint ő inkább családja apai oldaláról tanulta meg, miért is annyira jelentős a zene a latin kultúrában. Sőt, édesapja volt az a személy, aki egész életében arra buzdította, hogy fogjon énekesi karrierbe. Hallgatott az atyai tanácsra, egészen kislány korától kezdve tanult zenélni, mindig is énekhangja volt a hangszere, de minden fajta tudást szivacsként szívott magába, ami a zenéléssel állt kapcsolatban. Kolumbiában hamar megismerték a nevét, ugyanis nőként a reggaeton műfajban kezdett dalokat írni és kiadni, ami mindig is egy elsősorban férfiak által dominált műfaj volt. A legkorábbi interjúiban is arról kérdezték, hogyhogy ilyen kemény fába vágta a fejszéjét, amire csak azt felelte:

Miért kellene a férfiakkal azonosítani egy zenei műfajt?

Példaképére, Selena Quintenillára utalt legtöbbször válaszaiban, aki már harminc évvel ezelőtt is bizonyította, a nők legalább annyira jók ebben a műfajban, mint a férfiak.

Legyőzte a cápát

„A szerelem a világ legboldogabb emberévé tehet, de ugyanakkor tönkre is tehet téged, az álmaidat, az egész világodat… mindent, ami vagy” – fogalmaz a dokumentumfilm első pár percében Karol G, és hamar kiderül, hogy ezt éppúgy érti szó szerint, mint átvitt értelemben. Több szempontból is a zenét tartja az első szerelmének, amivel kapcsolata egy életre szól, azonban ahhoz, hogy működőképes legyen a viszonyuk, keményen meg kellett harcolnia, elsősorban a férfiakkal.

A kétezres években jelentkezett a kolumbiai X-Faktorba, ahol országos sikerre tett szert, így szülei segítségével Bogotába költözött, hogy valóra válthassa gyermekkori álmát. A nagyvárosban felkereste egy menedzser – akit nem nevez nevén a dokumentumfilmben –, aki szerződést ajánlott az akkor mindössze 15 éves Carolinának. Az énekesnővel madarat lehetett volna fogatni, annyira boldog volt, alá is írta a papírokat, és belevágtak a közös munkába, amiről Karol G sem tudhatta, milyen tragikus véget ér majd. Alig egy év után ugyanis, amikor Carolina 16. születésnapjához közeledtek, a férfi viselkedése megváltozott, sokkal közvetlenebb lett, ami egy kissé megrémítette a fiatal énekesnőt. 16. születésnapján aztán menedzsere szerelmet vallott neki, annak ellenére, hogy közel negyven évvel volt idősebb nála. Visszautasította a férfi közeledését, aki ezt követően megfenyegette, válaszút elé állította, miszerint vagy hozzámegy, vagy derékba törik a karrierje. Karol G könnyeivel küszködve emlékezett vissza erre az időszakra, és elmondta, élete legnehezebb döntése volt, de úgy határozott, a méltósága még legnagyobb álmánál is többet ér, így hát abbahagyta a zenélést.

A szüleimnek csak annyit mondtam, már nem akarok zenélni többet, éveken át nem tudták a valódi okát. Emlékszem, akkor apám nagyon kiborult rám, hónapokig nem is beszéltünk egymással

– idézte fel.

Egyértelmű volt számára, hogy haza nem mehet, ezért New Yorkba költözött a nagynénjéhez, és iskolába ment, angolt és vállalkozásmenedzsmentet tanult. Elmondta, nagyon hiányzott neki a zene, és nem sok értelmet talált az életében ebben a New York-i időszakban. Többször kérdezgette nagynénjét, miközben kedvenc énekeseit nézte a tévében, hogy vajon az ő nevét mikor ismeri meg így a világ? Kiábrándult a zeneiparból, miután menedzsere csak egy élvezeti forrást látott benne, de mindeközben tisztában volt vele, hogy zenélnie kell, ez az ő valódi útja. Csak rá kellett jönnie, hogyan valósíthatja meg ezt az álmot. Újra akarta kezdeni, így felhívta édesapját, aki kérdés nélkül segített neki. Karol G elmondása szerint szülei hatalmas adósságba kerültek amiatt, hogy kivásárolták őt a predátor menedzsertől, de nem bánták, mert így lányuk tiszta lappal indulhatott, és haladhatott a célja felé.

Az énekesnő szerint a legjobb szimbólum élete ezen szakaszára egy cápa, ami állandóan a nyomában van, és fel akarja falni, meg akarja semmisíteni, ő azonban mindig gyorsabb, ráadásul az idő múlásával megtanulta kordában tartani, uralni azt a szorongást és félelmet, amit megtestesít. Ez a rendkívül nagy jelentőséggel bíró szimbólum egy óriási, acélból készült figuraként a stadionturnéja állandó színpadi elemévé is vált. A show egy pontján Karol G több számot is énekel hol a cápa szájában, hol a hátán állva. Mindez nemcsak látványos, de az énekesnő gyógyulásának útját is remekül reprezentálja.

„La Bichota”

Az előadó sokáig nem értette, miért kellett nőnek születnie, erre többször is tesz megjegyzést a dokumentumfilmben. Nem értette, miért egy olyan zenei műfajba szeretett bele nőként, amelyben jóformán semmi esélye nem volt érvényesülni, hovatovább, világhírűvé válni. Azonban a zene iránt érzett szeretete és ragaszkodása erősebb volt kételyeinél, ahogy az egy bichotához illik.

Kolumbiában a bichote kifejezés eredetileg nem bírt túl pozitív jelentéssel, általában a magas rangú személyeket, elsősorban a bandavezér drogdílereket illették ezzel a jelzővel, azonban Karol G újradefiniálta ezt, és rajongói megalkották a La Bichota elnevezést, ami annyit tesz: erős, ragyogó, hihetetlen nő. Ez nemcsak előadóként, de nőként is rengeteget jelent Karol G-nek, aki határozottan kijelentette, a női energiáknál gyönyörűbb és összetettebb dolog talán nincs is ezen a világon.

Rendkívül fontosnak tartja, hogy kiálljon a nőkért élete minden területén, és ahogy tudja, támogassa őket.

Ezt az üzenetet kívánta közvetíteni legutóbbi albuma deluxe változatában, ami a Bichota Season címet kapta, ám ettől a névválasztástól főként édesanyja nagyon is óva intette. Ekkor ugyanis még nem volt köztudatban az új, női erőre vonatkozó jelentéstartalom, viszont ennek ellenére is óriási siker övezte, rövid időn belül a leghallgatottabb és legkedveltebb latina album lett.

Természetesen a zeneiparban, főként a latin ágazatban küzd a nők egyenjogúságáért. Lényegesnek tartja, hogy ugyanolyan elismerésben részesüljenek a latina előadók, mint férfi társaik. Kitartó munkája során közeli barátságba került Becky G-vel és Shakirával is, mindkettejükkel készített már dalt, amelyek rendkívüli számokat produkáltak. A zenén kívül is igyekszik támogatni a nőket, így létrehozott egy alapítványt, a Con Cuore-t, amely a rossz körülmények között élő lányok taníttatását segíti, és elsősorban azokat célozza meg, akik majd a NASA-nál szeretnének dolgozni. Meglátása szerint rengeteg tehetséges nő él szerte a világon, de mivel nincs, aki támogassa őket, tehetségük akár egy életen át is rejtve marad. Célja, hogy ezen változtasson, és felszínre kerülhessen a legtöbb nő csodálatos energiája és utánozhatatlan tehetsége.

A holnap gyönyörű volt

Karol G stadionturnéjával történelmet írt, ugyanis ő volt az első latina előadó, akinek sikerült megtöltenie világszerte mindenütt a közel százezres nagyságú nézőtereket. A Mañana será bonito (Bichota Season) – vagyis: A holnap gyönyörű volt – albumával szerette volna bevenni a világot, és ez sikerült is neki annak ellenére, hogy csapata nem hitt sikerében, túl kockázatosnak tartották ezt a vállalkozást. Nem volt zökkenőmentes út, akadtak kreatív, technikai és egészségbeli problémák is egyaránt, a végeredmény azonban magáért beszél: világszerte kétmillió eladott jegy, tömött stadionok és szakmai siker. A turné után elnyerte a Billboard Woman of the Year díját, valamint a latin Grammy-díjat is. Mindeközben létrehozta saját lemezkiadóját, a Bichota Recordsot, amit élete legnagyobb mérföldköveként emlegetett.

Selena Quintenilla után Karol G volt az első nő, aki bizonyította, a nőknek igenis van helyük a latin zenében, sőt uralni is tudják a műfajt. Az énekesnő bebizonyította, a női energiák valóban csodákra képesek, a remény, a hit és a kemény munka mindig kifizetődik. Meglehet, a mai napig kétszer olyan keményen kell dolgoznia, és a tökéletesnél kevesebbel nem elégszik meg, azonban ez az, ami eljuttatta a világ tetejére, és amivel nők százezreit inspirálja napról napra. Turnéja utolsó állomásának zárásakor a következőket mondta:

Keresem a szavakat, hogy kifejezzem, hogyan is érzem most magam mint ember, mint nő, mint előadó, aki itt áll most előttetek. Ha van valami gyönyörű abban, amit ettől az albumtól és ettől a turnétól kaptam, az az, hogy megtanultam szeretni önmagam, már látom magamban az értéket. És végre kijelenthetem, hogy a holnap tényleg gyönyörű volt.

Karol G évekig küzdött a csalódottság érzésével, hogy nem férfinak született, és a szorongással, amivel ez járt. Azt érezte, talán soha nem fejezheti majd ki a zene iránt érzett szeretetét és szenvedélyét. Mivel tudta, hogy környezete nem fog megváltozni, így változott ő, és ezzel a legjobb értelemben fordította a feje tetejére a latin zenei világot. Erőt kovácsolt abból, hogy nő, új jelentőséget adott a latina létnek, átformálta az addigi igazságot, miszerint „egy nőnek ez nem megy” azzá, hogy „nézd csak, hogy csinálja egy nő”.

Nőnek lenni csodálatos, és ennek bizonyosságát Karol G minden mozdulatával erősíti, ezért figyelmet érdemel a zeneiparban és a jó ügyért való állandó harcban egyaránt.

(Borítókép: Karol G 2024. július 20-án, Madridban, Spanyolországban. Fotó: Mariano Regidor / Redferns)