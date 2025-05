Krúbi is felszólalt az átláthatósági törvényjavaslat elfogadása ellen, tüntetni hívja a követőit

Krúbi ismert szókimondó stílusáról, többször is kifejtette véleményét a kormányról, vagy épp Orbán Viktorról, de azt is mondta, hogy a hatalom szemében ő nem tényező. Most a Facebook oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben tüntetni hívja rajongóit.

A rapper a napokban bejelentett átláthatósági törvényjavaslattal kapcsolatban hívta fel a figyelmet a sajtószabadság fontosságára. Bejegyzését azzal kezdte, hogy annak ellenére tartja fontosnak a felszólalást, hogy szerinte mondandóját minden médium a saját narratívája erősítése céljából fogja kiválogatni és kontextusba helyezni.

Mint írta, a pártok és sajtóorgánumok korántsem egyenlő feltételek mellett működtek, de a pártok indulhattak a választásokon, a sajtó pedig írhatott cikkeket és gyárthatott tartalmat. Ez a helyzet azonban szerinte megváltozni látszik. Krúbi szerint a kormány számára, a jelen helyzet mellett kétségessé vált, hogy meg tudja-e nyerni a következő választást.

Nem szeretnélek meggyőzni arról ebben a posztban, hogy kire szavazz, honnan tájékozódj, vagy milyen sajtóorgánumokat támogass. Szeretném, ha ez a döntési jogod megmaradna abban az esetben is, ha nem értek veled egyet... Ezért kérnék pártpreferenciától függetlenül mindenkit, aki egy olyan országban szeretne élni, ahol van szabad választás és szabad sajtó, hogy vasárnap jöjjön tüntetni

– zárta posztját a rapper.

Mint megírtuk, kedd éjjel nyújtotta be Halász János, fideszes országgyűlési képviselő „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslatot, amellyel korlátoznák és mellette keményen büntetnék is a külföldi finanszírozású és a külföldről támogatásokat, adományokat kapó médiumokat, sajtóorgánumokat, civil szervezeteket, egyesületeket.

Az ellenzéki oldal politikai bosszúnak, oroszországi tempónak és „a putyini úton tett újabb lépésnek” nevezte a törvényjavaslatot, több újság szerkesztősége közösen állt ki a javaslat ellen. A törvényjavaslat miatt a Momentum péntek délutánra tüntetést szervezett a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz, ám az akciókat már előtte elkezdték, ugyanis a párt aktivistái már reggel festékkel öntötték le és blokád alá vonták Lánczi Tamás hivatalát. A vizsgálatot a külföldi támogatások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal végzi majd, Lánczi szerint a törvény eredete pedig nem Oroszországban, hanem az Egyesült Államokban keresendő.