„Már elkezdődött a 6. kihalási hullám” – jelentős veszélyre figyelmeztetett a magyar geológus

Juhász Árpád geológus komor jövőképet vázolt fel a Példaképek Demcsák Zsuzsával című podcast legújabb epizódjának vendégeként. Mint mondta, már most zajlik a hatodik kihalási hullám, és ha nem változtatunk, végzetes következményekkel kell szembenéznünk.

Magyarország egyik legismertebb geológusa, a csaknem 90 éves Juhász Árpád szerint onnan lehet tudni, hogy már elindult a hatodik kihalási hullám, mivel a tudósok napjainkban pontosan fel tudják sorolni azokat az élőlényeket, amelyek az emberi történelem során kihaltak. Állítása szerint rohamos tempóban olvadnak a gleccserek, ami óriási természeti katasztrófákhoz vezethet. Példaként elmondta, hogy a vízszint drasztikus emelkedésével olyan vízparti városok, mint például New York megszűnnének létezni, és csak a felhőkarcolók teteje látszódna ki a vízből.

„Épeszű ember nem tudja megkérdőjelezni, hogy van klímaváltozás” – szögezte le a geológus a pénteken adásba kerülő epizódban, majd arra a kérdésre, hogy mit mond azoknak, akik még mindig tagadják a klímaváltozás létezését, a következőt válaszolta:

Itt kétféle embertípust lehet megcélozni: az egyik, aki lapos Földben hisz – ők azok, akik azt mondják, hogy nincs klímaváltozás. Csak el kell menni bármelyik gleccserhez. Biztos, hogy van klímaváltozás! De ezt hiába mutatod nekik, azt mondják, hogy lapos a Föld – átvitt értelemben.

Ugyanakkor megjegyezte, abban ő is szkeptikus, hogy az ember mekkora arányban felelős a klímaváltozásért. Szerinte a döbbenetesen növekvő népesség is komoly problémákat okoz – például a tiszta ivóvíz mennyiségének csökkenését.

Juhász Árpád az adásban megosztja még Demcsák Zsuzsával, hogyan tudta összeegyeztetni az apaságot a tudománnyal, de azt is elmeséli, tényleg sarki kutyák tépték-e szét a sátrát Grönlandon. Arról is beszélt, hogy hogyan él most.

Juhász Árpád geológus, az MTA Ismeretterjesztési Bizottságának tagja, a hazai ismeretterjesztés ikonikus alakja. 109 országban járt, díjnyertes könyvek és filmek szerzője, két gyermek édesapja – indián neve: „Kóborló Farkas”. 200 gleccsernél járt, így testközelből vizsgálhatta meg a felmelegedés következményeit. Volt, ahová csak húsz év múlva tért vissza, és pontosan látta, mennyi tűnt el a hajdan hatalmas jégtömegekből.

(Borítókép: Dr. Juhász Árpád. Fotó: TV2)