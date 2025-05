Áll a bál a The Who zenekarnál, pár hét alatt másodjára rúgták ki a dobosukat

Zak Starkey, a The Who zenekar dobosa áprilisban távozott egy nézeteltérés miatt a zenekarból, ám három nappal később mégis visszatért a bandába. A helyzet most tovább bonyolódik az éppen búcsúturnéjára készülő legendás brit rockegyüttesnél, ugyanis Starkey-t ismét kirúgták a bandából. A dobos a közösségi médiában reagált a szakításra, azzal vádolva meg a zenekart, hogy egy hazugságon alapuló nyilatkozat közzétételére akarták rávenni.

„Zak sok évnyi nagyszerű dobmunkája után eljött az idő a változásra. Megrendítő időszak ez számunkra. Zaknak sok másik projektje van, ezekhez a legjobbakat kívánom neki” – jelentette be a közösségi médiában Pete Thownsend, a zenekar gitárosa. Nem sokkal később azonban a kirúgott dobos cáfolta a híreket saját állítása szerint egy hazugságra is rá akarták venni.

Két héttel azután, hogy visszavettek, ismét kirúgtak, és megkértek, hogy adjak ki egy nyilatkozatot, miszerint magamtól hagyom el a The Who-t, hogy más zenei projektjeimre koncentrálhassak. Ez hazugság lenne. Szeretem a The Who-t, soha nem távoznék önként, így nem is teszek ilyen nyilatkozatot

– írta Instagram-oldalán a zenész, aki 1996 óta tagja a zenekarnak. Starkey szerint ha magától hagyná el a bandát, az azt jelentené, hogy cserbenhagyja a rajongókat, akik végig kiálltak mellette az utóbbi hetek káoszos időszakában, amikor ki-be járkált az együttesben, mint egy „nyamvadt harmonika”.

Starkey a bejegyzésében még hozzátette, hogy több időt készül tölteni a családjával, valamint szeretné befejezni az önéletrajzát, amit egymaga ír. Ezeken felül azért mégis lesz egy másik projektje Noel Gallagherrel, az Oasis régi-új énekesével.

A korábbi incidens a The Guardian cikke szerint azért alakult ki a dobos és a zenekar többi tagja között, amikor a The Who frontembere arra panaszkodott, hogy Starkey túlzásba viszi a dobjátékot, ami miatt nem tudja megfelelően előadni a számokat. Az utolsó szám (The song is over) alatt megszakította a koncertet Roger Daltrey, és a következőket mondta a közönségnek: „Ahhoz, hogy elénekeljem ezt a számot, hallanom kell a saját hangomat, de ez nem megy. Csak a dobokat hallom, bumm, bumm, bumm. Erre nem tudok énekelni. Sajnálom, srácok.”

Ez az incidens akkor azonnali szakításhoz vezetett, de mindössze három napig létezett külön a The Who és Zak Starkey. Thownsend úgy nyilatkozott az eset után, hogy „kommunikációs és személyes problémák” voltak, de kezelni tudták a félreértéseket. Úgy tűnik azonban, hogy Zak Starkey – aki nem mellesleg a The Beatles dobosának, Ringo Starrnak a fia – és a The Who útjai véglegesen különválnak. Akkor, amikor a hat évtizedes zenei pályafutásukat egy búcsúturnéval készül lezárni a rockegyüttes.