Akár 20 millió forintba is kerülhet Ferenc József uniformisa egy bécsi árverésen

Június 12-én a bécsi Dorotheum aukciósház ismét nagyszabású árverést rendez a Habsburg családhoz és más uralkodóházakhoz köthető tárgyakból. A gyűjtemény egyik legértékesebb darabja Ferenc József magyar tábornagyi attilája, amely akár 20 millió forintért is elkelhet majd, mivel csak kettő maradt az utókorra ebből a ruhadarabból a császár után. Szintén figyelemreméltó az a festmény, amely Sissit magyar királynévá koronázása után ábrázolja, ezért akár 16 millió forintot is elkérhetnek. De Ferenc József papucsa, borotválkozókészlete és Erzsébet királyné napernyője, legyezője és hímzett keszkenői is új gazdát keresnek.

Az 1707-ban Bécsben, I. József osztrák császár, magyar és cseh király által alapított Dorotheum a világ egyik legrégibb és Közép-Európa legnagyobb aukciósháza. Minden évben ilyentájt rendezik a Kaiserhaus und Historika nevű árverésüket, amelyen európai uralkodócsaládok tagjainak a személyes tárgyait, illetve a palotákból származó bútordarabokat és használati eszközöket bocsátanak aukcióra – az idei évre közel 400 elárverezendő tárgy jött össze, amelyek május 31-től tekinthetők meg élőben is a Palais Dorotheum épületében.

Természetesen a legnagyobb hangsúly mindig a Habsburg-Lotharingiai családon, azon belül is Ferenc Józsefen és Sissin van, az ő személyes tárgyaik kelnek el általában a legdrágábban. De az idei évben kifejezetten jó fogás lehet Ferenc József anyjának az üvegpohara – a becsvágyó, fiát a trónra ültető Zsófia főhercegnéről a bécsiek úgy tartották, hogy az „egyetlen férfi a császári udvarban”. Mindenképpen említést érdemel még Bonaparte Napóleon francia császár gyűrűje, amelynek a leütési ára várhatóan 4-6 millió forint közt alakul majd.

Az aranyfoglalatos gyűrű érdekessége, hogy a kámeaportrét Napóleon az egyiptomi hadjárata alatt, Pelusium romjainál találta a homokban, majd később Joséphine császárnénak ajándékozta azt.

De IV. Esterházy Miklós herceg gyémánt- és zafírberakásos cigarettatárcája is szép darab, és ilyenből egy sokkal kevésbé díszes példány is piacra kerül most, amely valaha Ferenc Ferdinánd trónörököst szolgálta. Ami tőle viszont igazi kuriózum, az a személyes, meisseni porcelánszervíze, a teljes szett maximum kikiáltási ára 3,7 millió forintra várható. Új tulajdonost keresnek Ferenc József és Sissi egyik lányának, Mária Valéria főhercegnőnek az ezüsttányérjai és ezüstözött öngyújtója is, miként Sarolta mexikói császárné keszkenői is. Az aukció további érdekessége egy miniatűr ezüst játékgyűjtemény, amelyet a Habsburg-ház gyermekei használtak. Az apró, kb. 80 darabból álló szett teás- és kávéskészletet, bútordarabokat és különféle figurákat tartalmaz, feltehetőleg 2,4 millió forintért lehet majd velük otthon babaházasat játszani.

Magyar királynak is be lehet öltözni akár

Ferenc Józsefnek számos személyes darabjára le lehet idén csapni, így két monogramos vászonzsebkendőre, ezek maximális becsértékét 240 ezer forintban határozták meg. Három pipáját már kicsit drágábban mérik, ezek darabját valószínűleg 480 ezer forint környékén lehet majd hazavinni. Amiből azonban egy van csak (illetve a másik a bécsi Kunsthistorisches Museum tulajdona), az a magyar tábornagyi attilája, amely becsülhetően valahol 12-20 millió forint közt fog gazdára lelni – ha nem még drágábban. A Feldmarschall cím nem jelentett tényleges katonai pozíciót az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében, de egy nagyon magas rangú tiszteletbeli kitüntetés volt, jól mutatja ezt, hogy büszkélkedhetett ezzel II. Vilmos német császár, VII. Eduárd brit király és V. Mehmed török szultán is.

Ferenc József az attilát akkor viselte, ha a Magyar Királyság területén tartózkodott, vagy az országon kívül magyar királyi mivoltát szerette volna jobban hangsúlyozni. A jó állapotban megmaradt ruhadarabhoz eredetiségi tanúsítvány is jár, amelyet a császár személyi inasa, Eugen Ketterl látott el pecséttel. Az övet azonban külön kell hozzá megvenni valahol 400-600 ezer forint közt. Az ikonikus Ferenc József-stílushoz azonban a jellegzetes szakáll is hozzátartozott, amely túlmutatott a korabeli divaton, az életerőt és a politikai hovatartozást egyaránt szimbolizálta. A Ferenc József-szakállként ismertté vált fazont most egy szerencsés maga is lekopizhatja otthon ugyanazokkal az eszközökkel. A forma megőrzéséhez a császár éjszakánként speciális szakállpántot viselt, ez azonban sajnos nem jár hozzá.

A Dorotheum viszont árverésre bocsátja most valahol 800 ezer és 1,6 millió forint közt valószínűleg az aranyozott szélű porcelán borotválkozótálkáját a borotvapamacsával együtt. E tárgyak eredetiségét is Eugen Ketterl igazolta, aki engedélyt kapott az uralkodótól arra, hogy élete során néhány személyes holmit eladhasson jövedelme kiegészítéseként. Az árverésen szerepel továbbá a császár egyik borotvája, amely korábban leánya, Mária Valéria főhercegnő tulajdonában volt, és most szintén a fentebbi árképzéssel mérik.

Ugyancsak Eugen Ketterl által hitelesített darab egy pár személyes császári papucs, színes kézi hímzéssel, valamint egy teknőspáncélból készült cipőkanál. A díszmagyarban, Glück Károly által festett kép, a festett mellszobor vagy az attilás akvarell olcsóbb, a magyar királyi teríték meg pláne, igaz csak egy aranyozott Herendi porcelántányér, egy tejkiöntő és egy Henkel üvegpohár elérhető most a szettből - minden darabot a Szent Korona motívumával díszítettek természetesen.

Sissi magyar koronázási ruháját az akkori világ legmenőbb divattervezője kreálta

Erzsébet királynétól az idén a legszebb darab (amelyet később az utolsó magyar királyné, Bourbon-Pármai Zita is használt) a fekete selyem és csipke napernyő, várhatóan ez 3,2 millió forintnál fog megállni, és szintén csodás az ugyanennyire taksált fekete legyező is, amelyet Mária Valéria főhercegnő dekorált ki virágokkal és pillangókkal. Erzsébet királyné imakönyve is eladó most, ahogy két keszkenője még bajor hercegnői időszakából, ezek különlegessége a finoman hímzett „E” monogram a bajor királyi koronával. A portrék közül különös figyelmet érdemel Georg Martin Ignaz Raab kiemelkedő alkotása, amelynek becsült értéke 8-16 millió forint, amin Erzsébet császárné 30 éves korában, 1867-es magyar királynéi koronázása után látható.

Az igazgyöngy és csipkedíszítéses ruha a világhírű divattervező, Charles Frederick Worth kreációja, aki a hagyományos magyar viseletből merített ihletet hozzá.

Worth nem először dolgozott Sissinek, két évvel korábban egy gyémántokkal kivarrt ruhát rendelt tőle a császárné, amelyben leghíresebb portréján is le van festve. Worth párizsi szalonját akkoriban a korszak előkelőségei keresték fel. Számos divatszakértő nevezi az haute couture atyjának, de ő volt az első, aki élő modelleket alkalmazott, hogy bemutassa legújabb tervezéseit a korszak top elitjéből kikerülő ügyfelei számára. Első volt abban is továbbá, hogy márkajelzést varrt a ruhákba, és nevéhez fűződik a kényelmetlen krinolin elhagyása, felszabadítva ezzel a női testet.

Erzsébet királyné tárgyai közül a saját asztalkája, a Bad Ischl-i császári villában használt meisseni porcelánteríték, az ezüst teaforraló és asztali csengő érdemel még említést. Illetve a végére hagytunk egy igazi kuriózumot: a Benczúr Gyula által festett portrét, amelyet a művész 1900-ban készített posztumusz a fekete gyászruhát viselő császárnéról annak sógornője, Mária Terézia portugál infánsnő megrendelésére.



(Borítókép: Ferenc József és Ferenc Ferdinánd trónörökös Veszprém környékén lovagolnak 1908-ban, Ferenc Józsefen magyar tábornagyi zubbony. Fotó: Hulton Archive / Getty Images)