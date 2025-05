Magyar sztárok futottak maratont a Bátor Tábor gyerekeiért

„Aki fut, az bátor. Hajrá Bátor Tábor!” – skandálták a szurkolók, miközben a stafétát kézről kézre adták a résztvevők. A maraton közös teljesítése a közösség erejét ünnepelte, azt az összefogást, amely nap mint nap erőt ad a Bátor Tábor kis hőseinek is – írta sajtóközleményében az alapítvány.

Késely Ajna sérülése ellenére vállalta a részvételt. Úgy fogalmazott: „Nagyon fontos volt számomra, hogy fel tudjam hívni a figyelmet a beteg gyerekek ügyére és hogy én is hozzátehessem az 1 százalékot a maratonhoz.” Ajna még egy verset is írt a Bátor Tábornak, amit közösségi oldalán is megosztott. A rendezvényhez csatlakozott Katus Attila és Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász is, valamint Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki elmondta:

Erkölcsi kötelessége az olimpiai bajnok sportolóknak a társadalmi felelősségvállalásban szerepelniük. És ez akkor jó, ha belülről jön.

Hozzátette: „Nekem két fő témám van az életemben, a sport és a gyerekek, és ez most találkozik a Bátor Tábor különleges és fontos ügyében, ami mindig megdobogtatja a szívemet”.

A sportolók mellett a művészvilág elismert alakjai – köztük Rujder Vivien, Rezes Judit és Simon Kornél – is futottak a jó ügyért. De Kemény Zsófi is lefutotta a távot, pedig egy korábbi térdsérülése miatt már rég nem fut. Az eseményen részt vettek a Bátor Tábor önkéntesei és hobbisportolói is, akik nemcsak a stafétát adták át, de a lelkesedést is.

A jótékony maratonfutás keretében a futók 422 méterenként adták át egymásnak a Bátor Tábor stafétáját, így futották közösen össze a maraton távját.

A cél az volt, hogy megmutassák „sok kicsi sokra megy”, és összefogva hatalmas dolgokat lehet elérni. Voltak, akik online csatlakoztak az eseményhez, Trokán Anna, Mérai Kata és a világbajnok úszó Kapás Boglárka és férje Telegdy Ádám is így futottak 1 százalékot. Az olimpikon házaspárt nem először hatotta meg a beteg gyerekek ügye, indítottak már kampányt korábban az Élménykülönítmény, a Bátor Tábor adománygyűjtő közössége színeiben is a beteg gyerekek javára. Mellettük még Szabados Ágit is nagyon megindítónak tartja, hogy a Bátor Tábor milyen rendkívüli módon változtatja meg a beteg gyerekek és családjaik életét: „Nagyon felemelő érzés volt futni, miközben rengetegen buzdítottak. Örülök, hogy ezzel felhívhatom a figyelmet az adó 1 százalék felajánlására, hiszen ez hatalmas segítséget jelent a civil szervezeteknek. A Bátor Tábornál pedig a lehető legjobb helyre kerül a támogatás.”

Évente négyezer gyermeken segítenek

Mint az honlapjukon is olvasható, a Bátor Tábor évente 4000 daganatos és tartós betegséggel küzdő gyereknek és családtagnak nyújt gyógyító élményeket. Az érintett gyerekek sokszor állandó bizonytalanságban töltik napjaikat a kórházi falai közt, és betegségük miatt nem csinálhatják azt, amit kortársaik. Az Alapítvány ingyenes programjain a táborozók a betegség helyett saját magukra, a képességeikre koncentrálhatnak erőt kapnak a gyógyuláshoz, önbizalmat az élethez.

Azt, hogy mennyire meghatározó élmény a résztvevőknek a Bátor Tábor, jól összefoglalja egy táborozó beszámolója:

A Bátor Tábor egy olyan gép, amibe bedobják a gyereket betegen, fáradtan, és egy sokkal vidámabb, egészségesebb, élményekkel telibb gyerek jön ki

– mondja Peti, daganatos betegséggel kezelt táborozó.