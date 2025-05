Luxusterméket tervezett III. Károly király, kedvenc kastélyparkja inspirálta

A brit uralkodó és az immár egy évszázada királyi beszállítói címmel rendelkező Sanderson lakástextília- és tapétagyártó manufaktúra összefogtak egy luxuskollekció erejéig, amelyet a király és Kamilla királyné kedvenc rezidenciája, a gloucestershire-i Highgrove-kastély, illetve tulajdonképpen ennek kertjei inspiráltak. III. Károly maga is részt vett a tervezési folyamatban, a park kialakításába is sok időt és energiát ölt, így fontos volt számára, hogy megkapja a dizájncsapattól a mintaterveket, és személyesen ő hagyhassa jóvá a kollekciót. A termékek árának egy része a Király Alapítványának munkáját, azaz az eltűnőfélben lévő lévő brit kézművesmesterségek megőrzését támogatja.

A 18. század végén épült Highgrove House híres arról, hogy III. Károly kedvenc rezidenciája, így A korona című sorozatban is számos alkalommal játszódnak ott a fiktív jelenetek – a II. Erzsébet királynőt alakító Olivia Colman meg is gyanúsítja filmbéli fiát, hogy azért épp ezt a házat vásárolta meg, hogy közelebb legyen szeretőjéhez, Camilla Shandhez, a mostani Kamilla királynéhoz. A trónörökös Károlyhoz kötődő Cornwalli Hercegség 1980-ban vásárolta meg az épületet és a birtokot, amelyet elhivatott munkával hozatott rendbe az új tulajdonos, különös tekintettel a park kialakítására, merthogy ilyen gyakorlatilag nem létezett. Igazi elvadult állapotból, elhanyagolt legelőkből teremtettek itt ökológiailag fenntartható édenkertet az évtizedek során.

Most, negyvenöt évvel később a birtok lenyűgöző, állandóan változó műalkotásnak hat, amelyre évente mintegy 40 000 látogató kíváncsi. Az eredetileg is ott lévő tiszafasort formára nyírták, ezek tövében kakukkfű nő, a házat pedig vadvirágos rétek ölelik körül.

Vannak különlegesebb, kísérletezőbb részek is, mint például a viktoriánus hangulatú úgynevezett Fatönkkert, ahol a mohával és páfrányokkal benőtt fatörzscsonkok közt különböző árnyéktűrő virágfajok nyílnak.

Amikor Károly walesi hercegként 31 évesen Highgrove-ba érkezett, még kezdő kertész volt, így mentorok sora, kerttervezők, természettudós és művészettörténész is segítette. Ez a közös gondolkodás ma is tetten érhető, a kertészek előállnak a tervekkel, de a király maga dönt, és választja ki a növényeket. Például kedvenc nemesített rózsafajtáit az újonnan telepített rózsakertbe, de nemrég újították fel a király által az 1990-es években megálmodott Kakukkfű sétányt is.

„Őfelsége környezetvédő, és itt, Highgrove-ban maga is hozzájárulhat a párbeszédhez. Már régóta az élvonalban van ebben. Manapság sokan választják az ökológiai megközelítést, de a nyolcvanas években ez még egészen más volt. Egy ökológiai kertben el kell fogadni bizonyos szintű kárt, együtt dolgozunk a természettel. A növényeket olyan egészségesen tartjuk, amennyire csak lehet, hogy ellenálljanak. Hihetetlen belegondolni, hogyan épült ez fel, és hogyan valósította meg a király mindazt, amiről beszélt. Saját maga csinálta meg” – nyilatkozta a The Financial Timesnak Gráinne Ring főkertész. Highgrove-ban vegyszereket tényleg nem használnak, állítólag a király megértően áll a kártevőkhöz is, amelyek ellen biopermetezéssel és feromoncsapdákkal védekeznek a 8,6 hektáros területen, ahol gyakorlatilag összekapcsolódó kertek vannak, illetve, ahogy ők szeretik hívni, „szobák” sorozata változatos stílusban és ökoszisztémákkal.

A király és a gyártó egy húron pendültek a kézművesség iránti csodálatukat illetően

A ma már több híres brit luxuslakástextil- és -tapétamárkát (Morris & Co, Clarke & Clarke, Harlequin, Zoffany és Scion) is magában foglaló Sanderson Groupot 1860-ban alapította Arthur Sanderson, hogy francia luxustapétákat importáljon az Egyesült Királyságba. A Sanderson aztán önálló márkává vált, mára a világon az egyik legismertebb, brit lakberendezéshez kötődő cég a luxusregiszterben. 1924-ben kapták meg V. György királytól a királyi beszállítói címet, amelyet tavaly a százéves jubileum apropóján III. Károly is megerősített, elismervén ezzel azt, hogy e hosszú időben a céggel folyamatos volt a királyi család tagjainak kapcsolata.

A pozitív elbírálás szempontjai között szerepelt továbbá a Sanderson fenntarthatóság iránti elkötelezettsége is, az alkalmazottjaikkal való bánásmód és a hagyományos brit kézművesség megőrzése iránti erőfeszítéseik – ez utóbbi különösen fontos a királynak. A tapétákat például több mint százéves gépeken nyomtatják a Sanderson gyárában.

Már alig van ilyen gép az országban, és nagy szaktudás kell a működtetésükhöz. Sokszor mondják, milyen drágák lettek a tapétáink, de ez kézműves munka, több generáció dolgozik a gyárainkban. Országos szinten jobban meg kellene becsülnünk ezt. Ha nem tesszük, elveszítjük

– magyarázza Claire Vallis, a Sanderson dizájnigazgatója.

A Highgrove by Sanderson kollekció termékeinek minden eladásából a nettó nyereség 10 százaléka a Highgrove-kertek fenntartásáért is felelős The King’s Foundationt (a Király Alapítványát) illeti meg, ezt a jótékonysági szervezetet III. Károly még 1990-ben állította fel azzal a céllal, hogy „fenntartható közösségeket hozzon létre”, valamint gyakorlati oktatási programok által „változtassa meg az emberek életét”. Az alapítvány által finanszírozott programok egyike a Highgrove Traditional Crafts, amely hagyományőrző, a modern tömeggyártás miatt eltűnőfélben lévő mesterségek – például csipkeverés és hímzés, fonottbútor-készítés, intarziaberakás, kalaposmesterség, famegmunkálás – műhelyfoglalkozásait és mesterkurzusait kínálja a birtokon.

A Highgrove bejáratánál lévő épületegyüttest stúdiókká és műhelyekké alakították át e célból az alapítvány diákjai számára, de a kertek szintén részt vesznek a pénzgyűjtésben, a Király Alapítványa szervezi ugyanis a nagyközönség számára a vezetett kertlátogatásokat is április és október közt. Mióta a kert 1996-ban megnyílt a nyilvánosság előtt, több millió fontot kapott a jegybevételből a király jótékonysági szervezete, amely évente közel 15 000 diáknak kínál oktatási képzéseket, valamint csaknem 2000 fő számára biztosít programokat. Emellett városrendezési és közösségmegújító projekteket vezet az Egyesült Királyságban és külföldön egyaránt.

Károly király vétózhatott is volna

A Highgrove by Sanderson kollekció április 30-án egy exkluzív eseményen mutatkozott be a Highgrove-kastélyban és -kertekben, a meghívottak az egyes dizájnokat azokon a helyszíneken tekinthették meg, amelyek az inspirációt adták hozzájuk. Május 1-jén pedig világszinten is debütált, e naptól elérhető a Highgrove House boltjában és a Sanderson Group értékesítési hálózatában.

Mint Claire Vallis megosztotta a sajtóval, az elsők, akik rendelhettek a kollekcióból, természetesen a brit királyi család tagjai voltak, aminek személy szerint is nagyon örül, hogy ennyire elnyerte a tetszésüket a végeredmény. A tervezőcsapat kétszer is személyesen egyeztetett a királlyal a kollekcióról, de elküldték neki megvitatásra a hangulati inspirációs táblákat, illetve minden mintát és színvariációt is maga III. Károly hagyott jóvá – ami kikötése is volt, hogy az övé legyen a végső szó ebben. Vallis és tervezőkollégái az elmúlt 15 hónapban több száz órát töltöttek virágok, növények, állatok és építmények rajzolásával és festésével a kastélykertben, elmondása szerint ez olyan érzés volt, mintha a Highgrove hangulatát archiválnák szövetbe.

„Minden művészt, aki egy adott mintán dolgozik, különleges szaktudás alapján választunk ki vagy házon belül, vagy olyan művészt keresünk, akinek például nagyobb affinitása van a botanikai témákhoz, vagy festőibb a stílusa. Az egész folyamatot dokumentáltuk és archiváltuk a jövő nemzedékei számára. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy történelmet írtunk.” De minden új dizájn inspirációt merít a Sanderson 70 000 tervrajzot számláló archívumából, ahogy ez a kollekció is táplálkozott a hatalmas örökségből. A Highgrove-kollekció több mint 35-féle mintát tartalmaz, ez összesen 108 féle tapétát, szövött és hímzett textíliát jelent változatos színállásokban. A világ számos tájáról merítő hatások egyesülnek ebben a lenyűgöző sorozatban, kiegészülve egy jellegzetesen Sanderson-stílusú csíkos, Olaszországban szőtt kollekcióval is.

Kamilla királyné méhkaptárjai, Károly király pergolája és Vilmos herceg lombháza

A Highgrove by Sanderson kollekció a király kedvenc növénynemzetségeiből – például páfrányokból, árnyliliomokból és szarkalábakból – indult ki, de a tervezőcsapat egyébként szabad kezet kapott a munkához az uralkodótól. A Wildflower Meadow (Vadvirágos rét) névre keresztelt, pamut-len keveréken és Olaszországban szőtt brokátanyagon is kapható mintán például azok a juhok is megjelennek, amelyek itt legelve tartják karban a területet. A kanyargó ösvényeket felhők formázzák, köztük mocsári kockásliliomokkal és egyéb vadvirágokkal, a király kedvenc japán juharfáival, fácánokkal, rókákkal és muntyákszarvasokkal – valamint a figyelmes szemlélő a birtok különleges, faragott tölgy méhkaptárait is kiszúrhatja rajta, amelyeket a londoni Fortnum & Mason luxusáruház adott ajándékba a király 70. születésnapjára.

Az itt készült mézet olykor a készlet erejéig lehetett is kapni az eredeti, Piccadilly sugárúti áruházban, ahol „Cornwall hercegnéjének méze” néven árulták. a szinte mindig hiánycikknek számító különlegességből származó bevételt Kamilla királyné és az áruház jótékony célokra ajánlotta fel.

De említhetnénk itt a Rose Pergola nevű mintát is, amely a király 50. születésnapi ajándékáról lett elnevezve, a kertben lévő pergolát futórózsával, lilaakáccal, iszalaggal és lonccal futtatták be. Az egyik legérdekesebb minta az eredetileg a francia rokokó által favorizált, bukolikus életképeket ábrázoló, úgynevezett Toile de Jouy minta, amely itt most egy 18. századi nyomat újragondolása. Az eredetit átdolgozták, hogy megjelenjenek benne a Highgrove jellegzetes növényei, és elrejtsék a pasztorális jelenetben a király kertben található bronz mellszobrát is a textilen és a tapétán.

Az egyik legkülönlegesebb minta a Topiary View nevet viseli, az ihletet a Kakukkfű sétány már említett, formára nyírt tiszafasora adta. Az eddigi állapot a király 70. születésnapjára készült el, ezt tervezik most újra az idei szezon fő látványossága gyanánt, természetesen erről is készült így egy kenderalapú szövetanyag, amely játékos ábrázolása a ház nyugati oldaláról nyíló kilátásnak, amit a király is élvezhet a saját lakosztályából kitekintve az ablakon. A fatuskós kertrészlet is kapott saját mintát természetesen, a Stumpery a király azon filozófiáját tükrözi, hogy az építészetet a természettel harmóniába kell hozni. A mintán látható a Hollyrood House lombház is, amelynek Vilmos herceg örülhetett a 7. születésnapján.

Egzotikus részletek teszik izgalmassá a kertet és a kollekciót is

A Salisbury minta keleties virágmotívuma a 17–19. századi, kézzel festett indiai textilek világát idézi meg arra reflektálva, hogy a Highgrove-nak nagy gyűjteménye van nemzetközi kelmékből is. A névadás tisztelgés Salisbury néhai márkinéja előtt, aki sokat segített a királynak a kertek megtervezésében – nem véletlenül hívták gyakran a szigetországban szimplán a „kertészkedés főpapnőjének”.

De a keleti hangulat például a Carpet Garden (Szőnyegkert) mintán is megjelenik, ami egy az egyben leképezi a valóságban is létező, igazából Paradicsomkert nevű részletet, amelyet Károly király rajzai alapján valósítottak meg, és amit a kastély két török szőnyegének mintája ihletett. A királynak ez a munkája olyan jól sikerült, hogy a világ talán legfontosabb kertészeti seregszemléjén, a Királyi Történeti Társaság által évente megrendezett londoni Chelsea Virágkiállításon elhozta anno az ezüstérmet a saját kategóriájában. A mintán marokkói csempék, mór lámpások, indiai székek, paratölgyek, olasz ciprusok, citrus- és olajfák adják vissza a kert hangulatát.

A Highgrove egy rendkívül személyes kert olyan tárgyakkal díszítve, amelyeket a királyi pár utazásokról hozott, vagy ajándékba kapott a családtól, barátoktól, szervezetektől. Ezt az eklektikát a Sanderson-kollekció is tükrözi. A látogatókat köszöntő faragott kaput eredetileg az indiai Dzsódhpurban találták, és Kamilla királyné elhunyt bátyjáról, Mark Shand útikönyvszerzőről és természetvédőről nevezték el – ez ihlette a gazdagon hímzett Shand Gate textilt, amelyet egy új technikával készítettek egy indiai műhelyben. A hímzést tintával fedik be, majd ezt nagyrészt lefújják, a tapintható maradványfesték a kapu faragásaira reflektál így.

De további utalások is találhatók a pár hivatalos vagy magánútjaira, bizonyos mintákat a nyugat-afrikai Ewe Kente szövetek, a délkelet-ázsiai ikatminták vagy a közép-ázsiai suzani hímzések inspiráltak. „Sok suzani textília található brit vidéki házakban, és a király maga is gyűjti őket. A brit lakberendezés mindig is sokrétű volt, ezt az eklektikát akartuk felfedezni, mert a kert is sokféle kulturális hatást hordoz” – mondja Vallis. A Sanderson suzani ihletésű kelméi stilizált hímzett virágmotívumosak, a minta Kamilla királyné húgáról, Annabel Elliot lakberendezőről lett elnevezve, aki gyakran dolgozik a privát királyi rezidenciák enteriőrjein.

De újra lett gondolva egy a 20. század elejéről származó, indiai eredetű chintz (mintás pamutszövet) anyag is, a király számára a Szarkaláb Társaság védnökeként ugyanis különösen fontos volt, hogy a Highgrove-ban is oly meghatározó, általa is nagyon kedvelt szarkalábak is megjelenjenek valahogy a kollekcióban.

(Borítókép: III. Károly király még walesi hercegként pózol a Highgrove House kertjében annak 25. jubileumán 2019-ben.