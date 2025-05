Farkasházy Tivadarnak nem csak az autóját gyújtották fel, de szembe is köpték

Nem csak éles kritikusa volt másoknak a Heti Hetes egykori sztárja, de őt magát is számos alkalommal érték támadások – olykor fizikai atrocitások is. Farkasházy Tivadar egy nemrég adott interjúban felidézte, hogyan köpte le két nő az utcán a lakása közelében egy félreértés miatt, és azt is, hogy milyen volt szembesülni azzal, hogy a műsor kezdeti időszakában még az autóját is felgyújtották.