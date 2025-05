Chris Brownra egy manchesteri luxusszállodában csapott le a rendőrség

A 36 éves világsztár alig néhány órája szállt le magánrepülőgépével Manchesterben, a rendőrök máris elvitték. A sztárt a Metropolitan Police nyomozói hajnali 2 órakor tartóztatták le súlyos testi sértés gyanújával, miután az ügyben már régóta nyomozás folyt.

A londoni rendőrség munkatársai éjszaka hatoltak be a manchesteri ötcsillagos Lowry szállodába, ahol a Grammy-díjas előadó megszállt. A Daily Mail azt írja, hogy Chris Brown egyáltalán nem számított a letartóztatásra. A sztár nevét korábban is összekapcsolták már erőszakos cselekményekkel, most pedig egy két évvel ezelőtti incidens miatt került újra a hatóságok látókörébe.

Üveggel támadhatott a producerre

A vádak szerint Chris Brown 2023 februárjában sebesítette meg Abe Diaw zenei producert a londoni Mayfair negyedben található Tape nevű éjszakai klubban. A források szerint a rapper egy üveget tört össze, majd annak éles szélével támadt a producerre egy vita hevében. A The Sun információi alapján Diaw arcán és nyakán szenvedett sérüléseket, amelyek orvosi ellátást igényeltek. A szemtanúk beszámolói szerint a veszekedés egy zenei együttműködéssel kapcsolatos nézeteltérésből robbant ki, és több klubvendég is látta a dühös szóváltást.

A Met szóvivője a lapnak megerősítette a letartóztatás tényét: „Egy 36 éves férfit tartóztattak le egy manchesteri szállodában csütörtökön, május 15-én, röviddel hajnali 2 óra után, súlyos testi sértés gyanújával. A férfi jelenleg is a letartóztatás helyszínén van. Az akció egy 2023. február 19-én, a Hanover Square-en található szórakozóhelyen történt incidenshez kapcsolódik. A nyomozást a Central West Area Basic Command Unit nyomozói vezetik.”

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az ügyről, és azt sem lehet tudni, hogy meddig tartják fogva az énekest a kihallgatás apropóján.

Chris Brown viharos múltja

Nem a mostani volt az első eset, hogy Chris Brown összeütközésbe kerül a törvénnyel. Az énekes legismertebb botránya 2009-ben történt, amikor bántalmazta akkori barátnőjét, Rihannát, amiért később öt év próbaidőre ítélték. Azóta több alkalommal is letartóztatták különböző vádak alapján.

A mostani ügy a zenész európai koncertkörútján történt. A letartóztatás veszélyeztetheti a közelgő fellépéseit, és kérdésessé válhat, hogy egyáltalán folytathatja-e turnéját a közeljövőben.

Az ügyben érintett Abe Diaw producer egyelőre nem nyilatkozott a sajtónak. A rendőrség közleménye szerint az ügy részleteiről hamarosan további információkat közölnek.