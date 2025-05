Áll a bál a sikeredző körül, 49 évvel fiatalabb nőt hálózott be

Kevés dolog képes akkora port kavarni, mint amikor egy idősebb híresség egy sokkal fiatalabb partnerrel kerül romantikus kapcsolatba. Különösen, ha az illető nem más, mint az egykori New England Patriots-vezér Bill Belichick, az NFL – a tengerentúli profi amerikaifutball-liga – egyik legelismertebb és legtekintélyesebb edzőlegendája.

A 73 éves sportikon és 24 éves barátnője, a szépségkirálynőből lett influenszer, Jordon Hudson története minden elemében klasszikus celebrománc – mégis az óriási korkülönbség és a kapcsolat körüli botrányok miatt sokan egyenesen Belichick józanságát kérdőjelezik meg.

Amióta kiderült, hogy Belichick – aki korábban 16 éven át élt együtt televíziós műsorvezető párjával, Linda Holliday-jel – új kapcsolatba kezdett a nála 49 évvel fiatalabb Hudsonnal, a pár a média és a közönség céltáblájává vált. Bár a kapcsolat állítólag már két éve tart, csak 2024-ben került nyilvánosságra, miután több közös nyilvános megjelenés, valamint egy igen kínos interjú is felhívta rájuk a figyelmet.

Pedig nem ők az első olyan pár a hírességek táborában, akik között meglehetősen nagy a korkülönbség, azonban talán csak a 99 éves Dick Van Dyke, akinek a felesége, Arlene Silver 46 évvel fiatalabb, közelít ehhez a címhez. A neves „versenyzők” között van még az 50 éves Sarah Paulson és a 82 éves Holland Taylor, valamint az 55 éves Catherine Zeta-Jones és a 80 éves Michael Douglas is. Nem szabad elfelejteni, hogy egykor a 85 éves Al Pacino és a 31 éves Noor Alfallah – 54 év korkülönbséggel – birtokolták ezt a koronát, ám ők azóta külön váltak, miután 2023-ban gyermekük született.

A 24 éves szépségkirálynő a hírek szerint már két éve jár az edzővel, de a romantikus szál már évekkel korábban elindult. Jordon ugyanis állítólag hosszú filozófiai eszmefuttatásokkal nyűgözte le az egykori NFL-edzőt – a kapcsolat első szikrája tehát az intellektuális közös hang megtalálása volt. Belichick egy deduktív logikával foglalkozó könyvet is ajándékozott Jordon számára 2021-ben, ami arra utal, hogy kapcsolatuk már akkor elkezdődött, amikor Belichick még Linda Holliday-jel volt együtt.

Hudson azóta is szívesen osztja meg közös pillanataikat az Instagramon, ahol több mint 100 ezer követője kíséri figyelemmel a románc alakulását. A posztok között szerepelnek közös homárevések, páros jógaórák, Halloween-jelmezes képek – ahol Jordon sellőként, Belichick pedig horgászként jelenik meg –, valamint romantikus gesztusok, mint virágcsokrok, személyre szabott mezek és emléktárgyak.

Kontrollmániás barátnő?

Aztán jött a CBS-interjú, ami mindent megváltoztatott. A kapcsolat ugyanis akkor került igazán a nyilvánosság kereszttüzébe, amikor Belichick egy interjút adott a CBS-nek a könyve, The Art of Winning kapcsán. A beszélgetés során a műsorvezető, Tony Dokoupil megpróbálta felhozni a kapcsolat témáját is, ám Jordon Hudson – aki végig jelen volt a felvételen, de nem szerepelt a kamerában – közbelépett, és határozottan kijelentette: „Erről nem beszélünk”. A jelenet sokakat megdöbbentett, és

sokan a fiatal nő domináns, „kontrolláló” viselkedését kezdték el kritizálni.

Belichick később azt állította, hogy többször is kérte az interjú során, hogy a könyvre koncentráljanak, és barátnője csak ebben segített neki. Az amerikai csatorna viszont visszautasította ezt az állítást, mondván: a beszélgetés a kezdettől fogva szélesebb témákra volt tervezve, amit az edző kiadója is megerősített. A botrány tehát nemcsak a kapcsolatot, de a sajtóhoz való viszonyukat is mélyen érintette.

Persze ezt követően már a közvélemény sem maradt csendben. Az NFL rajongók, korábbi játékosok, sőt még hírességek is bőven hozzászóltak a témához. A 2024-es Roast of Tom Brady alkalmával Rob Gronkowski így viccelődött: „Edző bá, emlékszem, mindig Foxborough középiskoláról beszéltél, amikor gyengék voltunk... Most már tudom, miért: ott kerested az új barátnődet”.

Tom Brady sem maradt adós az odaszúrással: „Amikor megkérdezték, melyik gyűrűm a kedvencem, mindig azt mondtam, a következő, amit megnyerünk. De most, hogy visszavonultam, elmondhatom, a kedvencem az a Ring-kamera, ami lekapta Billt, amint egy lány házából surran ki reggel hatkor”. Még a rapper Snoop Dogg is beszólt Belichicknek. „Emlékszem, amikor a Cowboys még jó volt, és a Chiefs rossz... Ja, Bill Belichick barátnője akkor még meg sem született” – idézi a Daily Mail.

Elmélyülő kapcsolatnak tűnik, de lehet, csak múló fellángolás

A kapcsolat azóta pedig csak még nyilvánosabbá vált. A pár közösen jelent meg a New York-i Museum Gala vörös szőnyegén, együtt utaztak üzleti útra Horvátországba, Jordon pedig Belichick oldalán vett részt Tom Brady Patriots Hall of Fame beiktatási ünnepségén is. Az influenszer egy posztban így fogalmazott: „2024-ben semmi sem változott köztünk, csak az, hogy a kapcsolatunk most már nyilvános. De valójában minden megváltozott. Erősebbek vagyunk együtt, mint valaha.”

Hudson mindeközben már nemcsak Belichick partnereként, hanem saját karrierjében is aktív: indul a Miss Maine szépségversenyen, és vezető pozíciót tölt be a Trouble Club Enterprises nevű exkluzív klubnál. Miközben a kapcsolat sokak számára meghökkentő, Belichick igyekszik leválasztani magánéletét a munkájáról. Az ESPN-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Hudson semmilyen befolyást nem gyakorol a futballra vagy a szakmai döntéseire. Az UNC sportigazgatója, Bubba Cunningham is pozitívan nyilatkozott róla, kiemelve professzionalizmusát. Ugyanakkor a könyvbemutató körútján – amelyen korábban még Jordon Hudson is részt vett – most már inkább volt kollégája, Brandon Faber csatlakozik hozzá. Több forrás ezt úgy értelmezi, hogy

Belichick egyre inkább távolságot tart, és visszatér a régi ritmusához – talán a botrányok miatt, talán saját döntésből.

Bill Belichick és Jordon Hudson kapcsolata azonban ezek ellenére is messze túlmutat a klasszikus sztárhíreken. Az 50 évnyi korkülönbség önmagában is provokatív, de a történet valódi súlyát a nyilvánosság, a sztereotípiák, a közéleti nyomás és az érvényesülni vágyó fiatal nő képe adja. Kettejük példája pedig újra felveti a kérdést: meddig tekinthető egy ilyen kapcsolat magánügynek, és mikor válik közüggyé? Tényleg a korkülönbség a probléma, vagy inkább az, ahogy a társadalom ítélkezik felette? És vajon meddig bírják a média és a közvélemény állandó ostromát?

A történetük – egyelőre – tovább íródik, de az biztos, hogy az NFL-pályán kívül is akadnak még bőven drámák, és Bill Belichick eddigi legkeményebb meccse talán épp a szerelem terén zajlik majd.

Mit mond a pszichológia?

A szerelem nem válogat – tartja a mondás, mégis ha egy pár tagjai között jelentős, akár 10-20 évnyi korkülönbség van, sokan felkapják a fejüket. A társadalmi normák és az előítéletek gyakran suttogásra, pletykára késztetnek, de mit mond erről a pszichológia? Működhet egy ilyen kapcsolat hosszú távon? És egyáltalán: miért választ valaki jóval idősebb vagy fiatalabb társat? A kutatások alapján a válasz meglepően összetett. A Journal of Population Economics egyik tanulmánya például arra mutat rá, hogy különösen a nők körében gyakori, hogy idősebb partnert választanak – nem pusztán anyagi okokból, hanem mert az érzelmi érettség, az életbölcsesség és a stabilitás vonzó tényezők. A korkülönbség sok esetben biztonságot, iránymutatást jelenthet – míg a fiatalabb fél új energiát, inspirációt és nyitottságot hoz a kapcsolatba.

Ugyanakkor nem minden rózsaszín. A Psychology and Aging című folyóirat kutatása szerint a jelentős korkülönbségű párok gyakran nehézségekbe ütköznek az eltérő életciklusuk miatt. Az egyik fél családalapításon gondolkodik, a másik már lezárta ezt az életszakaszt.

A biológiai és társadalmi ritmusok eltérése – különösen hosszú távon – könnyen konfliktusokat generálhat.

És ott van a társadalmi megítélés is. A Journal of Marriage and Family kutatásai azt mutatják, hogy a nagy korkülönbségű párokat gyakrabban érik negatív megjegyzések, különösen, ha a nő az idősebb fél. Ez a fajta külső nyomás önértékelési problémákhoz, sőt párkapcsolati stresszhez is vezethet, hiszen a pár kénytelen nemcsak a saját, hanem mások elvárásaival is megküzdeni. A hatalmi dinamika is kulcskérdés: az idősebb, sokszor anyagilag domináns fél irányító szerepbe kerülhet, amely torzíthatja a párkapcsolati egyensúlyt – figyelmeztet a Developmental Psychology egyik tanulmánya.

Érdekes módon azonban több kutatás is azt találta, hogy ezek a kapcsolatok gyakran éppen az elején működnek a legjobban. A University of Basel 2020-as tanulmánya szerint a nagy korkülönbséggel élő párok kezdetben boldogabbak és elégedettebbek, mint a hasonló korúakból álló párok. A kihívások inkább később jelentkeznek – az egészségromlás, az energiaszintek különbsége vagy a társadalmi szerepek megváltozása gyakran beárnyékolja a közös éveket.

És mégis: a siker kulcsa nem a kor. Az International Journal of Psychology egyik újabb tanulmánya szerint a hosszú távú boldogság inkább a „kapcsolati rugalmasságon” múlik – azon, hogy a felek képesek-e együtt fejlődni, egymáshoz alkalmazkodni és a különbségeket erőforrásként kezelni. A korkülönbség tehát nem feltétlenül akadály. Sokkal inkább kihívás – amely megköveteli a tudatosságot, az őszinte kommunikációt és az egymás iránti tiszteletet. Amíg a felek valóban társai tudnak lenni egymásnak – korban, gondolkodásban és életcélokban –, addig a szerelem valóban áthidalhatja az éveket, hacsak a média és a közvélemény nyomása nem rondít bele.

(Borítókép: 2025. február 6-án. Fotó: Christopher Polk / Getty Images)