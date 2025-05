Teljesen kiborult Harry herceg, aljas módon állhat bosszút rajta a brit sajtó

Tavaly jelent meg egy újságcikk az egyik brit bulvárlap hasábjain, amelyben összefüggésbe hozták Harry herceget P. Diddy szexkereskedelmi perével. A herceg most felszólalt a lap felháborító viselkedése miatt, amelynek hátterében személyes sértődés állhat.

Harry herceg kapcsolata a brit bulvársajtóval sohasem volt felhőtlen, most azonban történt valami, ami végképp az utolsó csepp volt a pohárban a királyi sarj számára. 2024-ben a The Sun hasábjain megjelent egy cikk, amelyben összefüggésbe hozták Sean Diddy Combs szexkereskedelmi botrányával és perével – írta meg a The Guardian.

A herceg neve a zenei mogul kapcsolati hálójának tagjaként került elő, ami arra enged következtetni, hogy neki is köze lehetett a szexpartikhoz, vagy a bántalmazásokhoz. Harry ezt mind tagadta, ráadásul az amerikai keresetben is csak mint egy jó ismerős szerepel,

nem vádolják jogsértéssel, vagy bűnrészességgel.

Mindez azonban hidegen hagyja a királyi sarjt, számára elfogadhatatlan, hogy a brit bulvár ilyen övön aluli lépésre szánta el magát. Harry herceg szerint ez a cikk súlyosan károsította mentális egészségét, valamint felesége és gyermekei jólétét egyaránt. Ezt követően felkereste a NGN médiacéget, amely a bulvárlap tulajdonosa, aki tagadta a bosszúálló szándékot, és állította, a cikk pontos és hiteles források alapján íródott, mindössze híradási szándékkal.

A herceg elmondta, meglátása szerint mindez azért történik, mert néhány évvel korábban már tett jogi lépéseket a cég ellen, hogy elégtételt vegyen a Diana hercegnét ért atrocitások, valamint a III. Károlyt érintő telefonlehallgatásért, és a sorozatos jogellenes információgyűjtésért.

A herceg és a volt munkáspárti vezetőhelyettes, Tom Watson végül aztán közösen indítottak pert az NGN ellen jogellenes információgyűjtés vádjával.

Az ügyet 2025 januárjában peren kívül rendezték, több mint 10 millió font kártérítéssel és jogi költségekkel,

valamint az NGN bocsánatkérésével Harry herceg és néhai édesanyja, Diana hercegnő magánéletének megsértéséért.

(Borítókép: Harry herceg 2024. május 8-án Londonban. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)