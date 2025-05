Újra önállóan közlekedhet a terézvárosi házomlásban megsérült balerina

Megható és reményteli pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik részt vettek a Budapesti Operettszínház ünnepélyes eseményén: Tóth Nikolett, a színház Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett balettművésze és jelenlegi balettmestere átvehette azt a speciálisan számára kialakított gépjárművet, amely lehetővé teszi számára az akadálymentes, önálló közlekedést.

A színház közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a különleges alkalmon több vezető is megszólalt, köztük Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, aki felidézte, hogy Tóth Nikit 2023 júniusában az Operettszínház barátainak támogatásával sikerült egy korszerű, elektromos kerekesszékhez juttatni. A mostani autóátadás pedig egy újabb lépés volt abba az irányba, hogy a balettművész visszanyerje mindennapi függetlenségét.

A gépjármű átadását Simon István balettművész, a színház igazgatóságának tanácsadója koordinálta továbbá köszönetet mondott a Menedzserek Országos Szövetségének és Takács Lászlónak, a Schiller Autó Család ügyvezető igazgatójának.

A projekt lebonyolításában ugyanis kulcsszerepet játszott a Schiller Autó Család, amelynek képviseletében Schiller Márk, cég stratégiai és marketing igazgatója számolt be az átalakítás műszaki részleteiről. Elmondása szerint annak érdekében, hogy Nikolett biztonságosan vezethesse az autót, és magával vihesse elektromos kerekesszékét is, átalakították a jármű kormányrendszerét, a gázpedált, az első vezetőülést, illetve egy hátsó rámpával is ellátták az autót.

A színház balettigazgatója, Apáti Bence is jelen volt az eseményen, és kiemelte: a jármű nemcsak Nikolett mindennapjait teszi könnyebbé, de a színház is profitál abból, hogy ő balettmesterként teljes értékű tagja maradhat a társulatnak.

Az operettszínház beszámolója szerint Tóth Nikolett meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megkapja az autót, ami nagy segítséget jelent majd neki a mindennapok során.

Leomlott a homlokzat

2022. június 27-én a VI. kerületi Aradi és Jókai utca kereszteződésében található ötszintes épület homlokzati fala és tetőszerkezeti elemei dőltek az utcára és parkoló autókra. A baleset egyik elszenvedője az operettszínház táncművésze, Tóth Nikolett balerina volt, akinek a gerince és koponyája sérült meg, és a temérdek műtét ellenére is kerekesszékbe kényszerült.

A Blikk szerint a baleset óta sérelemdíjért indított per is elindult, és a balettművész ügyvédje szerint az akár több százmilliós kártérítési per még idén bíró elé kerülhet. A büntetőeljárás viszont továbbra is folyamatban van, és négy gyanúsítottja van az ügynek.

