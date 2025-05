Mindhiába várják a férfiak a virágot és a bonbont a mai napon

A március 8-i nőnap régóta jelen van a köztudatban, virágokkal, ajándékokkal és elismerő szavakkal köszöntve a nőket világszerte, a férfiak ünneplése azonban ennél jóval visszafogottabban zajlik – ha egyáltalán sor kerül rá. A férfinap pedig létezik, még ha ritkán is beszélünk róla. Nem jelennek meg tömegesen üdvözlőkártyák az üzletekben, a virágboltok sem készülnek külön erre az alkalomra, és sokan még csak nem is tudják, hogy Magyarországon május 19-e a férfiak elismerésének napja. A csendes jelenléte azonban nem teszi kevésbé fontos eseménnyé.

Ez a dátum ugyan nem része az állami ünnepek sorának, és sajnos nem is jár munkaszünettel, egy biztos, kevésbé jelent meg a köztudatban, mégis fontos mérföldkő lehet abban a folyamatban, amely a nemek közötti kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd irányába mutat.

A nemzetközi közösség már az 1960-as évektől kezdve keresi annak a módját, hogyan lehetne a nőnap párjaként egy olyan napot kijelölni, amely a férfiak hozzájárulására irányítja a figyelmet – legyen szó a családokról, a társadalomról vagy a közösségi élet különböző területeiről. A férfiak szerepe nem csak fizikai vagy gazdasági szinten jelentős: mentálisan, érzelmileg és nevelőként is kulcsfontosságú alakjai életünknek. Az ünnep célja így sosem az volt, hogy versengést szítson a nemek között, sokkal inkább az, hogy elismerést adjon egy olyan társadalmi csoportnak, amely gyakran láthatatlan marad az elvárások mögött.

Sok a dátum, kevés a figyelem

Míg a Nemzetközi Nőnap világszerte egységesen március 8-án zajlik, a férfinap tekintetében nincs ilyen egyetértés, még ha létezik is Nemzetközi Férfinap. Világszinten egyelőre nem alakult ki egyetlen, általánosan elfogadott dátum: sok ország saját hagyományaihoz vagy történelmi eseményeihez kötötten más időpontban emlékezik meg a férfiakról. Szlovéniában például március 10-én tartják a férfinapot, negyven keresztény mártír emlékével összefűzve, míg Oroszországban február 23-án, az úgynevezett védők napján – az ország védelmezőit ünnepelve – kapnak figyelmet a férfiak.

Magyarországon érdekes módon két különböző dátum is felmerül a férfinap kapcsán. Az egyik november 19-e, amelyet a nemzetközi férfinapként tartanak számon világszerte, és amelyhez a magyarországi férfinap hivatalos weboldala is csatlakozott az elmúlt évek során. Ezen a napon különösen

a férfiak egészségére, a nemek közötti kiegyensúlyozottságra, a pozitív férfi példaképek bemutatására, valamint az apaság fontosságára hívják fel a figyelmet.

Ugyanakkor Magyarországon létezik egy másik, kevésbé ismert, ám egyre többek által támogatott dátum is: május 19. Ennek időzítése több szempontból is szimbolikus. Egyes vélemények szerint a választás azért esett erre a napra, mert Ivó névnapja ekkorra tehető – és bár ez inkább játékos nyelvi egybeesés, a név markáns, erőteljes hangzása sokak számára kapcsolódik a hagyományos férfiassághoz. Mások szerint a májusi dátum egyszerűen közelebb áll a nőnaphoz, ezzel is érzékeltetve, hogy nem a rivalizálásról, hanem a kiegyensúlyozott figyelemről van szó. Érdekesség, hogy az International Men's Day hivatalos oldalán – ahol a világ különböző országainak férfinapi szokásait is összegyűjtik – Magyarországot a május 19-i dátummal szerepeltetik.

Persze nem szabad szó nélkül elmenni a novemberi dátum mellett sem. A nemzetközi férfinap, amelyet minden évben november 19-én ünnepelnek világszerte, egy olyan kezdeményezés, ami a 20. század második felében formálódott, de csak a kilencvenes évek végére kapott szélesebb nyilvánosságot és nemzetközi támogatást. A dátumot hivatalosan 1999-ben rögzítették, amikor dr. Jerome Teelucksingh, a Trinidad és Tobagó-i Nyugat-Indiai Egyetem docense elindította a mozgalmat. Ő választotta ezt a napot édesapja születésnapja tiszteletére, és egyúttal annak a labdarúgócsapatnak a sikerére is emlékezve, amely egyesítette a megosztott közösséget hazájában. Dr. Teelucksingh célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan ünnepnap, amely nem a nők ünneplésével szemben, hanem azzal párhuzamosan, kiegészítő jelleggel hívja fel a figyelmet a férfiak társadalomban betöltött szerepére, kihívásaira és érdemeikre – így a vízió egybecseng a magyarországi ünneppel.

Egyenlőtlennek hangzó ünnepek az egyenlőségért és jóllétért

A férfinap céljai világosan kirajzolódnak: a férfiak testi-lelki egészségének védelme, a férfi-nő kapcsolatok javítása, a társadalmi egyensúly erősítése, valamint azoknak a férfiaknak a megbecsülése, akik példaképként szolgálnak mások számára. Az elmúlt években a nemzetközi szervezők minden esztendőben más-más témát állítottak a középpontba: 2002-ben például a békét, 2003-ban az egészséget, 2008-ban a férfiak által vállalt áldozatokat, 2009-ben pedig a pozitív férfipéldaképeket. Fontos megérteni, hogy ahogyan a nőnap sem azt célozza, úgy

A férfinap sem arról szól, hogy a férfiakat a nők fölé helyezzük, vagy épp kiváltságokat biztosítsunk számukra.

Sokkal inkább egy lehetőség arra, hogy végre őszintén beszéljünk azokról a kihívásokról, amelyekkel a férfiak nap mint nap szembenéznek, miközben próbálnak megfelelni az elvárt „erős” szerepnek. A társadalmi elvárások ugyanis gyakran nem engednek teret az érzelmek kifejezésére, a gyengeség felvállalására vagy a segítségkérésre – és ez sok esetben elmagányosodáshoz, kiégéshez, vagy akár súlyos mentális problémákhoz vezet.

Magyarországon a férfiak várható élettartama jóval rövidebb a nőkénél, az öngyilkosságok száma pedig jelentősen magasabb ebben a csoportban. Ezek az adatok nemcsak aggasztóak, hanem intő jelek is: ideje lenne végre kimondani, hogy a férfiak jólléte, érzelmi biztonsága és önbecsülése is társadalmi ügy.

Ha a nőnap az együttérzés, az empátia és a hála napja, akkor a férfinap is lehet a tisztelet, a megbecsülés és a figyelem ideje. Nem kényszerből, nem „egyenlőségi alapon”, hanem egyszerűen azért, mert megérdemlik. Az apák, a testvérek, a fiúk, a férjek, a barátok – mindazok, akik ott vannak mellettünk a hétköznapokban, és akiket sokszor természetesnek veszünk. Egyetlen nap természetesen nem oldja meg ezeket a problémákat, de ahogyan a nőnap, úgy a férfinap is lehet egy kezdet.

Figyelemfelkeltésnek sem utolsó

A férfinap azonban nem csupán az ünneplésről és az elismerésről szól – alkalom arra is, hogy társadalmi szinten beszéljünk a férfiakat érintő problémákról. Így egy olyan társadalmi jelenségről is, amely sokszor rejtetten, mégis nagyon mélyen formálja a férfiak életét: ez a mérgező maszkulinitás.

A fogalom nem a férfiasság elutasítását vagy lebecsülését jelenti, hanem azt a szűk és torz képet, amit a társadalom évszázadok alatt kialakított arról, milyennek kell lennie egy „igazi férfinak”.

A kemény, érzelmeit elnyomó, mindig erős és domináns férfiszerep nemcsak hamis, de rengeteg férfit sodor érzelmi elszigeteltségbe, sőt komoly pszichés és testi betegségek kockázatát is hordozza magában. A „keménynek kell lenni”, „a férfi nem sír”, „a gyengeség szégyen” típusú elvárások ugyanis nemcsak korlátozzák a férfiak érzelmi kifejezését, de komoly hatással vannak mentális egészségükre is.

A társadalmi elvárások sok férfit akadályoznak abban, hogy segítséget kérjenek, gyászt vagy fájdalmat mutassanak, vagy hogy nyíltan beszéljenek a lelki nehézségeikről – mintha az érzékenység és a sebezhetőség nem férhetne meg a férfi identitással. Ez a nyomás gyakran a családi és párkapcsolati viszonyokat is megterheli, hiszen a férfiak nemcsak saját magukhoz, hanem másokhoz is nehezebben kapcsolódnak, ha nem érzik biztonságosnak az érzelmeik kifejezését. A férfinap fontos pillanat lehet arra, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzünk erről a kérdésről, és elkezdjük lebontani azokat a láthatatlan falakat, amelyek sok férfit elzárnak önmaguk mélyebb megélésétől.

Az új típusú férfiképben már helye van a törődésnek, az empátiának, a lelki rugalmasságnak és a kapcsolódás képességének is – fontos megérteni, hogy ezek nem gyengeségek, hanem erények. A férfinap tehát nem csupán az ünneplés terepe, hanem az önreflexióé és az előrelépésé is: lehetőség arra, hogy újraírjuk a férfiasságról szóló történeteket, és olyan társadalmi normákat alakítsunk ki, amelyekben minden férfi – függetlenül attól, hogy milyen szerepeket vállal vagy hogyan fejezi ki önmagát – biztonságban, megbecsülve érezheti magát.

