Ötven éve csodát tett a Mount Everesten, mégis csak kevesen ismerik a történetét

50 évvel ezelőtt, 1975. május 16-án a japán Tabei Dzsunko első nőként jutott fel a Mount Everest csúcsára – ám nemcsak a világ tetejét hódította meg, hanem egy férfiak által uralt sportág korlátait is átugrotta. Története azonban sokáig háttérbe szorult, miközben a hegymászás történetét hősies férfiak nevével írták tele. Tabei Dzsunko nemcsak a természet, hanem a társadalmi elvárások ellen is harcolt – kitartása, bátorsága és csendes forradalma pedig ma is inspirációként szolgál mindazoknak, akik mernek más utat választani.